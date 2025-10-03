Orbán szövetségese diadalmaskodhat, ráadásul Babiš még a kisebbik rossz Brüsszelnek – szakértő a Mandinernek!

Babiš egyébként sokban hasonló retorikát alkalmaz, mint a szomszédos Szlovákia miniszterelnöke, Robert Fico: bár kiáll a nyugati szövetségesek mellett, de vannak saját érdekei is az országnak, és ezt kell elsősorban figyelembe venni.

„Azt a képet alakítja ki magáról, hogy ő a racionális politikus, aki üzletember, tehát tudja, hogy mi kell egy sikeres országhoz úgy, mint egy sikeres cégnek a vezetéséhez, és hogy ehhez bizony egyet kell sokszor olyanokkal is, akikkel lehet, hogy nem vagyunk egy hullámhosszat”

üzen ezzel Kína és Oroszország felé.

Babiš nem a harcos szuverenista, hanem a könyöklőember, akik kikönyökli a cseh érdekeket – nem akar látványosan összeveszni az EU-val, de Moszkvával és Kínával sem.

A V4 ismét nagy lesz

Babiš várható győzelme magyar szempontból mindenképpen jót fog tenni a magyar-cseh és a V4-es viszonyoknak is Tokár szerint. A szakértő kifejti: az összes potenciális koalíciós partner egyébként keményvonalasabb kritikus az ANO elnökénél, az SPD például néháyn éve még az EU-ból és a NATO-ból is kivezette volna Csehországot.

„Ezt a sarkos álláspontot szerintem fel fogják adni a koalíciós képesség kedvéért, vagy elkenik valahogy” – vélekedik a szakértő. Ugyanakkor van itt egy érdekes pomt, ugyanis

a cseh szokásjog szerint egy koalícióban a külügyi tárca vezetőjét a kisebbik koalíciós partner adja,

ami azért okozhat itt gondokat, vagyis Brüsszel is akkor már inkább befejezi Babiš kritizálását és együttműködik.

Közben persze a pártelnök, valószínűleg leendő miniszterelnök is kemény dió lesz – amióta belépett a Patrióták frakciójába, ő is élesebben kritizálja az uniós bürokráciát és erőltetett gleichstaltolást, mint valaha.