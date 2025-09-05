Újabb felháborító kijelentést tett a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásokkal kapcsolatban Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök az Emmanuel Macron francia elnökkel csütörtökön Párizsban tartott közös sajtótájékoztatón kijelentette, hogy

a Barátság kőolajvezeték elleni támadások Magyarország és Szlovákia elleni egyfajta „szankcióként” is értelmezhetők,

amiért a két ország továbbra is vásárol olajat Oroszországtól.

A nyilatkozat különösen érzékeny témát érint, mivel Magyarország és Szlovákia NATO-tagországok, így Zelenszkij kijelentése úgy is felfogható, hogy egy nem NATO-ország szándékosan célzott meg NATO-tagállamokat.

Zelensky called the strikes on the Druzhba oil pipeline "sanctions" against Hungary and Slovakia for buying Russian oil.

Kiev targeted another 2 NATO countries' energy infrastructure...

after blowing up Germany's pipelines.

He just admitted it.

Volodimir Zelenszkij és más ukrán politikusok korábban is tettek felháborító kijelentéseket a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadásokkal kapcsolatban. Augusztus 24-én az ukrán elnök például arról beszélt, hogy Ukrajna mindig is támogatta a Magyarországgal való baráti kapcsolatokat, de a „barátság” működése a magyar kormány álláspontján múlik. Az ukrán elnök nem pontosította, hogy a partnerségre vagy a Barátság vezetékre utalt, de az ukrán média szerint az utóbbiról beszélt, egyértelmű Magyarország elleni fenyegetésként értelmezhető.