Ezért ment Barcelonába Krasznahorkai László – az egyik nagy álma nem teljesült

„Köszönet a Barcelona elnökének, Senor Joan Laportának, hogy meghívott a csapat egyik meccsére a díszpáholyba. Ezzel rendkívüli megtiszteltetés ért. Kicsi koromban álmodoztam arról, hogy egyszer labdaszedő lehetek egy Barcelona-meccsen, de ott a meghívás időpontjában nagy valószínűség szerint és nagy szomorúságomra feltehetően nem volt már hely, így marad a várakozás, hátha lesz üresedés, az alapvonalhoz közel, egyszer a jövőben” – írta Krasznahorkai a Facebookon.