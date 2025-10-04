Csehországban a csalódottság és a változás iránti vágy hajtja az urnák elé a szavazókat

Mindkét szakértő arra figyelmeztetett, hogy a cseh választások gyakran tartogatnak meglepetéseket. Mészáros hangsúlyozta: a közvélemény-kutatások és az első napi részvételi adatok nem feltétlenül tükrözik a végső eredményt. Nem kizárt, hogy a kisebb pártok is meglepően jól teljesítenek, különösen azért, mert az utolsó napokban Babiš azzal próbált mozgósítani, hogy a szavazók ne a kis pártokra pazarolják voksaikat, hanem az ANO-t támogassák.
A külképviseleteken ugyan a korábbi évekhez képest valamivel nagyobb volt az érdeklődés, de a szakértők szerint a külföldön élő csehek szavazatai érdemi jelentőséggel nem bírnak a választás kimenetelére. A választás kimenetele azon állhat vagy bukhat, hogy a városokban erősebb kormánypárti tábor, vagy a vidéken meghatározó ANO-szavazók tudnak nagyobb mozgósítást elérni.
Fotó: Andrej Babiš, az ANO mozgalom elnöke, és Petr Fiala, Csehország miniszterelnöke / AFP