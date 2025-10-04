Riadalom Németországban, bevetnék a hadsereget is: újabb drónészlelés borzolta a kedélyeket

Péntekre virradó éjszaka számos, ismeretlen eredetű drón zavarta meg Németország második legnagyobb repülőterének forgalmát. Több járatot töröltek, illetve a közeli Nürnberg és Stuttgart repülőterére irányították át őket. Az incidens mintegy háromezer embert érintett. Több százan töltötték tábori ágyakon az éjszakát a terminálokon.

A forgalom a kora reggeli órákban indult újra.