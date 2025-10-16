Ft
10. 16.
csütörtök
irodalom könyv Sátántangó Krasznahorkai László Nobel-díj próféta figura

Mégiscsak látnok ez a Krasznahorkai!

2025. október 16. 15:00

Az öröm ideje jött el, mert a világ a magyar irodalomra figyel.

2025. október 16. 15:00
null
Csender Levente

Hatalmas elismerés a magyar irodalomnak, hogy Krasznahorkai László kapta az irodalmi Nobel-díjat. Évek óta az esélyesek között tartották számon. Minden évben előrébb került a fogadási listákon. Az utóbbi időben, ahogy műveit egyre több nyelvre fordították le, szinte minden évre jutott valami rangos elismerés a 2015-ös Man Booker-díjtól a tavaly neki ítélt spanyol Formentor­-díjig, amit korábban Samuel Beckett és Jorge Luis Borges is megkapott. 

2000 körül az Andrássy úton támasztjuk a Tokaji borozó pultját, kisfröccsöt iszunk, ősz van, bölcsészek vagyunk, magyar szakosok, és akkor az ablak előtt elmegy egy lódenkabátos, kalapos fickó piros sállal a nyakában. „Ott van Krasznahorkai” – mondom a cimborámnak. Olvastuk és láttuk már a Sátántangót, Az ellenállás melankóliájából készült Werckmeister harmóniákat a filmszemlén. Pázmányos kommunikáció szakosok is vagyunk, filmesek akarunk lenni. Az Örökmozgóba járunk filmklubba, ahol megnézzük Tarr Béla Családi tűzfészkét, Kárhozatát, melyeknek Krasznahorkai a forgatókönyvírója. 

2002-ben ösztöndíjjal kikeveredek Olaszországba, ott olvasok a Gazzetta del Sudban Kertész Imre irodalmi Nobel-díjáról a reggeli kávéhoz. Egyik este a Rai 3 adja a Werckmeister harmóniákat. Próbálok csajozni vele, nem sikerül. Ugyanígy járok a Kárhozattal is. Hat filmet készítenek közösen Tarr Bélával, köztük a hét és fél órás Sátántangót. Egyik se csajozós. 

Alexa Károly tanárunk meghívja Piliscsabára, a Pázmányra a Háború és háború megjelenése után Krasznahorkait egy beszélgetésre. Régi cimborák, ugyanis Alexa a Mozgó Világ szerkesztője volt, és Krasznahorkai első novellája, a Tebenned hittem 1977 decemberében ott jelent meg. A Háború és háborúban megjövendöli a New York-i ikertornyok ledőlését két évvel a terrortámadás előtt. 

Összesen 3 komment

Héja
2025. október 16. 17:09
Látnok 30 éve Szolzsenyicin volt ("Az orosz kérdés").
0
0
rugbista
2025. október 16. 16:37
Dehogy volt látnok, hazánk lerablásának történetét (Sátántangó) is megírta, mert megkapta a fülest vagy az ukázt a magyar tiktosrendőrségtől (mint a regényben Irimiás), utána meg jól kiröhögte a szerencsétlen népet, akik semmiről sem tudtak.
1
0
orwell-1985
2025. október 16. 16:10
tünődtem, hogy a fickó mivel/hogyan ócsárolta a Magyarokat amivelkiérdemelte e díjat. a norvég "tudományos" akadémia már jó ideje, (több) évtizede egy politikai gittegylet.pl. kisinger megkapta közössen a vijetnámi Le Duc Tho tárgyaló féllel a háború lezárásáért amit a vijetnámi tárgyaló simán elutasított mert ezzel egy szintre emelték volna az agresszort és az áldozatot is. arafat, obama meg a a legújabb, a venecuelai "szabadságharcos" nő, csak néhány példa. visszatérve a képen látható alakra, pont az volt a döntő a norvég nóbel bohócok döntésében, hogy a svéd médiában alattomossan gyalázta a Magyarokat. nem a könyv volt korszakalkotó, mert nem ő találta ki az egy mondatos 400oldalas irodalmi formát (ezt már j. joyce tette meg előtte hanem a politikai nézete. ez kertészre is érvényes. enyedi is a berlinálén az aranymedvét nem a film művészeti minősége miatt kapta meg, hanem amiat mert kijelentette, a közszolgálati médiában, hogy szégyenli azt az országot ahonnen jön, Magyarországot
3
0
