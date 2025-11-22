Giró-Szász András: Magyarország csak úgy maradhat fenn, ha lélekben minden egyes magyar határőr lesz

Nem szabad hagyni, hogy a politikai korrektség jegyében elfojtsák az európai polgárok józan többségének közvetlen vagy az általuk megválasztottakon keresztül érvényesülő akaratát. A többségi demokrácia lényege, hogy a választások útján hatalomra kerülő többségi képviselet akarata érvényesül, még akkor is, ha ez a többség történetesen nem a liberális-progresszív elit, vagy a többségi elképzelés nem egyezik ezen elit akaratával. Ez a káros „politikai korrektség” az uniós politikai cselekvés mindennapjaira is rányomja a bélyegét, struccpolitikát eredményezve, s ezáltal sokszor tehetetlenséget, következetlenséget és átláthatatlanságot okozva.

Ennek következménye – egyes fontos kérdésekben – a bizonytalanság, s abból fakadóan a rend hiánya. Ha nincs rend, akkor nehezen lehet fenntartani a többségi társadalom által elfogadott, lehetőleg politikai közmegegyezéses helyzetet. Az eltelt évtizedben egy új helyzet alakult ki, amelyben gondolkodásuk és politikai cselekvésük alapján élesen elvált egymástól a tagállamok két csoportja. Az egyiket jelentik a bevándorláspárti – a társadalmi elvárásoktól sokszor elszakadó – politikai elittel rendelkező, az európai egyesült államok álmát kergető országok, a másikat pedig Közép- és Dél-Európa, ahol az államok nem kívánnak bevándorló- országgá válni, s nemzeti alapon kívánnak egy erős unió részei maradni.

Az első csoportba tartozók már bevándorlóországok. Náluk nem lehet a migrációnak elejét venni, hiszen már megtörtént. Ezek jellemzően korábbi gyarmattartók, amelyek most is – ahogy az utóbbi hetven évben – egyszerűbb megoldást keresve demográfiai problémáikra bevándorlókra építenék a munkaerőpiacukat. A másik csoportba tartozók – általában azok, amelyeknek korábban nem voltak gyarmataik – nem kívánnak bevándorlóországgá válni, hiszen náluk még nincsen bevándorolt, vallásilag, kulturálisan elkülönülő kisebbség. Ez a közép-­európai államokból álló csoport a demog­ráfiai problémáit családpolitikával, a munkaerő-­problémáit – s az azokból fakadó jövőbeli nyugellátási helyzetét – a gazdaság- és a családpolitika összehangolásával akarja megoldani.