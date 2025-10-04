Ft
Brüsszel Petr Fiala Andrej Babiš Csehország ANO választás

Csehországban a csalódottság és a változás iránti vágy hajtja az urnák elé a szavazókat

2025. október 04. 08:04

A csehek kétnapos választáson döntenek az ország jövőjéről. A részvétel péntek délután máris magasabb volt, mint négy éve, ami komoly mozgósításra utal. A szakértők szerint Csehországban erős a kormányváltási hangulat, és sok múlhat a vidéki szavazókon.

2025. október 04. 08:04
Andrej Babiš, az ANO mozgalom elnöke, és Petr Fiala, Csehország miniszterelnöke.
Wiedermann Béla

Péntek délután már a választók közel egynegyede leadta a szavazatát Csehországban, ami az ottani választási hagyományokhoz mérten némileg magas részvételnek számít. A két napos választás szombat estig tart, és a voksolás kimenetele hosszú időre meghatározhatja az ország politikai irányát. A közvélemény-kutatások Andrej Babiš, az ANO mozgalom vezetőjének győzelmét valószínűsítik, a fő kérdés pedig az, hogy visszatérhet-e a hatalomba, vagy a jelenlegi miniszterelnök, Petr Fiala kormánya tudja-e megtartani pozícióját.

A csehországi választási részvételt a változás iránti vágy mozgatja. Babiš és Fiala már leadta voksát, a voksolás kimenetele egyelőre nyitott maradt.
A csehországi választási részvételt a változás iránti vágy mozgatja. Babiš és Fiala már leadta voksát, a voksolás kimenetele egyelőre nyitott maradt.
Forrás: AFP

A voksolás nyugodtan indult, a pénteki nap folyamán egyetlen komolyabb fennakadásról érkezett hír: az elektronikus személyi igazolványok rendszerének rövid ideig tartó meghibásodása miatt hosszabb sorok alakultak ki néhány szavazókörben. A legtöbb pártvezető már az urnák megnyitása után leadta szavazatát, köztük:

  • Andrej Babiš, az ANO elnöke, aki délután Ostravában szavazott,
  • Petr Fiala, kormányfő és az ODS vezetője, aki valamivel később járult az urnákhoz.

Csehországban a gazdasági elégedetlenség a legerősebb mozgatórugó

A választási küzdelmet elsősorban a gazdasági kérdések határozták meg. Kolek Zsolt, a felvidéki Ma7 Médiacsalád munkatársa rámutatott: bár a cseh gazdaság számos mutatóban jobban teljesít, mint a régiós átlag, a választók többsége csalódott. Az emberek ugyanis a Fiala-kormány megalakulásakor sokkal gyorsabb fellendülésben reménykedtek. 

A szakértő szerint jelen állás szerint nagyjából 70 százaléka utasítja el ezt a kormányt, ami komoly politikai kockázatot jelent a koalíció számára.

A csalódottság különösen a vidéki térségekben erős. Az egykori iparvidékeken, például Észak-Morvaországban, ahol a gazdasági helyzet az átlagosnál nehezebb, az ANO hagyományosan erős bázissal rendelkezik. Babiš maga is Ostravában kezdte kampányát, ezzel is hangsúlyozva, hogy pártja a vidék szószólója. A társadalmi demográfia szintén az ANO malmára hajthatja a vizet: a felmérések szerint az idősebb szavazók aktívabbak, és körükben Babiš támogatottsága sokkal magasabb, mint a fiatalabb generációban, amely inkább a kormánypártok felé húz.

Brüsszel és a háború is megosztja a közvéleményt

A kampányban hangsúlyos szerepet kaptak az uniós viták és az orosz–ukrán háborúhoz való viszony is. Kolek szerint a migrációs kérdés kifejezetten hátrányosnak bizonyult a kormány számára: a cseh társadalom többsége nem ért egyet azzal a migrációs politikával, amelyet Brüsszel szorgalmaz.

 A cseh társadalom többsége kifejezetten ellenzi azt, hogy a migrációs paktumot Csehország elfogadja

– fogalmazott a szakértő. A Green Deal, vagyis az uniós klímapolitikai csomag szintén kampánytéma volt, bár ennek inkább a kisebb pártok körében volt jelentősége. Babiš egyértelműen bírálta a brüsszeli előírásokat, és saját táborát ebben a kérdésben is maga mögött tudhatja.

