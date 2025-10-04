És IGEN, vagyis: ANO – Orbán szövetségese hajóhosszal előz a cseh választásokon!

Elfogadhatatlan, hogy Ukrajna soron kívül lépjen be az unióba! – Andrej Babiš a Mandinernek
A volt cseh miniszterelnökkel a CPAC Hungaryn beszélgettünk a politikába való visszatéréséről, Ukrajna helyzetéről és arról, miben mutat példát Magyarország.
Több mint 600 ezer voksot vert rá a Petr Fiala-féle SPOLU-ra, miközben a szavazatokat már csaknem mind megszámlálták; innen már nem tud fordítani a progresszív-mainstream szövetség.
A hivatalos eredmények szerint is óriási pofont kevert le Andrej Babiš a jelenlegi kormánykoalíciónak.
Jelenleg, vagyis a voksok több mint 96 százalékának megszámlálása után így áll a meccs:
a jobboldali-populista ANO (Andrej Babiš pártja) 35,28 százalék, csaknem 1,85 millió szavazatot kapott
míg
a liberális-konzervatív mainstream, a német CDU-hoz hasonló, Petr Fiala miniszterelnököt is delegáló kormánykoalíció, a SPOLU 22,8 százalékkal, valamivel kevesebb, mint 1,2 millió vokssal
Továbbá:
A fentiek tehát minden bizonnyal bejutnak a cseh parlamentbe, míg a kiesés szélén billeg az egykori állampárt utódpártja, a kommunista KSCM-ből és szociáldemokratákból álló Stacilo!, amely 4,38 százalékon áll.
Emlékezetes, az Orbán Viktorral jó viszonyt ápoló Andrej Babiš, a 2021-ben ellenzékbe került ANO-párt vezetője nagy erőkkel készült visszatérni a miniszterelnöki székbe. A közvélemény-kutatók már nyáron is tetemes előnyt mértek neki, ám a Mandinernek adott exkluzív interjújában elmondta: a választók sokszor az utolsó percekben döntenek, így nem kellene előre inni a medve bőrére.
S hogy mi várható Babiš győzelmével? A koalíciós kényszer egyértelműnek tűnik, egyelőre még kérdőjeles, hogy kivel fog összeállni a győztes erő, ugyanakkor van néhány sarkalatos pont, amit egész Európában megváltoztathat, hogy egy patrióta (sőt: nagy betűvel Patrióta, hiszen a Fidesszel együtt a Babiš-féle ANO az egyik alapító tagja az európai parlamenti Patrióták Európáért képviselőcsoportnak) kormány kerül hatalomra.
Páldául úgy, hogy a V4-eken belül is többségbe kerülnek a szuverenista-patrióta erők, ráadásul Babiš Orbán Viktorhoz és Robert Ficóhoz hasonlóan nem nagy rajongója Ukrajna EU-csatlakozásának és általában a minden áron való megsegítésének, beleértve azt a giga-lőszerszállítmányt, amelynek leállítását jó előre megígérte.
Korábbi cikkeinkben egy ismert csehországi történész megtippelte a lehetséges koalíciós megállapodás összetételét, a Mandiner stúdiójába várt Mészáros Andor és Kolek Zsolt szakértők pedig egy másik interjúban fejtették ki, mi várható a cseh választásoktól.
Teljesen váratlan fordulat jöhet, a jelenlegi liberális kormánypártot is szétverheti Andrej Babiš pártja, az ANO győzelme. Csehországi magyar egyetemi kancellár jóslatai a cseh választásról a Mandinernek!
A kétnapos voksoláson a részvétel egyébként már péntek délután meghaladta a négy évvel ezelőtti szintet, ami kiélezett küzdelmet ígér.
A politikai inga ismét fordulni látszik: a csalódottság, a változás iránti igény és a magas részvétel mind azt jelzik, hogy a választás új korszakot nyithat Csehországban.
