Elindult hódító útjára Orbán adópolitikája: már Franciaországot is elérte a változás szele

Ha megvalósul a terv, annak a multik nem fognak örülni.
A francia parlamentben baloldali (Engedetlen Franciaország) és jobboldali (Nemzeti Tömörülés) képviselők szavaztak meg egy 26 milliárd eurós adót, amely a multinacionális nagyvállalatok tényleges franciaországi tevékenysége alapján vetne ki terhet – írja a The European Conservative.
A kormányzó közép és jobbközép pártok élesen bírálták az intézkedést, szerintük ez elszigeteli Franciaországot és gazdasági károkat okozhat. JeanPhilippe Tanguy RN-képviselő szerint viszont az adó igazságosabbá teszi a rendszert, különösen az amerikai cégek visszalépése után. A cikk hangsúlyozza:
Orbán Viktor Magyarországon már 2022-ben bevezetett hasonló intézkedést annak érdekében, hogy ne csak magyar vállalatokat terheljenek extra adók.
Az elfogadott módosítást még a szenátusnak is jóvá kell hagynia; végleges bevezetése azonban bizonytalan – írta a lap.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP