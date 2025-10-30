Ft
gazdaság gazdasági növekedés Németország Magyarország GDP jobboldal Miskolc forint Nagy Márton

Megérkeztek a friss adatok: még Németországban sem értik a helyzetet – újra kilőtt Magyarország

2025. október 30. 21:28

Egy szépséghiba van a dologban.

2025. október 30. 21:28
null

A gazdasági növekedés az idei évben is valahol 0,5 és 1 százalék között alakul – mondta a nemzetgazdasági miniszter csütörtökön Miskolcon, ahol a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) által életre hívott Kopátsy Klub ülésén tartott előadást. Nagy Márton úgy folytatta: Magyarország három éve lényegében a 0 és 1 százalék közötti GDP kategóriában van.

Összehasonlításként elmondta, hogy Németországban, ahol recesszió tapasztalható, ez a szám 0 és mínusz 1 között van.

Elmondása szerint a német és a magyar gazdaság közötti kapcsolat soha nem volt olyan erős, mint most. Ennek okai között a gépgyártás mellett ott van a járműipar és az akkumulátorgyártás is. A magyar gazdaság járműipari teljesítménye 100 százalékos együttmozgást mutat a német járműipari teljesítménnyel.

Németország hibás lépése

A miniszter kifejtette:

Németország lényegében védtelenül hagyta járműiparát, amelyre több állami támogatást kellene fordítani.

Hozzátette, a kínai elektromos autók ma úgy olcsóbbak, hogy 40-50 százalékos védővám van rajtuk az Európai Unión belül.

Nagy Márton szerint ma megfordult az elektromos átállás, és növekszik az elektromos autók eladása egész Európában. Két márka növekedése tapasztalható igazán – ez a BYD és a SAIK –, amelyek a piac 80 százalékát letarolják – mondta.

Előadásában kitért a magyar kis- és középvállalkozások (kkv) helyzetére is, valamint szólt a nagyvállalatok fejlesztésének, a 150 gyár programnak és az adócsökkentő politikának a fontosságáról is. Példaként hozta, hogy a szociális hozzájárulási adó 2010-ben 28 százalék volt, de ma már 13 százalék.

Ismertetése szerint a Széchenyi Kártya Program kamatának 3 százalékban történt maximálása – úgy, hogy a jegybanki alapkamat 6,5 százalék – évi 300 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek. A Demján Sándor 1+1 programban a kormány az idén már 108 milliárd forintot osztott szét, és a következő hetekben egy további 20 milliárd forintos keretet nyit meg a cégek támogatására.

Nagy Márton kitért az ÁFA alanyi adómentességének emelése, a kisvállalati adó (KIVA) belépési küszöbének növelése és a költséghányad kérdéskörére is. A kkv-kat a kormány fogyasztóvédelmi szempontból is segíteni fogja, és a fogyasztóvédelmi hatóság föl fog lépni azon cégekkel szemben, akik kárt okoztak – jelentette ki.

A kormány célja

A miniszter kiemelte, a magyar kormány azzal tudja segíteni a vállalkozásokat, hogy megfelelő finanszírozást nyújt,

nehéz időkben adócsökkentést ad, adminisztrációs csökkentést hajt végre, és elősegíti a hatékonyság növelését.

A Kopátsy Sándor Klubban résztvevőket Csöbör Katalin fideszes országgyűlési képviselő és Bihall Tamás, a BOKIK elnöke is köszöntötte. Az esemény arra ad lehetőséget, hogy párbeszéd alakuljon ki a vállalkozók és a gazdasági döntéshozók között.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Ferenc ISZA / AFP 

Összesen 3 komment

5m007h 0p3ra70r
•••
2025. október 30. 22:20 Szerkesztve
Ezeket a címeket Németországban sem értik. A nagyobb baj, hogy Magyarországon sem.
Válasz erre
0
0
mandoppi25
2025. október 30. 22:18
MI VAN?????? Milyen cím ez már megint? Mit nem értenek Németországban? Hová lőtt ki Magyarország?
Válasz erre
0
1
5m007h 0p3ra70r
2025. október 30. 22:06
>>és a SAIK<< Jó lesz az SAIC-nak is.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!