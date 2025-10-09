Ft
10. 09.
csütörtök
Krasznahorkai Lászlónak Tarr Béla Sátántangó

Tarr Béla is gratulált hazánk friss Nobel-díjasának: „Hosszú éveken keresztül együtt dolgoztunk, és hogy nyert, hihetetlen nagy öröm”

2025. október 09. 15:12

A két művész pályafutása során végig szoros alkotói kapcsolatban dolgozott együtt. Tarr Béla több Krasznahorkai-művet is filmre vitt.

2025. október 09. 15:12
null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjat nyert „látomásos és magával ragadó életművéért.”

Az elismerés bejelentését követően nem sokkal Tarr Béla filmrendező is gratulált az írónak. A két művész egész pályafutása során szoros alkotói kapcsolatban dolgozott együtt. Tarr több Krasznahorkai-művet is filmre vitt: a Sátántangót, valamint Az ellenállás melankóliáját, amely Werckmeister harmóniák címen került a mozikba.

A rendező a Népszavának adott interjúban részletesen is beszélt közös munkájukról:

Nagyon örülök, hogy nyert, úgyhogy egyelőre mást nem tudok mondani. Hosszú éveken keresztül együtt dolgoztunk, és hogy nyert, hihetetlen nagy öröm”

– fejezte ki örömét Tarr Béla.

A rendező szerint Krasznahorkai László különleges látásmódja nagyban hozzájárult filmjei sikeréhez: „Az a pozíció, ahonnan a világot nézi, mert az univerzális. Abban tudott nagyon segíteni.”  – mondta a rendező. Tarr azt is felidézte, hogyan találkozott először az író munkájával:

A Sátántangót egy éjszaka alatt olvastam el, és rögtön tudtam, hogy ez egy remekmű”

– fogalmazott Tarr Béla.

Nyitókép: Marjai János / MTI

***

 

