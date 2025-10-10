Öveket bekapcsolni! Rázós idők következnek – Michael Every kockázatelemző a Mandinernek

De azt gondolni, hogy olyan integráltak leszünk, mint most, szerintem rendkívül naiv. Már most is látjuk, hogy a technológia terén leomlanak a falak, különösen a kínai és a nyugati technológia között. És szerintem más iparágakban is meg fog történni. Ez egy nagyon destruktív folyamat lesz.

Mi a helyzet Trump szerepével? Okozója vagy tünete a folyamatoknak?

Azt hiszem mindkettő. Megközelíthetjük filozofikusan, mint Tolsztoj: vajon a történelem erői irányítanak vagy az emberek? Nekem nem tisztem sem kritizálni, sem dicsérni a politikusokat, csak annyit mondhatok: Trumpnak történelmi szerepe van a narratíva megváltoztatásában és ennek a világrend átalakulásnak – bármilyen nevet is adjunk neki – a felgyorsításában. De Kína már Trump előtt elkezdte ezt.

Mit gondol a Kína-Amerika párharcról? Sokan már régóta jósolják, hogy Kína évszázada következik… Önnek mi a véleménye erről?

Nos, ez egy rendkívül vitatott kérdés. Fel tudnék sorolni népszerű értelmiségieket, akik hangosan hirdetik, hogy a jövő Kínáé, és Amerika nyugati szerepe lejárt. És nézze, erre rengeteg bizonyíték van. Ha pusztán a fizikai árugyártást nézzük. Ha megnézzük a világ acéltermelésének százalékos arányát, az USA jelenleg három vagy négy százalékkal kevesebbet termel. Kína 52-t. Ki a globális hatalom? Ha megnézzük az autókat, az elektromos járműveket, ki gyártja őket? Nem az USA. Ha megnézzük a ritkaföldfémeket, amelyek elengedhetetlenek, ki ellenőrzi a termelést és a finomítást? Kína, nem az USA. De másrészt Amerika a múltban konkrétan bebizonyította, hogy nagyon gyorsan tud alkalmazkodni. Nagyon, nagyon gyorsan tud militarizálni és újraiparosítani.

És az eszközkészlet, amelyet Trump most kezd kibontani, ha helyesen használják, átalakító hatással lehet. Kína pedig hatalmas problémákkal küzd, amelyekről az emberek nem beszélnek. Például az emberek azt mondják, hogy Amerikának nagy adóssága van. Soha nem nézték meg Kína adósságát, mert Amerikának nagy a költségvetési hiánya. Kínaé pedig majdnem kétszer akkora. De a gazdaságuk vagy a politikai rendszerük felépítése miatt az emberek nem tudnak erről, nem látják. Amerika demográfiája szörnyű. Kínaé sokkal rosszabb. A kínai vállalatok valójában sokszor veszteségesek, még akkor is, ha termékeikkel elárasztják a világot. Az amerikai rendszerben az amerikai vállalatok nem tehetik ezt meg. Ez erősebbé vagy gyengébbé teszi Amerikát? Ironikus módon azt mondanám, hogy bizonyos értelemben gyengébbé, mert Kína uralhatja az egész ellátási láncot, és minden riválisát kiütheti a piacról anélkül, hogy aggódnia kellene a veszteségek miatt. Ez bizonyos értelemben erősséget ad neki. De ugyanakkor, hosszú távon milyen kárt okoz ez? Ez tehát egy filozófiai kérdés, és nem hiszem, hogy egyszerű válasz lenne rá az, hogy a piacoknak mindig igazuk van, és Amerikának mindig igaza van.

De szerintem nem helyes azt sem mondani, hogy Kína évszázadokban gondolkodik, Amerika pedig negyedévekben, inkább a kettő között van egy középút, amely sok árnyalt elemzést igényel.

Mit tehet az átlagember egy ilyen káoszban? Fotó: FOTOGRAV DI ANTONIO GRAVANTE/SCI / AGV / Science Photo Library via AFP

Mindezt hallgatva felmerül bennem: rendben, de mit kezdhet ezzel az átlagember? Milyen tanáccsal tud szolgálni azoknak, akik csak élik a mindennapi életüket, mit tegyenek ilyen változások közepette?

Ez egy olyan környezet, amelyben szerintem a pénzügyi piacok legokosabb elméi, akik közül néhányat szerencsém van a barátomnak nevezni, nem rendelkeznek teljesen egyértelmű elképzeléssel arról, hogy mit érdemes megvenni és mit nem. Mert visszatérve a beszélgetésünk kezdetéhez, a szokásos szabályok itt nem működnek. Van még egyáltalán szerepe a piacoknak? Mit próbálunk elérni hosszú távon? És ha elértük, akkor mit kezdünk vele? Hol van egyáltalán a profit, és egyáltalán kell-e profitot termelni, és hol kell azt termelni? Nagyon 19. századi stílusú kérdések. Ilyen környezetben nagyon nehéz befektetni. Még akkor is, ha valaki abszolút zseniális befektető. Egyéni befektetőként, például lakossági befektetőként ez elég ijesztő.

Szerintem a legfontosabb, hogy ne vegyünk fel túl agresszív pozíciót semmiben, legyen az túlzott megtakarítás vagy túlzott hitelfelvétel. Körül kell nézni, és elgondolkodni: van-e B-tervünk? Van-e C-tervünk?

Nem akarok melodramatikus lenni és azt mondani, hogy mindannyian egy drasztikusan más világba fogunk élni. Niall Ferguson is rámutatott egy podcastban a minap, hogy ha valaki német volt az 1920-as években, és átélte az első világháború borzalmait, akkor valószínűleg azt gondolta, hogy ez már mögöttünk van, és jó idők várnak ránk. Vagy ha az első világháború előtt éltél, nézd meg, milyen fantasztikus pályán vagyunk most, csak jó idők várnak ránk. Hány évtizednyi zűrzavar, megosztottság és őrület volt, mire a dolgok mindenki számára - és nem csak néhányak számára - újra rendes kerékvágásba kerültek. Ez egy nagyon szélsőséges példa, és nem azt mondom, hogy ez fog történni. De számomra ez sokkal értelmesebb megközelítés arra, hogy hogyan kell felépíteni az életünket, mint hogy csak úgy döntünk, hogy mindent a pirosra teszünk, vagy mindent a feketére teszünk fel.

Nyitókép: Zavargások Hollandiában/ Mouneb Taim / ANADOLU / Anadolu via AFP

Itt követheti Michael Every elemzéseit X-en.