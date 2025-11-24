„Kötelezően választható”: újabb nyugdíjajánlásokkal nyomasztja a tagállamokat az Európai Bizottság

Brüsszel a nyugdíjasokon áll bosszút a magyar kormány intézkedéséért
Az Európai Bizottság lerántja a rolót a 14. havi nyugdíj előtt.
Aki nem tesz eleget az „ajánlásoknak”, az majd megnézheti magát.
Az Euronews beszámolója szerint az Európai Bizottság új ajánláscsomaggal ösztönzi a tagállamokat, hogy fejlesszék a kiegészítő nyugdíj-megtakarítási lehetőségeket. A brüsszeli testület szerint a jelenlegi állami rendszerek egyre nagyobb nyomás alá kerülnek az öregedő társadalmak miatt, miközben egyre kevesebb aktív dolgozó tart el egyre több nyugdíjast.
A Bizottság két célt jelölt ki:
Ezt is ajánljuk a témában
Az Európai Bizottság lerántja a rolót a 14. havi nyugdíj előtt.
Ilyenek például:
Maria Luís Albuquerque pénzügyi szolgáltatásokért felelős biztos hangsúlyozta: a munkahelyi és személyes nyugdíj-megtakarítások fontos kiegészítők, de
nem helyettesíthetik az állami nyugdíjakat, amelyek továbbra is „az európai nyugdíjrendszerek gerincét” adják.
Brüsszel szerint a probléma egyik gyökere, hogy a legtöbb tagállamban a nyugdíjrendszer felosztó-kirovó módon működik, ám a munkaképes korúak száma csökken.
A helyzetet az EU vezetése úgy látja, hogy a helyzetet a bizonytalan foglalkoztatás terjedése és a 24,5 százalékos „nemek közti nyugdíjszakadék” is súlyosbítja.
A Bizottság szerint az európaiak nagy része egyszerűen nem tudja, mekkora nyugdíjra számíthat. A polgárok bizonytalanságát növeli a „halogatási hatás”:
sokan nem kezdenek megtakarítani, mert bonyolultnak érzik a döntést.
Brüsszel több megoldást is javasol:
A cikk szerint ezek azonban csak ajánlások, hiszen a nyugdíjrendszerek – egyelőre még, legalábbis papíron – nemzeti hatáskörbe tartoznak. A Bizottság a tagállamok együttműködésére számít.
Aki pedig nem működik együtt – tesszük hozzá mi –, az pedig a Bizottság szankcióira számíthat.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Európai Bizottság az uniós pénzeket a jövőben a tagállamok nyugdíjreformjához kötné.
A mostani csomag a tavasz óta formálódó „Megtakarítások és Beruházások Uniója” kezdeményezés része, amelynek célja, hogy az európai lakosság hatalmas betétállományát hatékonyabban vonják be az uniós gazdasági és stratégiai célok – mondjuk az ukrán fegyver-, illetve újjáépítési igények – finanszírozásába.
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnök nem véletlenül használta az „abszurd” kifejezést.
***
Fotó: Alexander KHUDOTEPLY / AFP