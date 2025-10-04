Ft
SPOLU Andrej Babiš ANO csehország

És IGEN, vagyis: ANO – Orbán szövetségese hajóhosszal előz a cseh választásokon!

2025. október 04. 17:38

Több mint 600 ezer voksot vert rá a Petr Fiala-féle SPOLU-ra, miközben a szavazatokat már csaknem mind megszámlálták; innen már nem tud fordítani a progresszív-mainstream szövetség.

2025. október 04. 17:38
Cseh választások, Babiš

A hivatalos eredmények szerint is óriási pofont kevert le Andrej Babiš a jelenlegi kormánykoalíciónak.

Jelenleg, vagyis a voksok több mint 96 százalékának megszámlálása után így áll a meccs:

a jobboldali-populista ANO (Andrej Babiš pártja) 35,28 százalék, csaknem 1,85 millió szavazatot kapott

míg

a liberális-konzervatív mainstream, a német CDU-hoz hasonló, Petr Fiala miniszterelnököt is delegáló kormánykoalíció, a SPOLU  22,8 százalékkal, valamivel kevesebb, mint 1,2 millió vokssal

Továbbá:

  • a liberális, brüsszelita STAN 11 százalékos,
  • a furcsa összetételű Kalózpárt 8,64 százalékos,
  • a Babiš legpotenciálisabb szövetségeseként kezelt radikális, bevándorlásellenes SPD 7,91 százalékos,
  • a szintén radikáljobbos Autóspárt, a „motoristák” 6,82 százalékos eredménnyel számolhatnak.

A fentiek tehát minden bizonnyal bejutnak a cseh parlamentbe, míg a kiesés szélén billeg az egykori állampárt utódpártja, a kommunista KSCM-ből és szociáldemokratákból álló Stacilo!, amely 4,38 százalékon áll.

Emlékezetes, az Orbán Viktorral jó viszonyt ápoló Andrej Babiš, a 2021-ben ellenzékbe került ANO-párt vezetője nagy erőkkel készült visszatérni a miniszterelnöki székbe. A közvélemény-kutatók már nyáron is tetemes előnyt mértek neki, ám a Mandinernek adott exkluzív interjújában elmondta: a választók sokszor az utolsó percekben döntenek, így nem kellene előre inni a medve bőrére.

S hogy mi várható Babiš győzelmével? A koalíciós kényszer egyértelműnek tűnik, egyelőre még kérdőjeles, hogy kivel fog összeállni a győztes erő, ugyanakkor van néhány sarkalatos pont, amit egész Európában megváltoztathat, hogy egy patrióta (sőt: nagy betűvel Patrióta, hiszen a Fidesszel együtt a Babiš-féle ANO az egyik alapító tagja az európai parlamenti Patrióták Európáért képviselőcsoportnak) kormány kerül hatalomra. 

Páldául úgy, hogy a V4-eken belül is többségbe kerülnek a szuverenista-patrióta erők, ráadásul Babiš Orbán Viktorhoz és Robert Ficóhoz hasonlóan nem nagy rajongója Ukrajna EU-csatlakozásának és általában a minden áron való megsegítésének, beleértve azt a giga-lőszerszállítmányt, amelynek leállítását jó előre megígérte.

ANO – élő adással a cseh választásról

Korábbi cikkeinkben egy ismert csehországi történész megtippelte a lehetséges koalíciós megállapodás összetételét, a Mandiner stúdiójába várt Mészáros Andor és Kolek Zsolt szakértők pedig egy másik interjúban fejtették ki, mi várható a cseh választásoktól.

A kétnapos voksoláson a részvétel egyébként már péntek délután meghaladta a négy évvel ezelőtti szintet, ami kiélezett küzdelmet ígér.

Este hat órától élő elemző műsorral jelentkezünk, amelyet Gyürky Enikő vezet. 

A stúdióban Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője, Mészáros Andor az ELTE-BTK Történeti Intézet docense és Kolek Zsolt politikai szakértő értékelik a választás lehetséges forgatókönyveit, a cseh politikai erőviszonyokat és a magyar–cseh kapcsolatokra gyakorolt hatásokat, miközben Kohán Mátyás Csehországból jelentkezik élőben a legfrissebb fejleményekkel.

A Mandiner élő adása itt indul – kattintson és kövesse velünk a fejleményeket!

Nyitókép: Michal Cizek / AFP

akitiosz
2025. október 04. 18:46
"Elfogadhatatlan, hogy Ukrajna soron kívül lépjen be az unióba! – Andrej Babiš a Mandinernek" Neki a soron kívüliség a problémája? Mert ha sorban lép be Ukrajna az Európai Unióba az miért jó?
Válasz erre
0
2
Lilyana2
2025. október 04. 18:44
Elég baj, hogy ez alig több, mint egyharmad, a cseheknek is sorvad az agyállományuk!
Válasz erre
3
0
nogradi
2025. október 04. 18:43
Cseszheti, 0rbán jövőre ellenzékben lesz.
Válasz erre
0
6
akitiosz
2025. október 04. 18:38
"A hivatalos eredmények szerint is óriási pofont kevert le Andrej Babiš a jelenlegi kormánykoalíciónak." Kizárt. Ő nem olyan erőszakos ember, mint ennek az újságnak az újságírója, tud viselkedni.
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!