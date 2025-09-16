Ukrán ellenzéki képviselő a Mandinernek: katonai erővel semmi esélyünk visszaszerezni a területeket

Dmitro Razumkov 2021-ig Volodimir Zelenszkij Pártjának, a Nép Szolgájának képviselője, sőt a kijevi parlament házelnöke volt. Miután azonban összekülönbözött az ukrán elnökkel, szövetségesből kihívóvá vált: saját pártot alapított Rozumna Polityka (Értelmes Politika) néven. Hogyan látja a háború esélyeit? Min veszett össze Volodimir Zelenszkijjel? Az uniós tagság útjába állhat a korrupció? Miután Zelenszkij párttársát is megszólaltattuk, aki megfenyegette Magyarországot, az ukrán ellenzéki politikust is kifaggattuk a karpaczi Gazdasági Fórumon (amelynek az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány is szakmai partnere volt).

Dmitro Razumkov ellenzéki képviselő az ukrán parlamentben. Szerinte Ukrajna képtelen katonai eszközökkel visszaszerezni az elvesztett területeket.

Forrás: Facebook

Az alaszkai és washingtoni csúcstalálkozók után milyen esélyt jósol a békekötésnek?

Remélem még idén békét kötünk. Nagyon fontos lenne, mert