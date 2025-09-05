Ungvárról üzent Zelenszkij: nem érti, Magyarország miért nem áll be a sorba

Ungváron találkozott pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke. A találkozót követő sajtótájékoztatón Magyarország is szóba került. Az ukrán elnök szerint érthetetlen, hogy Magyarország miért ellenzi Ukrajna uniós csatlakozását, ha azt már Oroszország is elfogadja – írta a Ukrinform.

„Végre hallunk jelzéseket Oroszországból, hogy elfogadják Ukrajna európai uniós tagságát. Kár, hogy ilyen késéssel fogadják el a valóságot. Oroszország 2013 óta halad efelé az egyszerű gondolat felé, de most már Oroszország néhány más nagy európai barátjának is hallania kell ezt. Ha még Putyin sem ellenzi, akkor néhány ország, különösen Magyarország álláspontja a tárgyalásokon a klaszterekkel kapcsolatban igazán furcsának tűnik” – fogalmazott Zelenszkij.

Fontos, hogy mindenki az Európai Unió részeként tekintsen Ukrajnára.

Ukrajna európai uniós tagsága igazán nagy változás. Ez a biztonság garanciája. Ez mind a gazdasági, mind a geopolitikai biztonságra vonatkozik. Hálás vagyok mindenkinek, aki így látja a helyzetet. Ukrajna európai uniós tagságát az Egyesült Államok is támogatja, amely úgy véli, hogy a kontinens biztonságának közös európai ügynek kell lennie” – mondta az államfő.

Zelenszkij a nap folyamán, szintén Ungváron fog tárgyalni Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is. A hírek szerint a megbeszélések fő témái az energiabiztonság, valamint a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadások lesznek. Ezzel kapcsolatban az ukrán elnök elmondta: