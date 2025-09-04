Új dimenzióba léphet az orosz-ukrán háború: Dánia is érintett lesz

Egy ukrán fegyvergyártó megkezdi a nagy hatótávolságú rakéták üzemanyagának gyártását Dániában – közölte szerdán a dán kormány a Reuters szerint.

Ez az első alkalom, hogy egy ukrán védelmi vállalat külföldön terjeszkedik.

Az ukrán cég a Fire Point, amely a Flamingo rakétákat gyártja. Volodimir Zelenszkij elnök ezeket nevezte Ukrajna legsikeresebb fegyverének.