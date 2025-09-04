Ft
09. 04.
csütörtök
kormány Ukrajna üzemanyag Dánia

Új dimenzióba léphet az orosz-ukrán háború: Dánia is érintett lesz

2025. szeptember 04. 14:26

Ez az első alkalom, hogy egy ukrán védelmi vállalat külföldön terjeszkedik.

2025. szeptember 04. 14:26
null

Egy ukrán fegyvergyártó megkezdi a nagy hatótávolságú rakéták üzemanyagának gyártását Dániában – közölte szerdán a dán kormány a Reuters szerint.

Ez az első alkalom, hogy egy ukrán védelmi vállalat külföldön terjeszkedik.

Az ukrán cég a Fire Point, amely a Flamingo rakétákat gyártja. Volodimir Zelenszkij elnök ezeket nevezte Ukrajna legsikeresebb fegyverének.

Nem előzmény nélküli az új dimenzió

Zelenszkij júniusban arról beszélt, hogy Ukrajna közös fegyvergyártási projektekről tárgyal Dániával, Norvégiával, Németországgal, Kanadával, Nagy-Britanniával és Litvániával.

A rakéta-üzemanyag gyártása a dániai Skydstrup légibázis közelében valósul meg, 

ahol a skandináv ország F–16-os vadászgépeit állomásoztatják.

Dánia az orosz invázió 2022-es kezdete óta következetesen támogatja Ukrajnát, és eddig 67,6 milliárd dán koronát (10,13 milliárd dollárt) biztosított katonai segélyre a dán külügyminisztérium adatai szerint. A dán kormány nemrég további 500 millió koronát különített el azokra az ukrán vállalatokra, amelyek Dániában terjeszkednek.

Nyitókép: 

