09. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ursula von der Leyen Oroszország Európai Bizottság Dmitrij Peszkov

Putyin szóvivője Ursula von der Leyen repülős malőrjéről: Nekünk ehhez semmi közünk, becsszó

2025. szeptember 01. 18:42

Dmitrij Peszkov kommentálta azt a sajtóértesülést, mely szerint az oroszok zavarták volna a bizottsági elnököt a tájékozódásban.

2025. szeptember 01. 18:42
null

Kizárta Oroszország részességét Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök repülőgépének GPS-hibájában Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin orosz elnök sajtószóvivője – tudósít az orosz RBK hírügynökség.

Információjuk helytelen” – kommentálta a Financial Times kérdésére a helyzetet Peszkov.

Korábban a Financial Times szellőztette meg, hogy a bolgár kormány magas rangú, ám nevét vállalni nem kívánó tisztviselője szerint a balkáni ország vezetése Oroszországot gyanítja azon hiba mögött, amely a plovdivi repülőtéren történt Von der Leyen érkezésekor augusztus 31-e vasárnap. A repülőtér rendszerében ugyanis zavar keletkezett, amely a reptéri GPS-rendszer leállásához vezetett, az uniós vezető gépét ezért csak egy óra késéssel, papírtérképek segítségével sikerült landoltatni.

Az oroszok felelőssége azért merült fel az incidens kapcsán, mert Plovdivba Von der Leyen Varsóból érkezett, ahol Donald Tusk miniszterelnök mellett állva dicsérte meg a lengyel-belarusz határon álló kerítést, melynek segítségével a lengyel vezetés igyekszik kicsavarni Belarusz kezéből a kreált migránsáradattal való nyomásgyakorlás lehetőségét.

A Financial Times azt is közölte, hogy az elmúlt években a Baltikumban és az Oroszországgal szomszédos kelet-európai országokban egyre több esetben zavarják a GPS-jelet, ami nem csak a repülőgépek közlekedését, de a tengerhajózást is megnehezíti.

Nyitókép forrása: Tobias SCHWARZ / AFP