Ami a külpolitikát illeti, a kormánykoalíció eddig az ukrán álláspont egyik leghangosabb támogatója volt Európában, mind katonai, mind diplomáciai téren. Ugyanakkor a közvéleményben egyre erősebb a békepárti irányzat. Kezdetben a csehek szimpátiával fogadták az ukrán menekülteket, de az évek alatt a társadalmi terhek megnőttek, és a gazdasági nehézségek mellett egyre többen kifogásolják, hogy a kormány jelentős forrásokat fordít Ukrajna támogatására. Kolek szerint, ha Babiš kormányra kerül, 

biztosan várható majd egy visszafogottabb, sokkal inkább békepárti magatartás a cseh külpolitikában is.

 

Csehország politikai ingája újra kilenghet

Mészáros Andor, az ELTE BTK docense történeti távlatba helyezte az eseményeket. Felhívta a figyelmet arra, hogy a cseh politikában gyakran figyelhető meg az úgynevezett inga jelensége: körülbelül nyolcévente váltás következik be a kormányzati oldalon. A mostani választásokon is sokan Babiš visszatérését várják, még ha az egyedüli kormányalakítás lehetősége szerinte már kevésbé reális. A cseh politikai rendszer ugyanis a koalíciókhoz szokott, és eddig sosem fordult elő, hogy egy párt önállóan kormányozhasson. A történész szerint a Babiš iránti fenntartások inkább a városokban, különösen Prágában erősek.

de a vidék továbbra is masszívan az ANO mögött áll. 

Ezért lehet döntő a részvételi arány: ha a városi ellenzékieket sikerül mozgósítani, az szoros eredményt hozhat, ha viszont a részvétel inkább a nagy pártokat erősíti, az az ANO és a Spolu számára kedvező. A szakértők szerint a választás nemcsak belpolitikai fordulatot, hanem külpolitikai átrendeződést is hozhat. A jelenlegi kormány idején látványosan romlottak a kapcsolatok a visegrádi partnerekkel, különösen Szlovákiával. 

Míg Pozsonyban Robert Fico a magyar kormányhoz közelítő álláspontot képvisel, Prága a hagyományosan szoros szlovák–cseh kapcsolatokat is háttérbe szorította Ukrajna támogatása miatt.

Egy Babiš-vezette kormány ezzel szemben közeledhetne a magyar és a szlovák állásponthoz, ami új lendületet adhatna a visegrádi együttműködésnek. Kolek úgy fogalmazott: 

Ez változni fog minden bizonnyal, hogyha Babiš kormányt alakít. Abban azért biztosak lehetünk, hogy ez egy pozitív elmozdulás lesz, és a visegrádi együttműködés megerősödésének komoly esélyt adna.

Mindkét szakértő arra figyelmeztetett, hogy a cseh választások gyakran tartogatnak meglepetéseket. Mészáros hangsúlyozta: a közvélemény-kutatások és az első napi részvételi adatok nem feltétlenül tükrözik a végső eredményt. Nem kizárt, hogy a kisebb pártok is meglepően jól teljesítenek, különösen azért, mert az utolsó napokban Babiš azzal próbált mozgósítani, hogy a szavazók ne a kis pártokra pazarolják voksaikat, hanem az ANO-t támogassák.

A külképviseleteken ugyan a korábbi évekhez képest valamivel nagyobb volt az érdeklődés, de a szakértők szerint a külföldön élő csehek szavazatai érdemi jelentőséggel nem bírnak a választás kimenetelére. A választás kimenetele azon állhat vagy bukhat, hogy a városokban erősebb kormánypárti tábor, vagy a vidéken meghatározó ANO-szavazók tudnak nagyobb mozgósítást elérni.

Fotó: Andrej Babiš, az ANO mozgalom elnöke, és Petr Fiala, Csehország miniszterelnöke / AFP

vi-ktt
2025. október 04. 08:24
Viszont legalább a cionáci világuralom érdekében csalják el ott IS a választásokat! youtube.com/watch?v=38yWNWbFR74 Ja, hogy ez csak mendemonda? mandiner.hu/kulfold/2025/10/cseh-valasztasok-csehorszag-andrej-babis-ano Ti írjátok! A retkes patkányoknak ki kellett lépni a fényre a romániai választásokon és most nagyon szeretnék elkerülni ezt! Az USÁ-ban IS erős fényt kaptak, mikor leölték Charlie Kirk-öt, most már szeretnének a háttérben lapulni, ahogy mindig...
yalaelnok
2025. október 04. 08:20
"sokan Babiš visszatérését várják, még ha az egyedüli kormányalakítás lehetősége szerinte már kevésbé reális" Soha nem volt reális, 35% fölött soha nem volt az ANO, most is 30-32% körül van csak. Hétpárti, polarizált parlament várható, ami nem vetíti előre a stabil kormányzást.
pollip
2025. október 04. 08:15
Még nem zárták ki Babits pártját?
