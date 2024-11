„A világ legnagyobb irányítatlan kísérlete zajlik” – világhírű idegtudós aggódik a gyerekek képernyőfüggése miatt

Miről szól a könyve?

Angolul már 2016-ban megjelent, de tavaly itt jártam pár barátomnál, és beszéltünk róla, hogy mi lenne, ha magyarul is megjelenne. Most pedig itt vagyok és nagyon izgatott vagyok, hogy magyarul is megjelent.

Az agy 24 órájában azt szerettem volna elérni, hogy az olvasó fedezze fel az emberi tudatosságot.

Egy nap alapján szerettem volna, ha az emberek megismerik a tudatosság különböző részeit. Az olvasó felébred, reggelizik, megsétáltatja a kutyáját, elmegy dolgozni, dolgozik, majd hazatér, otthon problémák vannak, mert az anyós beteg, a feleség depressziós, a gyereknek ADHD-je van, és aztán lefekszik és álmodik. Egy ilyen mesterséges összeállított napot raktam össze, amely során minden fejezet az emberi tudatosság egy újabb részét mutatja be. Úgy gondoltam, így érdekesebb lesz az embereknek erről olvasnia. És ennek középpontjában az úgynevezett neuron együttesek fogalma áll. Ezek az agysejtek rendkívül átmeneti csoportjai, amelyek felgyulladnak, majd kevesebb mint egy másodperc alatt eloszlanak.

Az a teóriám, hogy ez lehet a tudat megfelelője.

Szerintem hibás megközelítés az, hogy valaki úgymond „tudatánál van”, vagy „nincs tudatánál”. Az öntudatlanságnak vannak szintjei, tehát például a természetes alvásnak, és annak is, amikor altatásban van. Éppen nyaralni voltam, amikor felmerült bennem, hogy a tudatosságot is lehetne szintekre osztani. Van, amikor az ember jobban tudatánál van, mint máskor. A patkány tudatossága nem olyan, mint egy majomé, a majomé pedig nem olyan, mint egy emberi lényé. Egy gyerek tudatossága sem olyan, mint egy felnőtté. A felnőttek jobban a tudatuknál tudnak lenni az adott szituációtól függően, hiszen például az emberek próbálják „elmélyíteni” a tudatukat azzal, hogy katedrálisokat, tavakat vagy hegyeket látogatnak meg. Ez azért hasznos a tudósoknak, mert mérhető.

Tehát a könyv arról szól, hogy ezek a mindennapi tapasztalatok, mint a reggeli, a munkába járás, a depresszió, az álmodás, hogyan kapcsolódhatnak ehhez a jelenséghez, hogyan lehet összevetni, hogy mi történik az agyban.

Ez most nem azt jelenti, hogy tudjuk, hogyan okozza az egyik a másikat, de megnézhetjük az összefüggéseket és jóslatokat tehetünk. Tehát erről van szó, hogy egy nap segítségével megértsük, hogyan változik a tudatosságunk, és milyen tényezők határozhatják meg, hogy milyen mély a tudatosságunk szintje.