Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 09.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
irodalom életmű Sátántangó Krasznahorkai László Nobel-díj nyilatkozat

Megszólalt Krasznahorkai László a Nobel-díjról: „Nagyon boldog vagyok, nyugodt és ideges egyszerre”

2025. október 09. 17:02

A Nobel-díjas magyar szerző a svéd nemzeti rádiónak elárulta, hogy eredetileg nem is készült írónak.

2025. október 09. 17:02
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az éppen Frankfurtban tartózkodó Krasznahorkai László kapta az idei irodalmi Nobel-díjat. A rangos elismeréshez azóta számos hazai vezető politikus és művész mellett egykori alkotótársa, Tarr Béla is gratulált.

Ezt is ajánljuk a témában

Csak úgy kavarognak az érzések a díjazottban

Krasznahorkai Lászlót a Svéd Nemzeti Rádiónak sikerült utolérnie. 

Nagyon boldog vagyok. Nyugodt és ideges egyszerre. Tudja, ez életem első napja, amikor Nobel-díjat nyertem”

– nyilatkozta a gyulai születésű, magyar szerző.

Krasznahorkai nyilatkozatából az is kiderült, nem készült írónak, sőt, azt tervezte, hogy egyetlen könyvet ír. De mivel a Sátántangó nem lett tökéletes, eldöntötte, hogy megírja a másodikat, így kijavíthatja az első hibáit.

Az egész életem a helyesbítésekről szól”

– nyilatkozta a svéd rádiónak.

Krasznahorkai László 1954. január 5-én született Gyulán, és az elmúlt évtizedekben a magyar és a világirodalom egyik legeredetibb hangú alkotójaként vált ismertté. Művei – köztük Sátántangó, Az ellenállás melankóliája és Seiobo járt odalent – hosszú, hömpölygő mondataikkal, filozofikus mélységükkel és apokaliptikus vízióikkal váltak legendássá.

Az író munkássága régóta nemzetközi elismerést élvez: korábban elnyerte a Nemzetközi Man Booker-díjat is. A Nobel-díj mostani odaítélése nemcsak az ő életművének, hanem a magyar irodalomnak is történelmi pillanatot jelent, hiszen ismét magyar szerző kapta az irodalom legnagyobb nemzetközi elismerését.

Nyitókép: Krasznahorkai László Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

Krasznahorkai László Nobel-díjas lett!

2025-ben az irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László magyar író kapta, „látomásos és magával ragadó életművéért, amely az apokaliptikus rémület közepette is megerősíti a művészet erejébe vetett hitet”.

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsugabubus-2
2025. október 09. 18:10
Hagyatékozzuk a svédekre! Nemes gesztus lenne. Esetleg küldjenek cserébe pár karton surströmminget...
Válasz erre
1
0
Perczel Éva
2025. október 09. 17:59
Ha nem utált volna ennyire minket, soha nem kap semmiféle díjat! Szóval mindent a magyaroknak köszönhet!
Válasz erre
9
0
emesealma1
2025. október 09. 17:47
Nyerte. Makaón.
Válasz erre
2
0
johannluipigus
2025. október 09. 17:40
Na jól van, Laci bá", de most, hogy megvan a régen várt Nobel-díj, tessék már befejezni a magyarok köpködését.
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!