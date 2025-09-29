Csehországban viszont – persze csak szigorúan látszólag – egy egészen másik forgatókönyv bontakozik ki. A Cseh Képviselőház május 30-án a cseh büntető törvénykönyv 403. szakaszának módosításával a kommunista mozgalom támogatásának kifejezését, a »kommunizmus előmozdítását« öt év börtönbüntetéssel is fenyegeti, a törvény a »kommunista ideológia dicsőítését« és a kommunista szimbólumok megosztását a nácizmus előmozdításához hasonlítja. A jelen lévő 160 képviselő közül 86 szavazott a módosítás mellett, beleértve a kormányzó koalíciós pártok összes képviselőjét (egy tartózkodást leszámítva).

A magyar parlamentben annak idején – olykor egyedül is – kiálltam az önkényuralmi jelképek és a holokauszttagadás kriminalizálása ellen. A cseh törvényalkotás azonban a jogkorlátozás mélységével és a jogfogalmak bizonytalanságával is túltett a magyar büntető jogalkotáson. Ahogyan az Európai Balpárt közleménye fogalmazott: »Ez a lépés támadást jelent a politikai pluralizmus, a demokratikus szabadságjogok, valamint az antifasiszta és munkásmozgalmak öröksége ellen.« A prágai megoldás egészében egy 7. cikk szerinti eljárásért kiáltana, ha az valóban a szabadság és a jogállamiság tiszteletben tartását szolgálná, és nem valami egészen mást.”