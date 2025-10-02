Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 02.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 02.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Babis Csehországban kampány ANO

Babiš színre lép: újabb ország fordulhat Brüsszel ellen

2025. október 02. 11:41

Az orosz–ukrán háború árnyékában tartott választások akár az uniós egységet is megrengethetik – Brüsszelben egyre nagyobb a félelem Babiš visszatérésétől.

2025. október 02. 11:41
null

Csehországban október első hétvégéjén parlamenti választásokat tartanak, amelyek nemcsak Prága, hanem egész Európa politikai jövőjére is hatással lehetnek. 

A közvélemény-kutatások alapján Andrej Babiš volt miniszterelnök pártja, az ANO toronymagasan vezet: 

támogatottsága 30 százalék körüli, tíz ponttal megelőzve Petr Fiala jelenlegi kormányfő jobbközép koalícióját. 

Babiš mozgalma már az európai parlamenti és a regionális választásokon is győzött, így visszatérése korántsem lenne meglepetés – írja a Magyar Nemzet.

A kampány központi témáját az orosz–ukrán háború adja. 

Fiala kabinetje határozottan támogatja Ukrajnát, Babiš viszont bejelentette: kormányra kerülése esetén leállítaná a fegyverszállításokat. Ez éles szakítást jelentene a jelenlegi uniós főárammal, amely továbbra is milliárdokat fordít Kijev támogatására. 

A Babiš vezette ANO várhatóan koalíciós partnereket keres majd, az esélyes szövetségesek között az SPD és a Stacilo! baloldali szövetség szerepelnek, amelyek szintén Brüsszel-kritikus hangot ütnek meg.

Babiš kampánya szociális ígéretekre épül: energiaár-befagyasztás, adócsökkentés, a nyugdíjkorhatár mérséklése – szemben a jelenlegi kormány megszorításokra építő gazdaságpolitikájával. 

A lakosság elégedetlensége magas: mindössze a csehek 15 százaléka tartja kielégítőnek az ország politikai helyzetét, miközben a megélhetési válság és az infláció komoly feszültségeket okoz.

Brüsszel aggodalommal figyeli a fejleményeket. Amennyiben Babiš visszatér a hatalomba, Csehország Magyarországhoz és Szlovákiához hasonlóan a Brüsszel-kritikus országok táborát erősítheti. Ez gyengítheti az uniós egységet, és komoly kérdéseket vethet fel Ukrajna jövőbeli támogatása kapcsán is.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Schiffer András

Öt

Idézőjel

Stačilo!

A liberális demokrácia eszményéből csúfot űző történet az elmúlt háromnegyed év európai politikájának fejleménye, és valamennyi mögött felsejlik a jó öreg fasisztaveszély motívuma.

Nyitókép: Lukas Kabon / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2025. október 02. 12:00
Ukrajna számoljon el az EU-tól kapott összegekkel! Ukrajna már a háború előtt is a világ legkorruptabb állama volt és jelenleg is az. Trump már hozzákezdett az elszámoltatáshoz. A háború párti EU-s vezetők mennyit tettek zsebre az Ukrajnának átutalt euró százmilliárdokból? Ursula mennyi pénzt kap a Rheinmetalltól? Ukrajnának szánt fegyverek mintegy harmada a feketepiacon köt ki.
Válasz erre
0
0
pipa89
2025. október 02. 11:58
Csak legyetek észnél! Az utolsó pillanatban is előállhatnak vmi disznósággal! A másik: erősítsétek meg Babis védelmét, mert az ördög nem alszik, ezek mindenre képesek!
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
2025. október 02. 11:49
Majd ha meg van neki az abszolút többsége akkor szóljatok. Ha esetleg elfelejtette volna valaki: az előző választást is Babis pártja nyerte meg, csak épp senki nem volt hajlandó vele többséget alkotni és kormányozni, így maradt ellenzékben, hiába lett a legnagyobb frakciója...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!