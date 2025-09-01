„Náci! Náci!” – így fogadták Ursula von der Leyent az uniós tagállamban

Ursula von der Leyen mindent beleadott a hétvégén: gőzerővel a háborúra készül
A Bizottság elnöke Kelet-Európában turnézik és láthatóan megjött a harcikedve.
A jobboldali bolgár tüntetők nem örültek Ursula von der Leyen látogatásának.
Olyan felkiáltásokkal fogadták az Európai Bizottság elnökét Bulgáriában, amelyhez valószínűleg nincs hozzászokva Ursula von der Leyen. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: az elnök Kelet-Európa „fronvonal-országaiban” turnézik, határkerítéseket és fegyvergyárakat látogat, hogy jelezze Brüsszel elkötelezettségét az ukránok mellett.
A hétvégén Bulgáriában járt Von der Leyen, ahol a helyi lakosok nem fogadták őt kitörő lelkesedéssel.
A Times of India oldalán megosztott videó tanúsága szerint jobboldali tüntetők megzavarták az EU Bizottság elnökének konvoját és azt kiabálták: „Náci! Náci!”
A kis csoport bolgár zászlókat lengetett, és molinókat tartott.
Ursula von der Leyen később egy fegyvergyárba látogatott, és azt állította, hogy a helyi fegyveripar a bolgárok és egyben Európa büszkesége is.
Nyitókép: Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP
