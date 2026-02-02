Ft
Ft
3°C
-3°C
Ft
Ft
3°C
-3°C
02. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Joan Laporta Krasznahorkai László Barcelona

Ezért ment Barcelonába Krasznahorkai László – az egyik nagy álma nem teljesült

2026. február 02. 18:11

Megtisztelő felkérést kapott a Nobel-díjas magyar író. Krasznahorkai Lászlót meghívták a Barcelona labdarúgócsapatának egyik meccsére.

2026. február 02. 18:11
null

Joan Laporta, az FC Barcelona elnöke meghívta a csapat egyik mérkőzésére Krasznahorkai Lászlót – erről maga a Nobel-díjas magyar író számolt be a közösségi oldalán. A 72 esztendős művész megtisztelőnek nevezte a felkérést, és a bejegyzésében kitért rá, gyerekkori álma volt, hogy labdaszedő legyen a Barca egyik összecsapásán.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
Tovább a cikkhezchevron

„Köszönet a Barcelona elnökének, Senor Joan Laportának, hogy meghívott a csapat egyik meccsére a díszpáholyba. Ezzel rendkívüli megtiszteltetés ért. Kicsi koromban álmodoztam arról, hogy egyszer labdaszedő lehetek egy Barcelona-meccsen, de ott a meghívás időpontjában nagy valószínűség szerint és nagy szomorúságomra feltehetően nem volt már hely, így marad a várakozás, hátha lesz üresedés, az alapvonalhoz közel, egyszer a jövőben” – írta Krasznahorkai a Facebookon.

 

Az nem derül ki a bejegyzésből, hogy a Kossuth- és József Attila-díjjal is kitüntetett író a katalán együttes melyik meccsére kapott meghívást.

Nyitókép: MTI / Koszticsák Szilárd

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!