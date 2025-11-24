Ft
Ft
2°C
-2°C
Ft
Ft
2°C
-2°C
11. 25.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 25.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
szakember kampány segítség Movember

A férfi vagy jól van, vagy dühös. De mi van akkor, ha szorong?

2025. november 24. 15:28

A Movember mozgalom a szűrővizsgálatokon való részvételre, a száraz november kampány pedig az alkoholfogyasztás mérséklésének fontosságára hívja fel a figyelmet. Legalább ennyire hangsúlyos a mentális egészség megőrzése is, ám Magyarországon erről még mindig nehéz beszélni.

2025. november 24. 15:28
null
Kőnig Róbert
Kőnig Róbert

November a férfiegészség hónapja: a definíció magában foglalja a teljes testi, lelki és a szociális jóllétet. Az elérhető legjobb egészségi állapot élvezete minden emberi lény alapvető jogainak egyike. Ez bizony a férfiakra is érvényes! A lelki jóllétünkről azonban mi nem igazán szoktunk beszélgetni egymás között, a közelmúltig ez a téma gyakorlatilag tabunak számított. Jó hír, hogy az utóbbi néhány évben változás tapasztalható. 

Egyre többen felismerik a férfiak mentális egészségének fontosságát, 

s az erről szóló eszmecserék is egyre nyíltabbak és támogatóbbak. Ezzel pedig segíthetünk lebontani a korlátokat, és megmutathatjuk, a segítségkérés az erő, nem pedig a gyengeség jele. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)
Tovább a cikkhezchevron

Nehézségekkel küzd? Így beszélgess vele! 

Miközben a szakmai segítség létfontosságú mentális problémák esetén, a barátok, a családtagok és a kollégák szerepe ugyanolyan lényeges. Az első lépés a felépülés felé gyakran egyszerűen az, hogy az érintett úgy érzi: valaki törődik vele, észreveszi és meghallgatja őt. Itt jön képbe az ALEC-módszer, amelyet az ausztrál R U OK? mentális egészségi kezdeményezés szakemberei dolgoztak ki, és a Movember Europe is átvett. Az ALEC lépései a következők: 

Ask, vagyis kérdezz. Ha megkérdezed valakitől, hogy van, azzal kifejezed, hogy törődsz vele. Az általad kezdeményezett beszélgetés akár életmentő is lehet! Persze itt nem kíváncsiskodásról van szó, hanem valódi érdeklődésről. 

Listen, vagyis hallgasd meg. Jól meghallgatni valakit azt jelenti, hogy a teljes figyelmeddel megajándékozod őt, és hagyod, hogy a másik fél megszakítás és az ítélkezés veszélye nélkül elmondja, mit érez. Ez felszabadító élmény lehet annak, aki a bizalmába fogad, és megosztja veled a gondjait. 

Encourage action, azaz bátoríts cselekvésre. Biztathatod beszélgetőtársadat, hogy kérje szakember segítségét, csatlakozzon támogató csoporthoz, vagy akár csak tegyen apró lépéseket a jólléte javítására. Bátorító szavaid megadhatják a „kezdő lökést”, segíthetnek áttörni azokat az akadályokat, amelyek a segítségkérés útjában állnak. 

Check in, azaz jelentkezz be újra. Folytasd a beszélgetést később is! Ezzel érezteted, hogy az érintett stabilan számíthat a támogatásodra, és megerősí- ted, hogy valóban fontos neked a jólléte. 

Ryan Reynolds vastagbéltükrözésre megy 

A népszerű színész-producer semmilyen tünetet nem tapasztalt, állítólag egy elvesztett fogadás miatt vett részt egy rendkívül jól dokumentált szűrésen. Azért vállalta a nyilvánosságot, hogy felhívja a figyelmet egy olyan vizsgálatra, amely életmentő lehet, és egyáltalán nem olyan kellemetlen, mint ahogy azt az emberek elképzelik. Bár a fogadást elvesztette, a színész mégis „nyert”: a vizsgálat során felfedeztek és el is távolítottak egy vastagbélpolipot. Az eset nem egyedi, ilyen elváltozás az emberek mintegy 10 százalékában kialakul, általában jóindulatú, de bizonyos formái rosszindulatúak lehetnek, és a jelenlétük már rákmegelőző állapotnak tekintendő. Ötvenéves kor felett mindenkinek ajánlott a szűrés, ami nem feltétlenül jelent tükrözést; az első lépés a székletvérvizsgálat. 

