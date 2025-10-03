Ft
drónriasztás forgalom München

Most érkezett a hír: drónriasztás bénította meg hajnalban a müncheni repülőteret

2025. október 03. 06:30

A múlt héten dán és norvég repülőtereken kellett ideiglenesen leállítani a forgalmat drónok észlelése miatt.

2025. október 03. 06:30
null

Péntek reggel 5 óra körül újranyitották a müncheni repülőteret, miután kora hajnalban felfüggesztették a légi forgalmat drónok észlelése miatt.

A légiforgalmi irányítás csütörtökön, röviddel este negyed 11 után döntött a repülés korlátozásáról, majd később a felfüggesztéséről több drón észlelése miatt A légikikötő közleménye szerint 17 járatot töröltek és 15-öt átirányítottak Stuttgartba, Nürnbergbe, Bécsbe és Frankfurtba. Az intézkedés közel 3 ezer utast érintett.

A múlt héten dán és norvég repülőtereken kellett ideiglenesen leállítani a forgalmat drónok miatt.

(MTI)

Nyitókép forrása: MTI/EPA/Szilágyi Anna

Obsitos Technikus
2025. október 03. 08:56
Mondjuk a cím most korrekt (bár nem tudom így akarták-e 😊) nem drónok, hanem a riasztás "bénította" meg".
Obsitos Technikus
•••
2025. október 03. 08:29 Szerkesztve
Kár, hogy 00:00 - 05:00 közt nincs repülés a müncheni repülőtéren, ahogy az egyik uniós repülőtéren sincs.. Ha ez valódi dróntámadás lenne, akkor délelőtt tízkor indítanák ezeket.. Így sajnos kamu, amit a lakosság 99.8%-a bekajál.
Tippmann-M4-223
2025. október 03. 08:22
Zorbán vót meg Putyin....................
lemez
2025. október 03. 08:12
Az uki nácik ráérnek.A pénz megy.Meg amúgy is rengeteg drónt gyártanak,bemutatják hogy jövöre eladók lesznek.
