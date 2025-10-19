Első kézből a frontról: „a sörétes puska csak a filmekben működik” – ukrán drónoperátor-kiképző a Mandinernek

Már nagyon unják a németek: megszüntetnék az ukrán menekültek támogatását
Az ukrajnai háború átírta, amit a hagyományos hadviselésről tudtunk. Ez már a „drónok háborúja”, ahol a veszteségek 60-70 százalékáért a drónok felelnek, és ahol az ellenség „repülő szemeivel” mindent lát. Minden gép mögött azonban egy ember, egy operátor áll, akinek kiképzése különbséget jelenthet élet és halál között. Hogy áll a versenyfutás a drónok harcában? Melyik hatékonyabb védelem, egy sörétes puska, vagy az elektronikus hadviselés? A pilóta vagy a fegyver a fontosabb? Erről kérdeztük Viktor Tarant, a Kruk UAV Operátor Oktatóközpont vezetőjét, amely az ukrán hadsereggel együttműködésben már több ezer operátort képzett ki.
A Kruk Központ 2022 áprilisában, szó szerint a háború első heteiben jött létre. Spontán döntés volt, vagy előre megtervezett lépés?
A döntés a háború miatt született. 2022 áprilisában még senki sem tudta pontosan, hogy a drónok milyen hatalmas és stratégiai változásokat fognak hozni a harctéren. Láttuk a gyakorlati szükségletet: a katonák szinte vakon mentek a csatába. Nem várhattunk arra, hogy valaki fentről elfogadjon valami programot. Így április 6-án létrehoztuk a központot. Eleinte csak néhány oktató és önkéntes kis kezdeményezéseként. Később oktatóközponttá nőttünk, amely több száz operátort képzett ki, és gyakorlatilag új képzési szabványt hozott létre.
Mostanra több mint 9000 drónoperátort képeztünk ki.
Hogyan látja a drónok szerepének fejlődését a háborúban? Ukrajna valóban elveszthette volna a háborút nélkülük?
Meggyőződésem, hogy igen. A drónok az első hónapokban döntő tényezővé váltak, és azóta is azok maradtak. Felderítést, tüzérségi beállításokat, távoli célpontok megsemmisítését és precíziós csapások végrehajtását teszik lehetővé számunkra. Drónok nélkül sötétben harcolnánk.
Ma a háború már nem hasonlít ahhoz, ami hagyományosan a fejünkben él: ez a szenzorok, jelek, no meg az operátorok, a szakemberek háborúja.
Az emberi tényező és a technológia itt egybeolvad.
Az oroszok is felzárkóztak?
Igen, bizonyos mértékben. Nagy erőforrásokat fektettek be, másolnak és nagy mennyiségben gyártanak. De még ha mennyiségileg utol is érnek minket, minőségileg alulmaradnak. Az ukrán mérnökök és kis csapatok gyorsabban, rugalmasabban és kreatívabban dolgoznak. Ez egy véget nem érő verseny. Az egyik nap megjelenik egy új drón, másnap már tesztelik ellene az elektronikai elhárító rendszert. Mi kitalálunk egy megoldást, ők pedig válaszlépést keresnek. Macska-egér játék ez, de pontosan ez hajtja előre a fejlesztéseket.
Mi hatékonyabb egy drón ellen: a puska vagy az elektronikus hadviselés?
A sörétes puska inkább mítosz, mint valódi eszköz. Igen, a filmekben vagy a kiképzés során látványosnak tűnik. De a csatatéren, ahol egy drón 200–500 méter magasságban lebeghet, a sörétes puska is hatástalan. Az egyetlen valódi módszer az elektronikus hadviselés. Ez elnyomja az irányító csatornákat, zavarja a GPS-t, és arra kényszeríti a drónt, hogy elveszítse tájékozódási képességét vagy lezuhanjon. De még itt sem létezik abszolút megoldás:
jelennek meg. Ez is egy folyamatos fejlődés.
Ukrajna ma már nemcsak használ, hanem gyárt is drónokat. Ez a tapasztalat alapul szolgálhat az export számára?
Kétségtelenül. Termékeink iránt hatalmas a kereslet, mert harci körülmények között tesztelték őket. Semmilyen laboratórium vagy tesztpálya nem adhat ilyen tapasztalatot. Az ukrán drónok ma már „tűzben edzett” termékek. Ez hatalmas versenyelőnyt jelent. De a nemzetközi piacokra való belépéshez szabványosításra, tanúsításra és átlátható exportrendszerre van szükségünk. Már dolgozunk ezen.
Az európai védelmi ipar erőforráshiánnyal küzd. Ukrajna csak saját erejére támaszkodhat, vagy külföldi segítségre is szüksége van?
Már bebizonyítottuk, hogy sok mindent képesek vagyunk saját erőből létrehozni. Ugyanakkor van egy határ, amelyen túl külföldi befektetések, nyugati alkatrészek és technológiák nélkül nem tudunk tovább fejlődni. A kínai alkatrészek jelenleg nagy szerepet játszanak. Stratégiailag azonban önellátásra kell törekednünk, mert háború idején a harmadik országoktól való függőség mindig kockázatot jelent.
Mi kell ahhoz, hogy valaki jó drónpilóta legyen?
A jó pilóta nem csak a technikáról szól. Hanem a karakterről is.
Higgadt fejre, fegyelemre van szükség.
A pilótának gyors döntéseket kell hoznia, és a drón képernyőjén túlmutatóan kell látnia a helyzetet. Csapatmunkát és taktikai gondolkodást tanítunk. Az alapkurzus körülbelül 7–10 napig tart, de csak sok órányi gyakorlás után válik valaki igazi pilótává. Bárki megtanulhatja, de nem mindenki bírja ki a harci körülmények nyomását.
Mi a fontosabb: a drón vagy a pilóta?
Kétségtelenül a pilóta. A drón csak egy eszköz. Elveszíthetjük és vehetünk egy újat. De egy tapasztalt pilótát nem lehet pótolni. Ő tudja, hogyan kell megtéveszteni az ellenséget, hogyan kell megmenteni a bajtársait, hogyan kell nem konvencionális döntéseket hozni. Még a technológiák háborújában is az emberi tényező marad a döntő.
A szerző az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóhelyettese.
Nyitóképen egy ukrán drónpilóta tesztrepülésen. Forrás: Ed JONES / AFP