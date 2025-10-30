Megérkeztek a friss adatok: még Németországban sem értik a helyzetet – újra kilőtt Magyarország

Németország lényegében védtelenül hagyta járműiparát, amelyre több állami támogatást kellene fordítani.

Hozzátette, a kínai elektromos autók ma úgy olcsóbbak, hogy 40-50 százalékos védővám van rajtuk az Európai Unión belül.

Nagy Márton szerint ma megfordult az elektromos átállás, és növekszik az elektromos autók eladása egész Európában. Két márka növekedése tapasztalható igazán – ez a BYD és a SAIK –, amelyek a piac 80 százalékát letarolják – mondta.

Előadásában kitért a magyar kis- és középvállalkozások (kkv) helyzetére is, valamint szólt a nagyvállalatok fejlesztésének, a 150 gyár programnak és az adócsökkentő politikának a fontosságáról is. Példaként hozta, hogy a szociális hozzájárulási adó 2010-ben 28 százalék volt, de ma már 13 százalék.

Ismertetése szerint a Széchenyi Kártya Program kamatának 3 százalékban történt maximálása – úgy, hogy a jegybanki alapkamat 6,5 százalék – évi 300 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek. A Demján Sándor 1+1 programban a kormány az idén már 108 milliárd forintot osztott szét, és a következő hetekben egy további 20 milliárd forintos keretet nyit meg a cégek támogatására.