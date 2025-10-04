Csehországban a csalódottság és a változás iránti vágy hajtja az urnák elé a szavazókat

Péntek délután már a választók közel egynegyede leadta a szavazatát Csehországban, ami az ottani választási hagyományokhoz mérten némileg magas részvételnek számít. A két napos választás szombat estig tart, és a voksolás kimenetele hosszú időre meghatározhatja az ország politikai irányát. A közvélemény-kutatások Andrej Babiš, az ANO mozgalom vezetőjének győzelmét valószínűsítik, a fő kérdés pedig az, hogy visszatérhet-e a hatalomba, vagy a jelenlegi miniszterelnök, Petr Fiala kormánya tudja-e megtartani pozícióját.

Forrás: AFP

A voksolás nyugodtan indult, a pénteki nap folyamán egyetlen komolyabb fennakadásról érkezett hír: az elektronikus személyi igazolványok rendszerének rövid ideig tartó meghibásodása miatt hosszabb sorok alakultak ki néhány szavazókörben. A legtöbb pártvezető már az urnák megnyitása után leadta szavazatát, köztük: