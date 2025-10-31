Senki sem hisz a szemének Németországban és Svédországban: látványosan elhúzott előttük Magyarország

Megérkeztek a friss adatok: még Németországban sem értik a helyzetet – újra kilőtt Magyarország
Egy szépséghiba van a dologban.
Pedig az Eurostat adatai nem hazudnak.
Az Eurostat adatai szerint 2025 első felében Magyarországon volt a legalacsonyabb a lakossági gáz ára az EU-ban, 3,07 euró/100 kWh-ért, míg Svédországban a legmagasabb (21,3 euró) – emlékeztetett az N1info.com.
Az áram átlagára is Magyarországon volt a legalacsonyabb (10,4 euró/100 kWh), szemben Németországgal, ahol ez elérte a 38,35 eurót.
A jelentés kiemeli: az energiaárak visszatértek a 2022 előtti szezonális mintákhoz.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy szépséghiba van a dologban.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: THOMAS KIENZLE / AFP