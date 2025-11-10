Ft
Idegen drónokat észleltek Belgium felett – ezúttal egy atomerőmű felett húztak el

2025. november 10. 10:28

Vasárnap este ugyancsak drónok miatt a liege-i repülőtér légi forgalmát is fel kellett függeszteni néhány órára.

2025. november 10. 10:28
null

Három ismeretlen drónt észleltek vasárnap éjjel a belgiumi Doel atomerőmű felett – jelentette be az erőművet üzemeltető, francia tulajdonú Engie áramszolgáltató; Németország után Franciaország is segíti Belgiumot a belga légtérben észlelt drónok elhárításában – írta a La Libre Belgique című, angol nyelvű belga napilap internetes oldalán hétfőn.

A beszámoló szerint 

az észak-belgiumi Doel atomerőművének működésében nem okozott fennakadást a vasárnap éjjel észlelt drónátrepülés.

Az Engie szóvivője, Hellen Smeets közölte, hogy a drónészlelések nincsenek hatással az üzem tevékenységére, majd megerősítette: az ügyben vizsgálat indult, „az érintett szolgálatok továbbra is figyelemmel kísérik a helyzetet”.

A liege-i repülőtér felett is láttak drónokat

A hírportál közölte továbbá, hogy vasárnap este a liege-i repülőtér légi forgalmát néhány órára felfüggesztették, miután drónokról érkezett bejelentés valamivel fél nyolc után, majd további két másik drónt észleltek a légtérben. A légikikötő forgalma hétfő reggelre helyreállt.

Antwerpenben a rendőrség két, „kockázatot jelentő” drónt lefoglalt, irányítóikat azonosították és megbírságolták. Wouter Bruyns, az antwerpeni rendőrség szóvivője közölte: a bűnüldöző szervek a korábbinál nagyobb figyelemmel ellenőrzik a belga nagyváros feletti légteret. A helyi rendőrség kötelékében két egység is foglalkozik az ismeretlen eredetű, gyanús légijárművek azonosításán és beavatkozik, ha veszély vagy kockázat áll fenn.

Antwerpen felett ezen a héten kétszer is észleltek olyan drónokat, amelyek adminisztratív dokumentumai nem voltak rendben, és ezért kockázatot jelentettek - tájékoztatott a rendőrségi szóvivő a napilap beszámolója szerint.

A napilap közölte azt is, hogy 

Németország után már Franciaország is segíti Belgiumot a belga légtérben észlelt drónok elhárításában.

Theo Francken belga védelmi miniszter tájékoztatása szerint a német és franca hadsereg drónelhárító képességekkel támogatja Belgiumot. A német légierő első erői csütörtökön érkeztek Belgiumba, hogy „felmérjék a helyzetet” és a belga fegyveres erőkkel közösen „koordinálják” a felderítést és a „drónok elleni védelmet”. A francia drónelhárító egység pénteken megérkezett Belgiumba. Belgium a szomszédos országok mindegyikétől kért segítséget a drónok elleni védekezéshez. Emellett tárgyalások folynak az Egyesült Királysággal is – tájékoztatott a belga belügyi tárca vezetője.

Szinte már mindennapos eset

Múlt héten szinte naponta jelentettek drónátrepüléseket a liege-i repülőtér felett. A légikitötőben legutóbb szombat este szakadt meg a forgalom egy ismeretlen repülő tárgy észlelése miatt. A brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér kedd, szerda és csütörtök este kényszerült forgalmának ideiglenes felfüggesztésére, miután drónok átrepülését jelentették a légterében.

Az elmúlt napokban és hetekben rendszeresen jelentettek drónokat különböző belga katonai bázisok felett is.

(MTI)

Nyitókép illusztráció. Fotó: Nicolas TUCAT / AFP

