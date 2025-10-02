Babiš színre lép: újabb ország fordulhat Brüsszel ellen

Fiala kabinetje határozottan támogatja Ukrajnát, Babiš viszont bejelentette: kormányra kerülése esetén leállítaná a fegyverszállításokat. Ez éles szakítást jelentene a jelenlegi uniós főárammal, amely továbbra is milliárdokat fordít Kijev támogatására.

A Babiš vezette ANO várhatóan koalíciós partnereket keres majd, az esélyes szövetségesek között az SPD és a Stacilo! baloldali szövetség szerepelnek, amelyek szintén Brüsszel-kritikus hangot ütnek meg.

Babiš kampánya szociális ígéretekre épül: energiaár-befagyasztás, adócsökkentés, a nyugdíjkorhatár mérséklése – szemben a jelenlegi kormány megszorításokra építő gazdaságpolitikájával.

A lakosság elégedetlensége magas: mindössze a csehek 15 százaléka tartja kielégítőnek az ország politikai helyzetét, miközben a megélhetési válság és az infláció komoly feszültségeket okoz.

Brüsszel aggodalommal figyeli a fejleményeket. Amennyiben Babiš visszatér a hatalomba, Csehország Magyarországhoz és Szlovákiához hasonlóan a Brüsszel-kritikus országok táborát erősítheti. Ez gyengítheti az uniós egységet, és komoly kérdéseket vethet fel Ukrajna jövőbeli támogatása kapcsán is.