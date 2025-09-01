Oroszok támadhatták meg Von der Leyen gépét: ez áll a háttérben

Magyarország kulcsszerepben: hatalmas vita robbant ki az Európai Unióban, százmilliók várják a végeredményt
A svédek is kifakadtak: „Az életeket mentő termékek adóinak emelése kontraproduktív és erkölcsileg megkérdőjelezhető lenne!”
Szokatlan módszerrel volt kénytelen leszálni az Európai Bizottság elnökének különgépe.
Ezt is ajánljuk a témában
A svédek is kifakadtak: „Az életeket mentő termékek adóinak emelése kontraproduktív és erkölcsileg megkérdőjelezhető lenne!”
A támadás megbénította a GPS-navigációs szolgáltatásokat egy bolgár repülőtéren, ami miatt az Európai Bizottság elnökének gépe kénytelen volt papír alapú térképek alapján, manuálisan navigálva leszállni Plovdivban.
Nyitókép: Michael Kappeler / POOL / AFPű
***