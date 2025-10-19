Első kézből a frontról: „a sörétes puska csak a filmekben működik” – ukrán drónoperátor-kiképző a Mandinernek

Az ukrajnai háború átírta, amit a hagyományos hadviselésről tudtunk. Ez már a „drónok háborúja”, ahol a veszteségek 60-70 százalékáért a drónok felelnek, és ahol az ellenség ­„repülő szemeivel” mindent lát. Minden gép mögött azonban egy ember, egy operátor áll, akinek kiképzése különbséget jelenthet élet és halál között. Hogy áll a versenyfutás a drónok harcában? Melyik hatékonyabb védelem, egy sörétes puska, vagy az elektronikus hadviselés? A pilóta vagy a fegyver a fontosabb? Erről kérdeztük Viktor Tarant, a Kruk UAV Operátor Oktatóközpont vezetőjét, amely az ukrán hadsereggel együttműködésben már több ezer operátort képzett ki.

Drónokról ő tud a legtöbbet - Viktor Taran drónkiképző-parancsnok

Forrás: facebook

A Kruk Központ 2022 áprilisában, szó szerint a háború első heteiben jött létre. Spontán döntés volt, vagy előre megtervezett lépés?

A döntés a háború miatt született. 2022 áprilisában még senki sem tudta pontosan, hogy a drónok milyen hatalmas és stratégiai változásokat fognak hozni a harctéren. Láttuk a gyakorlati szükségletet: a katonák szinte vakon mentek a csatába. Nem várhattunk arra, hogy valaki fentről elfogadjon valami programot. Így április 6-án létrehoztuk a központot. Eleinte csak néhány oktató és önkéntes kis kezdeményezéseként. Később oktatóközponttá nőttünk, amely több száz operátort képzett ki, és gyakorlatilag új képzési szabványt hozott létre.