„Szórakozás a pokolban” – világszerte az új magyar Nobel-díjasról írnak a lapok

Világszerte beszámoltak a lapok Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjáról. Nemcsak a legmértékadóbb nyugati újságok közölték a hírt, de a legolvasottabb ázsiai újságok is.

Írt róla például a hongkongi South China Morning Post vagy a Times of India is.

A legismertebb nyugati lapok közül a New York Times volt az egyik, amely nem csak az Akadémia közleményét vette át, de felelevenítette Krasznahorkai egy korábbi, a lapnak adott nyilatkozatát is.

A magyar író 2014-ben a The New York Timesnak elmondta, hogy