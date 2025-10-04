Ft
10. 04.
szombat
drónészlelés Németország járat hadsereg törvény ígéret

Riadalom Németországban, bevetnék a hadsereget is: újabb drónészlelés borzolta a kedélyeket

2025. október 04. 06:20

Több százan töltötték tábori ágyakon az éjszakát a terminálokon.

2025. október 04. 06:20
null

Péntek este ismét leállt a légiforgalom a müncheni repülőtéren, miután feltehetően drónokat láttak – közölte a repülőtér egyik szóvivője.

A szövetségi rendőrség közlése szerint folyik a vizsgálat annak megállapítására, hogy valóban pilóta nélküli repülő szerkezeteket láttak-e.

A repülőtér a honlapján közölte: egyelőre nem erősítették meg, hogy drónokat láttak.

A német légiirányítás (DTC) elővigyázatosságból felfüggesztette a légiközlekedést mindkét fel- és leszállópályán. Az intézkedés az esti órákban számos érkező és induló járatot érintett. Azt még nem tudni, hogy az intézkedés hány utast érintett.

Egy Londonba tartó járat kapitánya azt mondta az utasoknak, hogy a járatot azért törölték, mert drónokat észleltek a fel- és leszállópályák közelében, és a levegőben rendőrségi helikoptereket is láttak.

Péntekre virradó éjszaka számos, ismeretlen eredetű drón zavarta meg Németország második legnagyobb repülőterének forgalmát. Több járatot töröltek, illetve a közeli Nürnberg és Stuttgart repülőterére irányították át őket. Az incidens mintegy háromezer embert érintett. Több százan töltötték tábori ágyakon az éjszakát a terminálokon.

A forgalom a kora reggeli órákban indult újra.

Az európai légiközlekedésben az elmúlt hetekben többször alakult ki káosz drónok észlelése miatt.

Alexander Dobrindt német belügyminiszter pénteken ígéretet tett arra, hogy olyan törvényt nyújtanak be, amely megkönnyíti a rendőrség számára, hogy felkérje a hadsereget drónok lelövésére.

(MTI)

Fotó: Adam BERRY / AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
optimista-2
2025. október 04. 07:37
Fekete, őszi vetési varjak voltak. Rémeket látnak. 2. Migri gyerekek gyakorolják, hogy lehet megbénítani az országot.
Válasz erre
1
0
hexahelicene
2025. október 04. 07:36
Úgy látszik "bejött" az ukránoknak és az európai vezetőknek ez drónreptetés. Lehet a népet megfélemlíteni, ezáltal háborús üzemmódra hangolni.
Válasz erre
1
0
luisbathhelena
•••
2025. október 04. 06:46 Szerkesztve
"Feltehetoen"- a németeket trenirozzak az új Gliwicere, hogy nyíltan belephessenek a háborúba. Manapság mikor mindenkinél van mobil, ott vannak a rendőrök, katonaság, légierő, telepített kamerák tömege, a dronokat 3 centirol lehetne filmezni és lobogtatni a felvételt. Erre jönnek azzal hogy TALÁN dronok. De lehet hogy saskaraj....
Válasz erre
4
0
Szerintem
•••
2025. október 04. 06:38 Szerkesztve
Tegyük fel, ha nem tudják honnan kerülnek elő, le nem szedik, de hogy hová merre tűnnek el, azt hogy nem lehet leköveti és tudni? Azt se hiszem el, hogy az irányítót ne lehetne bemérni. Eregetik a saját drónjaikat a népet hiszterizálva rettegtetni, érzékenyíteni, hogy belenyugodjanak, sőt a III.VH. kirobbantását akarják is.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!