Új dimenzióba léphet az orosz-ukrán háború: Dánia is érintett lesz

Megjött az új ukrán csodafegyver, a „Flamingó” – ezt kell tudni róla
A 3000 kilométeres hatótávolságú eszköz tömegesen indítva állítólag 24 óra alatt megroppanthatja az orosz ipart.
Ez az első alkalom, hogy egy ukrán védelmi vállalat külföldön terjeszkedik.
Egy ukrán fegyvergyártó megkezdi a nagy hatótávolságú rakéták üzemanyagának gyártását Dániában – közölte szerdán a dán kormány a Reuters szerint.
Ez az első alkalom, hogy egy ukrán védelmi vállalat külföldön terjeszkedik.
Az ukrán cég a Fire Point, amely a Flamingo rakétákat gyártja. Volodimir Zelenszkij elnök ezeket nevezte Ukrajna legsikeresebb fegyverének.
Zelenszkij júniusban arról beszélt, hogy Ukrajna közös fegyvergyártási projektekről tárgyal Dániával, Norvégiával, Németországgal, Kanadával, Nagy-Britanniával és Litvániával.
A rakéta-üzemanyag gyártása a dániai Skydstrup légibázis közelében valósul meg,
ahol a skandináv ország F–16-os vadászgépeit állomásoztatják.
Dánia az orosz invázió 2022-es kezdete óta következetesen támogatja Ukrajnát, és eddig 67,6 milliárd dán koronát (10,13 milliárd dollárt) biztosított katonai segélyre a dán külügyminisztérium adatai szerint. A dán kormány nemrég további 500 millió koronát különített el azokra az ukrán vállalatokra, amelyek Dániában terjeszkednek.
