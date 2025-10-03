A belgák nem viccelnek, ha drónokról van szó, olyat léptek, ami Putyint is meglepi

Nagy dobásra készül az EU: egy éven belül már „drónfal” védheti Európát
A védelmi biztos az ukrán példát venné alapul.
Egy tizenöt drónból álló kötelék után most már aztán tényleg vizsgálatot indítanak.
A belga védelmi minisztérium pénteken megerősítette: vizsgálatot indítottak, miután csütörtök este 15 drónt észleltek az Elsenborn katonai bázis felett, a német határ közelében – adta hírül a Politico. A helyi sajtó szerint az eszközök később Németország légterébe repültek át. Egyelőre nem világos, honnan indultak és ki irányította őket.
Theo Francken, Belgium védelmi minisztere úgy nyilatkozott:
Nincs konkrét bizonyíték Oroszország érintettségére, de a hibrid fenyegetések tipikus eszköze a drón. Ez évek óta az orosz stratégia része: a bizonytalanság és a nyugtalanság keltése.”
Ugyanazon az estén Németországban is komoly fennakadások történtek: München repülőterén a drónészlelés miatt le kellett állítani a forgalmat.
Tizenhét járatot töröltek, közel 3000 utas rekedt a terminálokban. A reptér közleménye szerint az utasokat tábori ágyakkal, takarókkal, italokkal és élelemmel látták el, míg 15 érkező gépet
irányítottak át.
Markus Söder bajor miniszterelnök keményebb intézkedéseket sürgetett:
A rendőrségnek azonnali jogot kell kapnia a drónok lelövésére. Bajorországnak gyorsított eljárásban kell törvényt hoznia erről”
– írta közösségi oldalán.
Az elmúlt hetekben Dániában és Norvégiában is többször kellett felfüggeszteni a légi közlekedést drónészlelések miatt.
Ezt is ajánljuk a témában
A védelmi biztos az ukrán példát venné alapul.
Az incidensek nyomán egyre erősebben merül fel egy közös európai „drónfal” ötlete, amely a kontinens keleti határát védené az orosz fenyegetésekkel szemben.
A legsúlyosabb eset Lengyelországban történt: közel két tucat orosz támadó drón lépett be a lengyel légtérbe, ami több millió eurós rendkívüli légvédelmi beavatkozást vont maga után.
Ezt is ajánljuk a témában
A háború kitörése óta ez lehet az első eset, amikor egy NATO-tagállam a saját légterében közvetlenül orosz eszközökre mér csapást.
***
Fotó: John MACDOUGALL / AFP