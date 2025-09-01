Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
09. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ursula von der Leyen Kelet-Európa Európai Bizottság

„Náci! Náci!” – így fogadták Ursula von der Leyent az uniós tagállamban

2025. szeptember 01. 12:57

A jobboldali bolgár tüntetők nem örültek Ursula von der Leyen látogatásának.

2025. szeptember 01. 12:57
null

Olyan felkiáltásokkal fogadták az Európai Bizottság elnökét Bulgáriában, amelyhez valószínűleg nincs hozzászokva Ursula von der Leyen. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: az elnök Kelet-Európa „fronvonal-országaiban” turnézik, határkerítéseket és fegyvergyárakat látogat, hogy jelezze Brüsszel elkötelezettségét az ukránok mellett. 

A hétvégén Bulgáriában járt Von der Leyen, ahol a helyi lakosok nem fogadták őt kitörő lelkesedéssel. 

A Times of India oldalán megosztott videó tanúsága szerint jobboldali tüntetők megzavarták az EU Bizottság elnökének konvoját és azt kiabálták: „Náci! Náci!”

A kis csoport bolgár zászlókat lengetett, és molinókat tartott. 

Ursula von der Leyen később egy fegyvergyárba látogatott, és azt állította, hogy a helyi fegyveripar a bolgárok és egyben Európa büszkesége is. 

Nyitókép: Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2025. szeptember 01. 14:29
Orosz propaganda, egy szó se igaz belőle. Mondjuk orsolya annyira sietett távozni, hogy a gpst is meg tudták hekkelni neki. Ennyit tud a hülye náci.
Válasz erre
0
0
vamonos-4
2025. szeptember 01. 14:21
"A Times of India oldalán megosztott videó tanúsága szerint jobboldali tüntetők megzavarták az EU Bizottság elnökének konvoját és azt kiabálták: „Náci! Náci!”" xdd Aha par kerdes: 1. kit erdekel mit szol a koszos untermensch times of india ? 2. milyen jobboldali kiabalja, hogy naci, naci ? 3. max az alnemzeti partos elmebetegek, pl. a fideszesek
Válasz erre
1
3
survivor
2025. szeptember 01. 14:21
kiabrandult-fideszes nem tanulta a Balkán történelmét. Az orosz Bulgáriában TÉNYLEG felszabadító volt.
Válasz erre
2
0
survivor
•••
2025. szeptember 01. 14:19 Szerkesztve
Bolgárokat, szerbeket RUS ellen ? Még görögöket se nagyon lehetne. A Balkánon a történelem élő dolog. Még. Mi is hamarabb mennénk Ausztria ellen...... 1960-tól kádári konszolidáció, utána 30évig "legvidámabb barakk". 1848-1956: 1:1 Utána kiegyezés és relatív prosperitás. Nincs elvi különbség.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!