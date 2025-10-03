Most érkezett a hír: drónriasztás bénította meg hajnalban a müncheni repülőteret

Kezdődik: ellepték az orosz drónrajok Európát
Egyszerre tíz országban is észlelték az eszközöket, elképesztő a riadalom.
A múlt héten dán és norvég repülőtereken kellett ideiglenesen leállítani a forgalmat drónok észlelése miatt.
Péntek reggel 5 óra körül újranyitották a müncheni repülőteret, miután kora hajnalban felfüggesztették a légi forgalmat drónok észlelése miatt.
A légiforgalmi irányítás csütörtökön, röviddel este negyed 11 után döntött a repülés korlátozásáról, majd később a felfüggesztéséről több drón észlelése miatt A légikikötő közleménye szerint 17 járatot töröltek és 15-öt átirányítottak Stuttgartba, Nürnbergbe, Bécsbe és Frankfurtba. Az intézkedés közel 3 ezer utast érintett.
A múlt héten dán és norvég repülőtereken kellett ideiglenesen leállítani a forgalmat drónok miatt.
(MTI)
Nyitókép forrása: MTI/EPA/Szilágyi Anna