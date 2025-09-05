Ft
Volodimir Zelenkszij Magyarország Ukrajna Oroszország Európai Unió

Ungvárról üzent Zelenszkij: nem érti, Magyarország miért nem áll be a sorba

2025. szeptember 05. 14:58

Az ukrán elnök szerint mindenkinek EU-tagként kell tekintenie Ukrajnára.

2025. szeptember 05. 14:58
null

Ungváron találkozott pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke. A találkozót követő sajtótájékoztatón Magyarország is szóba került. Az ukrán elnök szerint érthetetlen, hogy Magyarország miért ellenzi Ukrajna uniós csatlakozását, ha azt már Oroszország is elfogadja – írta a Ukrinform. 

„Végre hallunk jelzéseket Oroszországból, hogy elfogadják Ukrajna európai uniós tagságát. Kár, hogy ilyen késéssel fogadják el a valóságot. Oroszország 2013 óta halad efelé az egyszerű gondolat felé, de most már Oroszország néhány más nagy európai barátjának is hallania kell ezt. Ha még Putyin sem ellenzi, akkor néhány ország, különösen Magyarország álláspontja a tárgyalásokon a klaszterekkel kapcsolatban igazán furcsának tűnik” – fogalmazott Zelenszkij.

Fontos, hogy mindenki az Európai Unió részeként tekintsen Ukrajnára.

Ukrajna európai uniós tagsága igazán nagy változás. Ez a biztonság garanciája. Ez mind a gazdasági, mind a geopolitikai biztonságra vonatkozik. Hálás vagyok mindenkinek, aki így látja a helyzetet. Ukrajna európai uniós tagságát az Egyesült Államok is támogatja, amely úgy véli, hogy a kontinens biztonságának közös európai ügynek kell lennie” – mondta az államfő.

Zelenszkij a nap folyamán, szintén Ungváron fog tárgyalni Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is. A hírek szerint a megbeszélések fő témái az energiabiztonság, valamint a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadások lesznek. Ezzel kapcsolatban az ukrán elnök elmondta:

Reméljük, hogy más szomszédaink is meghallják az erre vonatkozó jelzéseket”.

Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

altercat1
2025. szeptember 05. 17:09
Egy röfögő púpos, sánta csaj sem indulhat szépségversenyen... Még mit nem?!! Persze ez a majom a maradék ukránokat eteti az uniós mézesmadzaggal. Arról nem szólva, hogy a gazdasági megszállók érdeke a tagság. No, lófaszt! Francia és más parasztok, mit szóltok?
gajona
•••
2025. szeptember 05. 17:07 Szerkesztve
"Reméljük, hogy más szomszédaink is meghallják az erre vonatkozó jelzéseket” Azt ugyan várhatja. Mi nem tárgyalunk terroristákkal. A magyar energiabiztonság nem alku tárgya. Ha azt még egyszer veszélyeztetik, úgy fogjuk kezelni őket, ahogy a terroristákat kell.
kukasmacska
2025. szeptember 05. 17:05
Sem az USA, sem Oroszország nem szavaz Ukrajna uniós tagságáról, pont ahogy Kelet-Uganda és Dél-Chile sem. Az összes tagállam-jelölt végigment a hosszú, rögös úton, Ukrajna sem lesz kivétel. 2040 körül majd aktuális lesz. Na nem a csatlakozás, hanem a felvetése.
esvany-0
2025. szeptember 05. 17:02
Először azt kellene tisztázni, hogy ki irányítja Ukrajnát, hol vannak a határai, és hol vannak a lakosai (ja, és hányan vannak MÉG). Utána pedig azt tisztázzuk, hogy hány évszázad múlva teljesíti Ukrajna a csatlakozási feltételeket. Aztán majd tárgyalhatunk.... Ez ugyanaz a pofátlan Soros-maffiás követelőzés, mint a CEU esteében, hogy nem tudják, meg nem is akarják teljesíteni a törvényi feltételeket, de mi egyezzünk bele, álljunk be a Soros-cselédek sorába.
