nyugdíjak nyugdíj Európai Bizottság Európai Unió

„Kötelezően választható”: újabb nyugdíjajánlásokkal nyomasztja a tagállamokat az Európai Bizottság

2025. november 24. 15:45

Aki nem tesz eleget az „ajánlásoknak”, az majd megnézheti magát.

2025. november 24. 15:45
null

Az Euronews beszámolója szerint az Európai Bizottság új ajánláscsomaggal ösztönzi a tagállamokat, hogy fejlesszék a kiegészítő nyugdíj-megtakarítási lehetőségeket. A brüsszeli testület szerint a jelenlegi állami rendszerek egyre nagyobb nyomás alá kerülnek az öregedő társadalmak miatt, miközben egyre kevesebb aktív dolgozó tart el egyre több nyugdíjast.

Maria Luís Albuquerque pénzügyi szolgáltatásokért felelős uniós biztos – Most éppen szép szavakkal akarja nyugdíj-ügyben kiénekelni a tagállamok szájából a sajtot
Maria Luís Albuquerque pénzügyi szolgáltatásokért felelős uniós biztos – Most éppen szép szavakkal akarja nyugdíj-ügyben kiénekelni a tagállamok szájából a sajtot
Forrás: Nicolas TUCAT / AFP

A Bizottság két célt jelölt ki:

  • egyrészt több eszközt adna az európai polgárok kezébe a megfelelő nyugdíj biztosításához,
  • másrészt a kontinens megtakarításainak egy részét – akár 10 billió eurónyi bankbetétet – uniós stratégiai célok szolgálatába állítaná.

Ilyenek például:

  • a védelem fejlesztése, illetve
  • a digitális és zöld átállás finanszírozására.

Maria Luís Albuquerque pénzügyi szolgáltatásokért felelős biztos hangsúlyozta: a munkahelyi és személyes nyugdíj-megtakarítások fontos kiegészítők, de

nem helyettesíthetik az állami nyugdíjakat, amelyek továbbra is „az európai nyugdíjrendszerek gerincét” adják.

Brüsszel szerint a probléma egyik gyökere, hogy a legtöbb tagállamban a nyugdíjrendszer felosztó-kirovó módon működik, ám a munkaképes korúak száma csökken.

A helyzetet az EU vezetése úgy látja, hogy a helyzetet a bizonytalan foglalkoztatás terjedése és a 24,5 százalékos „nemek közti nyugdíjszakadék” is súlyosbítja.

A Bizottság szerint az európaiak nagy része egyszerűen nem tudja, mekkora nyugdíjra számíthat. A polgárok bizonytalanságát növeli a „halogatási hatás”:

sokan nem kezdenek megtakarítani, mert bonyolultnak érzik a döntést.

Brüsszel több megoldást is javasol:

  • országos online nyugdíjkövető rendszerek létrehozását,
  • érthető tájékoztatást a várható járandóságokról, valamint
  • az automatikus beléptetés bevezetését a kiegészítő nyugdíjprogramokba, amelyből ugyan ki lehet lépni, de bizonyítottan jelentősen növeli a megtakarítók számát.

A cikk szerint ezek azonban csak ajánlások, hiszen a nyugdíjrendszerek – egyelőre még, legalábbis papíron – nemzeti hatáskörbe tartoznak. A Bizottság a tagállamok együttműködésére számít.

Aki pedig nem működik együtt – tesszük hozzá mi –, az pedig a Bizottság szankcióira számíthat.

A mostani csomag a tavasz óta formálódó „Megtakarítások és Beruházások Uniója” kezdeményezés része, amelynek célja, hogy az európai lakosság hatalmas betétállományát hatékonyabban vonják be az uniós gazdasági és stratégiai célok – mondjuk az ukrán fegyver-, illetve újjáépítési igények – finanszírozásába.

***

Fotó: Alexander KHUDOTEPLY / AFP
 

