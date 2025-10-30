Megérkeztek a friss adatok: még Németországban sem értik a helyzetet – újra kilőtt Magyarország

Odapirított Orbán Viktor Brüsszelnek: elszabadult a pokol, Von der Leyenék pedig mindeközben meglapultak
Senki sem reagál a politikai hajtóvadászatra.
Egy szépséghiba van a dologban.
A gazdasági növekedés az idei évben is valahol 0,5 és 1 százalék között alakul – mondta a nemzetgazdasági miniszter csütörtökön Miskolcon, ahol a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) által életre hívott Kopátsy Klub ülésén tartott előadást. Nagy Márton úgy folytatta: Magyarország három éve lényegében a 0 és 1 százalék közötti GDP kategóriában van.
Összehasonlításként elmondta, hogy Németországban, ahol recesszió tapasztalható, ez a szám 0 és mínusz 1 között van.
Elmondása szerint a német és a magyar gazdaság közötti kapcsolat soha nem volt olyan erős, mint most. Ennek okai között a gépgyártás mellett ott van a járműipar és az akkumulátorgyártás is. A magyar gazdaság járműipari teljesítménye 100 százalékos együttmozgást mutat a német járműipari teljesítménnyel.
A miniszter kifejtette:
Németország lényegében védtelenül hagyta járműiparát, amelyre több állami támogatást kellene fordítani.
Hozzátette, a kínai elektromos autók ma úgy olcsóbbak, hogy 40-50 százalékos védővám van rajtuk az Európai Unión belül.
Nagy Márton szerint ma megfordult az elektromos átállás, és növekszik az elektromos autók eladása egész Európában. Két márka növekedése tapasztalható igazán – ez a BYD és a SAIK –, amelyek a piac 80 százalékát letarolják – mondta.
Előadásában kitért a magyar kis- és középvállalkozások (kkv) helyzetére is, valamint szólt a nagyvállalatok fejlesztésének, a 150 gyár programnak és az adócsökkentő politikának a fontosságáról is. Példaként hozta, hogy a szociális hozzájárulási adó 2010-ben 28 százalék volt, de ma már 13 százalék.
Ismertetése szerint a Széchenyi Kártya Program kamatának 3 százalékban történt maximálása – úgy, hogy a jegybanki alapkamat 6,5 százalék – évi 300 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek. A Demján Sándor 1+1 programban a kormány az idén már 108 milliárd forintot osztott szét, és a következő hetekben egy további 20 milliárd forintos keretet nyit meg a cégek támogatására.
Nagy Márton kitért az ÁFA alanyi adómentességének emelése, a kisvállalati adó (KIVA) belépési küszöbének növelése és a költséghányad kérdéskörére is. A kkv-kat a kormány fogyasztóvédelmi szempontból is segíteni fogja, és a fogyasztóvédelmi hatóság föl fog lépni azon cégekkel szemben, akik kárt okoztak – jelentette ki.
A miniszter kiemelte, a magyar kormány azzal tudja segíteni a vállalkozásokat, hogy megfelelő finanszírozást nyújt,
nehéz időkben adócsökkentést ad, adminisztrációs csökkentést hajt végre, és elősegíti a hatékonyság növelését.
A Kopátsy Sándor Klubban résztvevőket Csöbör Katalin fideszes országgyűlési képviselő és Bihall Tamás, a BOKIK elnöke is köszöntötte. Az esemény arra ad lehetőséget, hogy párbeszéd alakuljon ki a vállalkozók és a gazdasági döntéshozók között.
(MTI)
A nyitókép illusztráció. Fotó: Ferenc ISZA / AFP