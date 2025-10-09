Megszólalt Krasznahorkai László a Nobel-díjról: „Nagyon boldog vagyok, nyugodt és ideges egyszerre”

– nyilatkozta a gyulai születésű, magyar szerző.
Krasznahorkai nyilatkozatából az is kiderült, nem készült írónak, sőt, azt tervezte, hogy egyetlen könyvet ír. De mivel a Sátántangó nem lett tökéletes, eldöntötte, hogy megírja a másodikat, így kijavíthatja az első hibáit.
Az egész életem a helyesbítésekről szól”
– nyilatkozta a svéd rádiónak.
Krasznahorkai László 1954. január 5-én született Gyulán, és az elmúlt évtizedekben a magyar és a világirodalom egyik legeredetibb hangú alkotójaként vált ismertté. Művei – köztük Sátántangó, Az ellenállás melankóliája és Seiobo járt odalent – hosszú, hömpölygő mondataikkal, filozofikus mélységükkel és apokaliptikus vízióikkal váltak legendássá.
Az író munkássága régóta nemzetközi elismerést élvez: korábban elnyerte a Nemzetközi Man Booker-díjat is. A Nobel-díj mostani odaítélése nemcsak az ő életművének, hanem a magyar irodalomnak is történelmi pillanatot jelent, hiszen ismét magyar szerző kapta az irodalom legnagyobb nemzetközi elismerését.