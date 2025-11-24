A férfi vagy jól van, vagy dühös. De mi van akkor, ha szorong?

A népszerű színész-producer semmilyen tünetet nem tapasztalt, állítólag egy elvesztett fogadás miatt vett részt egy rendkívül jól dokumentált szűrésen. Azért vállalta a nyilvánosságot, hogy felhívja a figyelmet egy olyan vizsgálatra, amely életmentő lehet, és egyáltalán nem olyan kellemetlen, mint ahogy azt az emberek elképzelik. Bár a fogadást elvesztette, a színész mégis „nyert”: a vizsgálat során felfedeztek és el is távolítottak egy vastagbélpolipot. Az eset nem egyedi, ilyen elváltozás az emberek mintegy 10 százalékában kialakul, általában jóindulatú, de bizonyos formái rosszindulatúak lehetnek, és a jelenlétük már rákmegelőző állapotnak tekintendő. Ötvenéves kor felett mindenkinek ajánlott a szűrés, ami nem feltétlenül jelent tükrözést; az első lépés a székletvérvizsgálat.

Ryan Reynolds akciója mindenképp elismerésre méltó, csakúgy, mint üzleti eredményei: az Aviation Gin kisebbségi tulajdonosaként fényes sikereket könyvelhet el. Ez a siker azonban ambivalens, hiszen egy globális, rendkívül komoly gondokat okozó problémakör része. Az Egészségügyi Világszervezet szerint az alkoholfogyasztás világszerte évente 3 millió halálesethez, valamint több millió ember fogyatékosságához és egészségromlásához vezet. A helyzet hazánkban sem biztató: az OECD összefoglalói szerint az egy főre jutó éves alkoholfogyasztás literben mérve az átlagosnál magasabb. A 2021-es adatok szerint Magyarországon 10,4 liter tiszta alkohol jutott egy felnőttre, miközben az OECD-átlag 8,6 liter. A napi vagy havi nagyivás jelenségében világtrend, hogy a férfiak aránya jóval magasabb a nőkénél. A Központi Statisztikai Hivatal szerint a magyar férfiak 9,3 százaléka sorolható a nagyivók közé a nők 1,5 százalékával szemben.

A függőségekről is beszélnünk kell

Itthon tízéves a száraz november kezdeményezés, a hazai kampányt a Kék Pont Alapítvány szervezi. Az üzenet egyszerű: egy hónap alkohol nélkül azért, hogy tudatosítsuk szokásainkat, gyakoroljuk a mértékletességet, és megéljük, milyen az esti vagy hétvégi kikapcsolódás ital nélkül. A program célja nem a tiltás, hanem az önismeret és az önkontroll erősítése.

Ám, mint tudjuk, szinte bármi képes függőséget okozni, és bárki függővé válhat életkortól, társadalmi státusztól függetlenül. A függőségek fajtái között különbséget kell tennünk. Nem mindegy, hogy a szóban forgó addikció káros-e az egészségünkre, hátráltat-e minket az életvezetésünkben. A „hétköznapi” függőségek felismerése talán a legnehezebb feladat, hiszen észre kell vennünk, ha az édességek, a sportolás vagy éppen az egészséges életmód iránti szenvedélyünk meghaladja azt a mértéket, ami normálisnak tekinthető. Az internet-, okostelefon-, sorozat- vagy közösségi­média-függőség annyira gyakori, hogy a legtöbb esetben valószínűleg fel sem tűnik, pedig kutatások igazolják káros hatásukat. A kulcs itt is a tudatosság! S ha nekünk nem is, a környezetünknek esetleg szembeötlő lehet, ha túlzásokba esünk. Amennyiben szeretteink szóvá teszik ezt, vegyük komolyan a figyelmeztetést, szükség esetén pedig forduljunk szakemberhez. Persze ne csak novemberben figyeljünk oda magunkra! Hetente legalább kétszer szánjunk időt sportolásra, fogyasszunk tápláló és egészséges, rostban gazdag ételeket, és merjünk segítséget kérni, ha baj van.