„Náci! Náci!” – így fogadták Ursula von der Leyent az uniós tagállamban

Olyan felkiáltásokkal fogadták az Európai Bizottság elnökét Bulgáriában, amelyhez valószínűleg nincs hozzászokva Ursula von der Leyen. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: az elnök Kelet-Európa „fronvonal-országaiban” turnézik, határkerítéseket és fegyvergyárakat látogat, hogy jelezze Brüsszel elkötelezettségét az ukránok mellett.

A hétvégén Bulgáriában járt Von der Leyen, ahol a helyi lakosok nem fogadták őt kitörő lelkesedéssel.

A Times of India oldalán megosztott videó tanúsága szerint jobboldali tüntetők megzavarták az EU Bizottság elnökének konvoját és azt kiabálták: „Náci! Náci!”

A kis csoport bolgár zászlókat lengetett, és molinókat tartott.

Ursula von der Leyen később egy fegyvergyárba látogatott, és azt állította, hogy a helyi fegyveripar a bolgárok és egyben Európa büszkesége is.

Nyitókép: Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP