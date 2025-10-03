Ft
A belgák nem viccelnek, ha drónokról van szó, olyat léptek, ami Putyint is meglepi

2025. október 03. 18:33

Egy tizenöt drónból álló kötelék után most már aztán tényleg vizsgálatot indítanak.

2025. október 03. 18:33
null

A belga védelmi minisztérium pénteken megerősítette: vizsgálatot indítottak, miután csütörtök este 15 drónt észleltek az Elsenborn katonai bázis felett, a német határ közelében – adta hírül a Politico. A helyi sajtó szerint az eszközök később Németország légterébe repültek át. Egyelőre nem világos, honnan indultak és ki irányította őket.

Drónmentes zóna Németországban
Drónmentes zóna Németországban – ezt aligha fogja megoldani egy tábla

Theo Francken, Belgium védelmi minisztere úgy nyilatkozott:

Nincs konkrét bizonyíték Oroszország érintettségére, de a hibrid fenyegetések tipikus eszköze a drón. Ez évek óta az orosz stratégia része: a bizonytalanság és a nyugtalanság keltése.”

Légi közlekedési káosz

Ugyanazon az estén Németországban is komoly fennakadások történtek: München repülőterén a drónészlelés miatt le kellett állítani a forgalmat.

Tizenhét járatot töröltek, közel 3000 utas rekedt a terminálokban. A reptér közleménye szerint az utasokat tábori ágyakkal, takarókkal, italokkal és élelemmel látták el, míg 15 érkező gépet

  • Stuttgartba,
  • Nürnbergbe,
  • Bécsbe és
  • Frankfurtba

irányítottak át.

Markus Söder bajor miniszterelnök keményebb intézkedéseket sürgetett:

A rendőrségnek azonnali jogot kell kapnia a drónok lelövésére. Bajorországnak gyorsított eljárásban kell törvényt hoznia erről”

– írta közösségi oldalán.

Európai aggodalmak

Az elmúlt hetekben Dániában és Norvégiában is többször kellett felfüggeszteni a légi közlekedést drónészlelések miatt.

Az incidensek nyomán egyre erősebben merül fel egy közös európai „drónfal” ötlete, amely a kontinens keleti határát védené az orosz fenyegetésekkel szemben.

A legsúlyosabb eset Lengyelországban történt: közel két tucat orosz támadó drón lépett be a lengyel légtérbe, ami több millió eurós rendkívüli légvédelmi beavatkozást vont maga után.

***

Fotó: John MACDOUGALL / AFP

