10. 31.
péntek
áram Németország gáz Svédország Magyarország Eurostat EU Európai Unió költség rezsi

Senki sem hisz a szemének Németországban és Svédországban: látványosan elhúzott előttük Magyarország

2025. október 31. 09:22

Pedig az Eurostat adatai nem hazudnak.

2025. október 31. 09:22
null

Az Eurostat adatai szerint 2025 első felében Magyarországon volt a legalacsonyabb a lakossági gáz ára az EU-ban, 3,07 euró/100 kWh-ért, míg Svédországban a legmagasabb (21,3 euró) – emlékeztetett az N1info.com.

Az áram átlagára is Magyarországon volt a legalacsonyabb (10,4 euró/100 kWh), szemben Németországgal, ahol ez elérte a 38,35 eurót.

A jelentés kiemeli: az energiaárak visszatértek a 2022 előtti szezonális mintákhoz.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: THOMAS KIENZLE / AFP

kimirszen
2025. október 31. 11:03
oberennsinnen49 2025. október 31. 10:46 • Szerkesztve No ez az a pénz, - és a többi hasonló - ami Orbán Viktor zsebébe (vagy Lölőébe) megy, mer'obánlop! A MET nevezetű céget ismered?
kimirszen
2025. október 31. 10:47
starmind 2025. október 31. 10:10 Orbán Viktor kijelentette, hogy a válság nem feltétlenül rossz, hiszen lehetőséget ad arra, hogy kanyarban előzzünk. Megtettük. Egy repülőrajttal tettük meg? :))))))
oberennsinnen49
•••
2025. október 31. 10:46 Szerkesztve
A magyarországi 3,07 euró és a Svédországban fizetett (21,3 euró között 7-szeres, HÉTSZERES A KÜLÖNBSÉG. EZ A PÉNZ, MIVEL NEM VÉSZ EL, MOZGÁSBAN VAN, valahol fellelhető. No ez az a pénz, - és a többi hasonló - ami Orbán Viktor zsebébe (vagy Lölőébe) megy, mer'obánlop! Ugyanez a lopása a négyszeres áramárnál, aki nem hiszi kérdezze meg Magyar Pétert. Ő pontosan látja, ki is mondja, hogy Orbán azért akar mindenképp választást nyerni, mert félti a SZAJRÉT. És ezt elmodja minden utcai fórumon és a "közönsége" gyűlöletgyönyörben élvezkedik... És egyre inkább elhiszi és egyre inkább gyűlölködik...
kimirszen
2025. október 31. 10:46
ördöngös pepecselés 2025. október 31. 10:40 valójában semmi nem történt az energiapiacon mint átrendezés. Kína, India Aha. India hogy állt rá a legolcsóbbra? És ezt milyen úton szerzi be? Kínáról nem is beszélve. :))))))))))))))
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!