Tarr Béla is gratulált hazánk friss Nobel-díjasának: „Hosszú éveken keresztül együtt dolgoztunk, és hogy nyert, hihetetlen nagy öröm”

Krasznahorkai László Nobel-díjas lett!
2025-ben az irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László magyar író kapta, „látomásos és magával ragadó életművéért, amely az apokaliptikus rémület közepette is megerősíti a művészet erejébe vetett hitet”.
A két művész pályafutása során végig szoros alkotói kapcsolatban dolgozott együtt. Tarr Béla több Krasznahorkai-művet is filmre vitt.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjat nyert „látomásos és magával ragadó életművéért.”
Az elismerés bejelentését követően nem sokkal Tarr Béla filmrendező is gratulált az írónak. A két művész egész pályafutása során szoros alkotói kapcsolatban dolgozott együtt. Tarr több Krasznahorkai-művet is filmre vitt: a Sátántangót, valamint Az ellenállás melankóliáját, amely Werckmeister harmóniák címen került a mozikba.
A rendező a Népszavának adott interjúban részletesen is beszélt közös munkájukról:
Nagyon örülök, hogy nyert, úgyhogy egyelőre mást nem tudok mondani. Hosszú éveken keresztül együtt dolgoztunk, és hogy nyert, hihetetlen nagy öröm”
– fejezte ki örömét Tarr Béla.
A rendező szerint Krasznahorkai László különleges látásmódja nagyban hozzájárult filmjei sikeréhez: „Az a pozíció, ahonnan a világot nézi, mert az univerzális. Abban tudott nagyon segíteni.” – mondta a rendező. Tarr azt is felidézte, hogyan találkozott először az író munkájával:
A Sátántangót egy éjszaka alatt olvastam el, és rögtön tudtam, hogy ez egy remekmű”
– fogalmazott Tarr Béla.
Nyitókép: Marjai János / MTI
