És IGEN, vagyis: ANO – Orbán szövetségese hajóhosszal előz a cseh választásokon!

S hogy mi várható Babiš győzelmével? A koalíciós kényszer egyértelműnek tűnik, egyelőre még kérdőjeles, hogy kivel fog összeállni a győztes erő, ugyanakkor van néhány sarkalatos pont, amit egész Európában megváltoztathat, hogy egy patrióta (sőt: nagy betűvel Patrióta, hiszen a Fidesszel együtt a Babiš-féle ANO az egyik alapító tagja az európai parlamenti Patrióták Európáért képviselőcsoportnak) kormány kerül hatalomra.

Páldául úgy, hogy a V4-eken belül is többségbe kerülnek a szuverenista-patrióta erők, ráadásul Babiš Orbán Viktorhoz és Robert Ficóhoz hasonlóan nem nagy rajongója Ukrajna EU-csatlakozásának és általában a minden áron való megsegítésének, beleértve azt a giga-lőszerszállítmányt, amelynek leállítását jó előre megígérte.

ANO – élő adással a cseh választásról

