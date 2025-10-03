A belgák nem viccelnek, ha drónokról van szó, olyat léptek, ami Putyint is meglepi

Az incidensek nyomán egyre erősebben merül fel egy közös európai „drónfal” ötlete, amely a kontinens keleti határát védené az orosz fenyegetésekkel szemben.

A legsúlyosabb eset Lengyelországban történt: közel két tucat orosz támadó drón lépett be a lengyel légtérbe, ami több millió eurós rendkívüli légvédelmi beavatkozást vont maga után.