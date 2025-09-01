Ft
gép navigációs Ursula von der Leyen Eupai Bizottság

Oroszok támadhatták meg Von der Leyen gépét: ez áll a háttérben

2025. szeptember 01. 12:21

Szokatlan módszerrel volt kénytelen leszálni az Európai Bizottság elnökének különgépe.

2025. szeptember 01. 12:21
null

A Reuters arról számolt be, hogy egy feltételezett orosz zavarótámadás Ursula von der Leyen gépét.

Ezt is ajánljuk a témában

A támadás megbénította a GPS-navigációs szolgáltatásokat egy bolgár repülőtéren, ami miatt az Európai Bizottság elnökének gépe kénytelen volt papír alapú térképek alapján, manuálisan navigálva leszállni Plovdivban.

Nyitókép: Michael Kappeler / POOL / AFPű

***

