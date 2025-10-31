Elindult hódító útjára Orbán adópolitikája: már Franciaországot is elérte a változás szele

A francia parlamentben baloldali (Engedetlen Franciaország) és jobboldali (Nemzeti Tömörülés) képviselők szavaztak meg egy 26 milliárd eurós adót, amely a multinacionális nagyvállalatok tényleges franciaországi tevékenysége alapján vetne ki terhet – írja a The European Conservative.

A kormányzó közép és jobbközép pártok élesen bírálták az intézkedést, szerintük ez elszigeteli Franciaországot és gazdasági károkat okozhat. JeanPhilippe Tanguy RN-képviselő szerint viszont az adó igazságosabbá teszi a rendszert, különösen az amerikai cégek visszalépése után. A cikk hangsúlyozza:

Orbán Viktor Magyarországon már 2022-ben bevezetett hasonló intézkedést annak érdekében, hogy ne csak magyar vállalatokat terheljenek extra adók.

Az elfogadott módosítást még a szenátusnak is jóvá kell hagynia; végleges bevezetése azonban bizonytalan – írta a lap.