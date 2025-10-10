Ft
New York Times Krasznahorkai László Orbán Viktor

„Szórakozás a pokolban” – világszerte az új magyar Nobel-díjasról írnak a lapok

2025. október 10. 05:33

A világsajtó évek óta figyelemmel kíséri Krasznahorkai László munkásságát. Most, hogy a magyar író elnyerte a Nobel-díjat, sorra megmelékeznek arról is, hogy az első irodalmi díjazott a magyarok között Kertész Imre volt.

2025. október 10. 05:33
null

Világszerte beszámoltak a lapok Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjáról. Nemcsak a legmértékadóbb nyugati újságok közölték a hírt, de a legolvasottabb ázsiai újságok is.

Írt róla például a hongkongi South China Morning Post vagy a Times of India is.

A legismertebb nyugati lapok közül a New York Times volt az egyik, amely nem csak az Akadémia közleményét vette át, de felelevenítette Krasznahorkai egy korábbi, a lapnak adott nyilatkozatát is.

A magyar író 2014-ben a The New York Timesnak elmondta, hogy 

megpróbált egy »teljesen eredeti« stílust kialakítani, hozzátéve: »Szabad akartam lenni, hogy távol kerüljek irodalmi elődeimtől, és ne Kafka, Dosztojevszkij vagy Faulkner új változatát alkossam.«

A New York Times arról is megemlékezett, hogy Krasznahorkai évek óta az egyik esélyese volt a díjnak a „bukmékereknél”.

A brit Guardian azt elevenítette fel, amikor 2015-ben megkérdezték krasznahorkait, hogyan írná le munkásságát, az író így válaszolt: 

Betűk; aztán a betűkből szavak; aztán ezekből a szavakból néhány rövid mondat; aztán több, hosszabb mondat, és főleg nagyon hosszú mondatok, 35 év alatt. A nyelv szépsége. Szórakozás a pokolban.”

Azoknak pedig, akik még nem fedezték fel a műveit, azt tanácsolta: 

Ha vannak olyan olvasók, akik még nem olvasták a könyveimet, nem tudok nekik semmit ajánlani; inkább azt tanácsolom nekik, hogy menjenek ki, üljenek le valahova, talán egy patak partjára, ne csináljanak semmit, ne gondoljanak semmire, csak maradjanak csendben, mint a kövek. Végül találkoznak majd valakivel, aki már olvasta a könyveimet.”

A Financial Times arról is beszámolt, hogy Krasznahorkainak Orbán Viktor magyar miniszterelnök is gratulált

ám a lap azt is fontosnak tartotta hozzátenni, hogy a szerző a magyar kormány kritikusa.

Az Akadémia döntésével kapcsolatban szinte minden beszámolóban megemlékeztek arról is, hogy Krasznahorkai a második magyar Nobel-díjas Kertész Imre után, aki 2002-ben kapta meg a kitüntetést.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az éppen Frankfurtban tartózkodó Krasznahorkai László kapta az idei irodalmi Nobel-díjat. A rangos elismeréshez azóta számos hazai vezető politikus és művész mellett egykori alkotótársa, Tarr Béla is gratulált.

Krasznahorkai László Nobel-díjas lett!

2025-ben az irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László magyar író kapta, „látomásos és magával ragadó életművéért, amely az apokaliptikus rémület közepette is megerősíti a művészet erejébe vetett hitet”.

„Krasznahorkai Lászlónak köszönhetően felkerültünk a világirodalom könyvesszekrényének a legfelső polcára” – Gyula város polgármestere a Mandinernek

Sorra érkeznek a gratulációk Krasznahorkai László Nobel-díja kapcsán, Orbán Viktor is köszöntötte az első gyulai Nobel-díjast. A Mandiner megkereste a dél-alföldi város polgármesterét, aki elmondta, nagyon büszkék rá, hogy a település adta az egyetemes kultúrának Krasznahorkai Lászlót is, Erkel Ferenc és Bay Zoltán mellett.

Nyitókép: Krasznahorkai László Facebook-oldala
 