Ryan Reynolds akciója mindenképp elismerésre méltó, csakúgy, mint üzleti eredményei: az Aviation Gin kisebbségi tulajdonosaként fényes sikereket könyvelhet el. Ez a siker azonban ambivalens, hiszen egy globális, rendkívül komoly gondokat okozó problémakör része. Az Egészségügyi Világszervezet szerint az alkoholfogyasztás világszerte évente 3 millió halálesethez, valamint több millió ember fogyatékosságához és egészségromlásához vezet. A helyzet hazánkban sem biztató: az OECD összefoglalói szerint az egy főre jutó éves alkoholfogyasztás literben mérve az átlagosnál magasabb. A 2021-es adatok szerint Magyarországon 10,4 liter tiszta alkohol jutott egy felnőttre, miközben az OECD-átlag 8,6 liter. A napi vagy havi nagyivás jelenségében világtrend, hogy a férfiak aránya jóval magasabb a nőkénél. A Központi Statisztikai Hivatal szerint a magyar férfiak 9,3 százaléka sorolható a nagyivók közé a nők 1,5 százalékával szemben. 

A függőségekről is beszélnünk kell 

Itthon tízéves a száraz november kezdeményezés, a hazai kampányt a Kék Pont Alapítvány szervezi. Az üzenet egyszerű: egy hónap alkohol nélkül azért, hogy tudatosítsuk szokásainkat, gyakoroljuk a mértékletességet, és megéljük, milyen az esti vagy hétvégi kikapcsolódás ital nélkül. A program célja nem a tiltás, hanem az önismeret és az önkontroll erősítése. 

Ám, mint tudjuk, szinte bármi képes függőséget okozni, és bárki függővé válhat életkortól, társadalmi státusztól függetlenül. A függőségek fajtái között különbséget kell tennünk. Nem mindegy, hogy a szóban forgó addikció káros-e az egészségünkre, hátráltat-e minket az életvezetésünkben. A „hétköznapi” függőségek felismerése talán a legnehezebb feladat, hiszen észre kell vennünk, ha az édességek, a sportolás vagy éppen az egészséges életmód iránti szenvedélyünk meghaladja azt a mértéket, ami normálisnak tekinthető. Az internet-, okostelefon-, sorozat- vagy közösségi­média-függőség annyira gyakori, hogy a legtöbb esetben valószínűleg fel sem tűnik, pedig kutatások igazolják káros hatásukat. A kulcs itt is a tudatosság! S ha nekünk nem is, a környezetünknek esetleg szembeötlő lehet, ha túlzásokba esünk. Amennyiben szeretteink szóvá teszik ezt, vegyük komolyan a figyelmeztetést, szükség esetén pedig forduljunk szakemberhez. Persze ne csak novemberben figyeljünk oda magunkra! Hetente legalább kétszer szánjunk időt sportolásra, fogyasszunk tápláló és egészséges, rostban gazdag ételeket, és merjünk segítséget kérni, ha baj van.

Hová fordulhatunk probléma esetén?

A magyarországi lelki­segély-szolgálatok elérhetőségei: 

Magyar Lelki Első­segély Telefonszolgálatok Szövetsége 

Telefonszám: 116-123 (éjjel-nappal hívható, ingyenes) 

Kék Vonal gyermek- és ifjúsági telefon­szolgálat 

Telefonszám: 116-111 (éjjel-nappal, vezetékesről hívható, ingyenes) 

DélUtán telefon­szolgálat: lelkisegély időseknek 

Telefonszám: 06-80/200-866 (18–21-ig hívható) 

Kapcsolj egyből! Anonim cset, iOS- és Android-rendszerről is elérhető alkalmazás. 

Ez a csetszolgáltatás megoldást jelenthet azoknak, akik nem tudnak vagy nem mernek telefonon segítséget kérni. 

Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap huszonnégy órájában elérhető a kapcsolati erőszak és a gyermek­bántalmazás áldozatainak. 

Telefonszám: +36-80/205-520 (ingyenes)

A szerző gyermektraumatológus, miniszterelnöki biztos 

Nyitókép: Shutterstock

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!