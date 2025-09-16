Ft
09. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
A nép szolgája Dmitro Razumkov Ukrajna Oroszország

Ukrán ellenzéki képviselő a Mandinernek: katonai erővel semmi esélyünk visszaszerezni a területeket

2025. szeptember 16. 05:29

Elképesztő dolgokról rántotta le a leplet lapunknak adott interjújában Dmitro Razumkov, aki elég bátor volt hozzá, hogy nyíltan szembeszálljon Zelenszkijjel. Arra is utalt: ukrán életeket követel az ukrajnai korrupció.

2025. szeptember 16. 05:29
Ukrán katonák. Ukrajna katonai erővel képtelen visszaszerezni az elvesztett területeket.
László Dávid

Dmitro Razumkov 2021-ig Volodimir Zelenszkij Pártjának, a Nép Szolgájának képviselője, sőt a kijevi parlament házelnöke volt. Miután azonban összekülönbözött az ukrán elnökkel, szövetségesből kihívóvá vált: saját pártot alapított Rozumna Polityka (Értelmes Politika) néven. Hogyan látja a háború esélyeit? Min veszett össze Volodimir Zelenszkijjel? Az uniós tagság útjába állhat a korrupció? Miután Zelenszkij párttársát is megszólaltattuk, aki megfenyegette Magyarországot, az ukrán ellenzéki politikust is kifaggattuk a karpaczi Gazdasági Fórumon (amelynek az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány is szakmai partnere volt).

Dmitro Razumkov az ukrán parlamentben
Dmitro Razumkov ellenzéki képviselő az ukrán parlamentben. Szerinte Ukrajna képtelen katonai eszközökkel visszaszerezni az elvesztett területeket.
Forrás: Facebook

Az alaszkai és washingtoni csúcstalálkozók után milyen esélyt jósol a békekötésnek?

Remélem még idén békét kötünk. Nagyon fontos lenne, mert 

minden nap újabb katonáink halnak meg, újabb területeket veszítünk el és újabb infrastruktúra semmisül meg.

Természetesen ehhez elengedhetetlenek a biztonsági garanciák, különben csak idő kérdése, és újrakezdődnek a harcok. Én már egy éve is azt mondtam, hogy ennek a legjobb módja a NATO-tagság, vagy legalábbis az ötödik cikkely kiterjesztése lenne. Egyértelmű, hogy a teljes tagság most elképzelhetetlen. Viszont egy „hatodik cikkely”, az ötödik cikkely területi kiterjesztése járható útnak tűnik. Sőt, elképzelhető további módosítás, például nemcsak katonai, de gazdasági támogatásról.

Ukrán remények, rideg valóság

Vannak, akik még hisznek a katonai győzelemben. Ön nem tartozik közéjük?

Lehetetlen katonailag visszaszerezni az elvesztett területeket.

Azoknak, akik az 1991-es határokhoz való visszatérést követelik, azt javaslom, csatlakozzanak a hadsereghez, és mutassanak példát, hogy kell ezt csinálni! Nagyon könnyű az iroda, vagy éppen a parlament kényelmes foteléből a határokról prédikálni, de teljesen más a frontvonalon harcolni! Talán egy nap diplomáciával, tárgyalásokkal megtörténhet. De nem katonai erővel.

A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a társadalom hozzáállása is változóban van: míg 2022-ben a többség bízott a katonai győzelemben, mostanra inkább tárgyalnának. Belefáradtak a háborúba?

Azóta rengeteg ember meghalt, veszítette el otthonát, teljes vagyonát, vagy csak reményét egy békésebb jövőben. 2022-ben az egész nemzet fogott össze a túlélésért. Mostanra megváltozott a helyzet, naponta meg kell küzdeni az áramkimaradásokkal, a gázhiánnyal, a kemény telekkel is. Nincs ebben semmi új, de kényelmetlen.

És mára mindenkinek van valakije, aki megjárta a frontot. Önnek is?

Rengetegen. Én magam is nemrégiben jártam a fronton, Volcsanszk közelében, illetve Kupjanszktól alig négy-öt kilométerre. Egyébként a háború is sokat változott 2022 óta. Akkor jó, ha 800 méterre volt az ellenség. Most rossz esetben 5 kilométerre van.

