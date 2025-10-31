Ft
Marine Le Pen Magyarország adópolitika Engedetlen Franciaország Franciaország Nemzeti Tömörülés multi adó

Elindult hódító útjára Orbán adópolitikája: már Franciaországot is elérte a változás szele

2025. október 31. 11:21

Ha megvalósul a terv, annak a multik nem fognak örülni.

2025. október 31. 11:21
null

A francia parlamentben baloldali (Engedetlen Franciaország) és jobboldali (Nemzeti Tömörülés) képviselők szavaztak meg egy 26 milliárd eurós adót, amely a multinacionális nagyvállalatok tényleges franciaországi tevékenysége alapján vetne ki terhet – írja a The European Conservative.

A kormányzó közép és jobbközép pártok élesen bírálták az intézkedést, szerintük ez elszigeteli Franciaországot és gazdasági károkat okozhat. JeanPhilippe Tanguy RN-képviselő szerint viszont az adó igazságosabbá teszi a rendszert, különösen az amerikai cégek visszalépése után. A cikk hangsúlyozza:

Orbán Viktor Magyarországon már 2022-ben bevezetett hasonló intézkedést annak érdekében, hogy ne csak magyar vállalatokat terheljenek extra adók.

Az elfogadott módosítást még a szenátusnak is jóvá kell hagynia; végleges bevezetése azonban bizonytalan – írta a lap.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

recipracio-2
2025. október 31. 13:12
Nagyon nehezen fogjátok fel a valóságot,már általánossá vált bicskanyitogató viselkedésetek, a folyamatos tolvajlások, a hazudozások, mindenki ledorongolása, aki nem ismételgeti a fideszes paneleket, a maffiaállam kialakítása, a göbbelszi totális propaganda átvétele és a többi disznóság lenullázta az előzőekben elért eredményeket és megbecsülést valamint a bizalmat. Magyarul a gyengébbek kedvéért. Szar emberek lettetek a pénzek, birtokok, vagyonok hajkurászása közben, az államhatalmat saját aljas céljaitokra is felhasználjátok, alkalmatlanok vagytok egy ország felelős vezetésére.Ennyi Orbán tehetsége :más tollával dicsekedni -más farkával -a magyar adófizetők- simogatni a csalánt és nincs az a mennyiségű saját sz.ra amit ne tudna más-másokra kenni szétcseszett egy országot ,páriává tette magát az EU /a politikában .nemzetközi politikai súlyát- szavainak erejét - a Pápa nemi szervéhez lehet hasonlítani:"Van, de minek?"Tényleg a magyaroknál vezetik a leghülyébbek a buszt?🤣
0
2
kbexxx
•••
2025. október 31. 13:01 Szerkesztve
Elbocsájtások várhatóak..a profitnak maradnia muszály ! Ha így sem megy kivonulnak ez már sok az energia a működtetés az adók a végén mindent Kínában gyártanak az lesz ám az igazi egyoldalú függőség.!
0
1
pipa89
2025. október 31. 11:39
Helyes. Vissza kell adniuk valamennyit az extraprofitból, az elveszi a kedvüket a politikába való beugatástól, meg a háborúzástól!
5
0
kimirszen
2025. október 31. 11:29
Elindult hódító útjára Orbán adópolitikája: már Franciaországot is elérte a változás szele Orbán Viktor mikor adóztatta meg az AUDIt Mercedest Suzukit BMWt GEt Boscht?
0
5
