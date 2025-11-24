„Kötelezően választható”: újabb nyugdíjajánlásokkal nyomasztja a tagállamokat az Európai Bizottság

A helyzetet az EU vezetése úgy látja, hogy a helyzetet a bizonytalan foglalkoztatás terjedése és a 24,5 százalékos „nemek közti nyugdíjszakadék” is súlyosbítja.

A Bizottság szerint az európaiak nagy része egyszerűen nem tudja, mekkora nyugdíjra számíthat. A polgárok bizonytalanságát növeli a „halogatási hatás”:

sokan nem kezdenek megtakarítani, mert bonyolultnak érzik a döntést.

Brüsszel több megoldást is javasol: