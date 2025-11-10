Idegen drónokat észleltek Belgium felett – ezúttal egy atomerőmű felett húztak el

A hírportál közölte továbbá, hogy vasárnap este a liege-i repülőtér légi forgalmát néhány órára felfüggesztették, miután drónokról érkezett bejelentés valamivel fél nyolc után, majd további két másik drónt észleltek a légtérben. A légikikötő forgalma hétfő reggelre helyreállt.

Antwerpenben a rendőrség két, „kockázatot jelentő” drónt lefoglalt, irányítóikat azonosították és megbírságolták. Wouter Bruyns, az antwerpeni rendőrség szóvivője közölte: a bűnüldöző szervek a korábbinál nagyobb figyelemmel ellenőrzik a belga nagyváros feletti légteret. A helyi rendőrség kötelékében két egység is foglalkozik az ismeretlen eredetű, gyanús légijárművek azonosításán és beavatkozik, ha veszély vagy kockázat áll fenn.

Antwerpen felett ezen a héten kétszer is észleltek olyan drónokat, amelyek adminisztratív dokumentumai nem voltak rendben, és ezért kockázatot jelentettek - tájékoztatott a rendőrségi szóvivő a napilap beszámolója szerint.

A napilap közölte azt is, hogy