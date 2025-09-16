Ukrán ellenzéki képviselő a Mandinernek: katonai erővel semmi esélyünk visszaszerezni a területeket

Nemcsak a megítélésünknek árt, de valóban, az európai integrációnknak is. Sőt, a korrupció most emberéleteket követel. Katonáink azért halnak meg, mert nem kapnak sisakokat, vagy töltényt, mert ellopták a pénzt. Ezt a társadalom is érzi: azonos mértékű kihívásként értékelik a háborút és a korrupciót. Sőt, néha olyan is van, hogy a korrupciót súlyosabbként.
Mikor már azt hihetnénk az ukrán-magyar kapcsolatok nem süllyedhetnek mélyebbre, ismét történik valami, legutóbb a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadás. Lát kiutat?
Én úgy látom, Magyarország Oroszországot támogatja. Nagyon sajnálatos, mert minden szomszédunkkal jó kapcsolatot kellene ápolnunk. Egyelőre nem látom a kiutat. Bár úgy tudom, néhány ellenzéki párt Ukrajna oldalán áll. Találkoztunk már néhány magyar képviselővel és európai parlamenti képviselővel, de nehéz dolgunk van, mert az ukrán elnök megtiltotta a képviselők utazását az Európai Unióba. Én is csak különleges engedéllyel vagyok most itt. A hatalom attól tart, hogy valaki külföldön is elmondja az igazságot Ukrajnáról. Nem akarják, hogy az elnök véleményén kívül mást is meghalljanak.
A szerző az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóhelyettese.