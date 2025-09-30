A felnőttek nem nőnek fel, a gyerekek pedig nem lehetnek gyerekek – Keith Hayward az infantilizált társadalomról a Mandinernek

A második dolog a márkaépítés. Nem lehet csak magánjellegű politikai véleményed. Minden zászlót fel kell tűznöd a kabátodra. Minden zászlót fel ki kell raknod az oldaladra. Szóval megnézed valakinek a profilját és ott féltucat különböző típusú zászlójuk van. Ez márkaépítés, fogyasztói márkaépítés. Létezik egy újfajta életmódbeli hierarchia, amely a politikai értékrend alapján csoportosítja az embereket. „Jobb vagyok nálad, mert jobban érdekel ez a téma, mint téged.”

És az irónia az, hogy mindenki arról beszél, hogy felnőtt politikára van szükségünk, vagy hogy mikor jönnek vissza a felnőttek. Nos, nem jönnek vissza. És nincs felnőtt politikánk. Gyermeki politikánk van.

Justin Trudeau kiskacsás zoknija a Világgazdasági Fórumon. Trudeau a professzor szerint az infantilis politika mintapéldánya. /Fabrice COFFRINI / AFP

Egy másik érdekes jelenség a gyermekek használata a politikában. A legjobb példa talán Greta Thunberg…

Ha gyerekeket használ valaki a politikában, akkor erkölcsileg egyenrangúvá teszi a gyermekeket és a felnőtteket, miközben nincs ilyen egyenrangúság. Greta Thunberg talán 15 éves volt, mikor debütált a világpolitika színpadán, miközben nulla szakértelme volt a klíma kérdésében. Most sem rendelkezik szakértelemmel. De miért lett globális figura? Miért beszélhetett az ENSZ-ben? Azért, mert a globális politikai osztály kifogyott az ötletekből.

Lát azért valami reményt arra, hogy megfordul a folyamat? Amerikában Jordan Peterson is eredetileg azért lett népszerű, mert azt hirdette, hogy vállaljanak a fiatalok felelősséget az életükért, alapítsanak családot...

Az a tény, hogy mindezt meg kell tenni, hogy hatni kell valakire, hogy gyereket vállaljon, önmagában is nagyon furcsa. Gondoljon csak bele! Az emberek ezt már több ezer éve csinálják. Nem volt szükségük Jordan Petersonra, hogy megmondja nekik, hogyan kell csinálni, és nem volt szükségük influenszerekre, hogy megmondják nekik, hogy valószínűleg jobb, ha 20 év körüli korban vállalnak gyereket, mint 40 évesen.

Úgy gondolom, hogy sok olyan problémája van a fiataloknak, amit mi okoztunk. Ők azoknak a döntéseknek a következményeivel élnek, amelyeket az történelem korábbi szakaszában hoztak meg. Tehát lesz elég fiatal, aki képes visszakormányozni a hajót. De ehhez kemény munkát kell végezniük. Ténylegesen át kell alakítaniuk a társadalmat, talán még új politikai mozgalmakat is létre kell hozniuk, és elveket kell képviselniük. Ami aggaszt az a verseny az idővel, hogy az emberek képesek-e elszakadni a technológia által gyakorolt hatástól. Az online világ hatása a fiatalokra nagyon jelentős. Ezért nehéz döntéseket kell hozniuk ezzel kapcsolatban. Ha egy ország komolyan venné a dolgot, betiltaná a mobilokat az osztálytermekben. Komolyan el kell gondolkodnunk azon, hogy mi irányítjuk-e a technológiát, vagy egyszerűen csak hátradőlünk, és hagyjuk, hogy a technológia irányítsa gyermekeinket – és minket is.

