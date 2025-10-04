Egyenesen Horthy Miklós miniszterelnökéhez hasonlította Orbán szövetségesét a csehországi magyar történész

Péntek reggel eldurrant a startpisztoly és megkezdődtek a csehországi választások. Mint ismert, a zsugorodó népszerűségű, mainstream jobboldali kormánypártokat tömörítő SPOLU nevű mozgalom ellenében tartja jelentős előnyét az Andrej Babiš-féle ANO, és feljövőben vannak a különféle populista pártok, úgy mint a Tomio Okamura-féle radikális jobboldali SPD vagy éppen a Stačilo! néven egyesült kommunista-szociáldemokrata konglomerátum – erről egyébként nemrég Tokár Géza felvidéki, a cseh választásokat figyelemmel kísérő politológus beszélt lapunknak. Hogy mi játszódik le mindeközben az egyébként meglehetősen higgadt társadalomban, arról a csehországi születésű történészt, Andrej Tóthot – Tóth Endrét – a tekintélyes Prágai Közgazdasági Egyetem kancellárját kérdeztük.

Cseh társadalom, cseh választások: alaposan kifaggattuk a prágai kancellárt, Tóth Endrét – Andrejt

Forrás: Mandiner

Amiben más a korábbihoz képest a jelenlegi választás, hogy a liberálisok alapvetően mozgósításra gyúrnak, mert a Babiš-féle ANO áll nyerésre, és attól tartanak, hogy a szlovák és magyar példának megfelelően lesz némi eltávolodás a Nyugattól – foglalja össze a kiindulópontot a történész, aki szerint az ANO előretörése mellett méginkább aggasztja ezt a csoportot a radikálisabb pártok megerősödése. És persze itt is befigyel a biztonságpolitika, értelemszerűen az orosz-ukrán háború nyomán. „A lakhatási válság, az energiaárak növekedése mellett, amit Babiš-ék és a populisták tolnak, a centrista pártok próbálják a biztonságpolitika irányába eltolni a diskurzust, arra hivatkozva, hogy meg kell erősíteni a tagságunkat a NATO-ban es az EU-ban” – fogalmaz Tóth.