Igaz, Kupjanszknál egy boltból kilépve alig 30 méterre zümmögött a fejünk felett egy orosz drón. Ijesztő volt.

„Nem tudom, mit akar Zelenszkij”

Idézem egy ukrán újság cikkét Önről. Azt írják: „az egyetlen vezető tisztségviselő, akinek volt mersze nyilvánosan ellentmondani Volodimir Zelenszkijnek. Így vált az elnök fő tanácsadójából fő ellenfelévé”. Mi történt?

Volodimir Zelenszkij elkezdett fittyet hányni az ukrán törvényekre. Például ítélet nélkül büntetett ukrán állampolgárokat. Szerintem, ha valaki bűnös – arról majd a bíróság dönt. A végső lökés az volt számára, hogy eltávolítson engem a házelnöki pozícióból, amikor összekülönböztünk az úgynevezett oligarcha-törvénytervezeten. Valójában az semmi másról nem szólt, mint a média irányításáról. Én nem kedvelem az autoriter rendszereket, az ukrajnait sem, márpedig ehhez elengedhetetlen a szólásszabadság. Pedig higgye el, én se mindig szeretem, amit az újságírók írnak rólam. De így működik a demokrácia. És így lettünk mi ellenfelek.

Mikor rendezhetnek választás Ukrajnában?

Nagyon nehéz a kérdés. Egyrészt, tényleg lehetetlen lenne most választásokat tartani:

  • nincs szólásszabadság,
  • sokan nem mernének megjelenni az urnáknál, mert félnének a besorozástól,
  • nem tudnánk garantálni a szavazás tisztaságát és biztonságát.

Másrészt, azt is megértem, hogy egyesek számára nagyon kényelmes a hadiállapot, hogy megtartsák hatalmukat.

Indulna elnökjelöltként?

Azt hiszem, igen. A pártunk biztosan bejutna a parlamentbe. De nagyon nehéz most közvélemény-kutatásokat készíteni. Azt lájuk, hogy a kormánypárt népszerűsége csökken, az ellenzéki nő.

A választásokhoz béke kellene. Készen áll rá Volodimir Zelenszkij?

Nem tudom, nem beszéltem vele 2022. február 24. óta. Fogalmam sincs, mik a szándékai.

Mire számít, mikor csatlakozhat Ukrajna az Európai Unióhoz?

Ukrajna már most készen állna arra, hogy csatlakozzon az Európai Unióhoz. Viszont a józanabb becslések szerint legkorábban 2028-2030 kerülhet rá sor. 

És a korrupció sem állhat az útba?

A korrupció az ország egyik legsúlyosabb problémája.

Nemcsak a megítélésünknek árt, de valóban, az európai integrációnknak is. Sőt, a korrupció most emberéleteket követel. Katonáink azért halnak meg, mert nem kapnak sisakokat, vagy töltényt, mert ellopták a pénzt. Ezt a társadalom is érzi: azonos mértékű kihívásként értékelik a háborút és a korrupciót. Sőt, néha olyan is van, hogy a korrupciót súlyosabbként.

Mikor már azt hihetnénk az ukrán-magyar kapcsolatok nem süllyedhetnek mélyebbre, ismét történik valami, legutóbb a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadás. Lát kiutat?

Én úgy látom, Magyarország Oroszországot támogatja. Nagyon sajnálatos, mert minden szomszédunkkal jó kapcsolatot kellene ápolnunk. Egyelőre nem látom a kiutat. Bár úgy tudom, néhány ellenzéki párt Ukrajna oldalán áll. Találkoztunk már néhány magyar képviselővel és európai parlamenti képviselővel, de nehéz dolgunk van, mert az ukrán elnök megtiltotta a képviselők utazását az Európai Unióba. Én is csak különleges engedéllyel vagyok most itt. A hatalom attól tart, hogy valaki külföldön is elmondja az igazságot Ukrajnáról. Nem akarják, hogy az elnök véleményén kívül mást is meghalljanak.

A szerző az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóhelyettese.

Összesen 25 komment

