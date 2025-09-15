Ft
Ft
19°C
15°C
Ft
Ft
19°C
15°C
09. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában Oleg Dunda Magyarország kárpátaljai magyarok Ukrajna Oroszország Volodimir Zelenszkij Európai Unió Kárpátalja

Nyílt hadüzenet érkezett: bármit megtehet Ukrajna a kárpátaljai magyarokkal, amíg nem lesz az Európai Unió tagja

2025. szeptember 15. 09:44

Egyre kevésbé titkolják, mi a szándékuk.

2025. szeptember 15. 09:44
null

Ukrajnában még mindig vannak, akik bíznak a végső győzelemben, Oroszország összeomlásában, elsősorban Volodimir Zelenszkij és köre kommunikálja nagy erőkkel ezt a hitet. Sőt, Oleg Dunda ukrán képviselő szerint akárcsak a második világháborúban, az orosz–ukrán konfliktus is szükségszerűen az egyik fél teljes vereségéig fog tartani.

Oleg Dunda a következőket mondta a kárpátaljai magyarok kapcsán a Mandinernek. „Nem keresünk újabb ellenségeket, de készek vagyunk harcolni érdekeinkért. És ezt jobb, ha minden szomszédunk eszébe vési, legyen keleti vagy nyugati.

Éppen ezért Magyarország érdeke is, hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz.

Európai szabályozások nélkül úgy kereskedünk és olyan törvényeket hozunk, amilyeneket csak akarunk. Semmi sem köti kezünket. Budapest döntése, hogy ezt szeretné, vagy hogy ránk is vonatkozzanak az uniós előírások... Ha Ukrajna csatlakozhatna az Európai Unióhoz, akkor ezzel kapcsolatban is vonatkoznának ránk az uniós szabályozások. Most még nem így van. És amíg nem csatlakozhatunk, addig nem is fog rendeződni a vita – jelentette ki Oleg Dunda.

Ezt is ajánljuk a témában

A nyitókép illusztráció. Fotó: Gints Ivuskans / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
masikhozzaszolo
2025. szeptember 15. 12:17
Bármit megtehet... Mit tesz még? Lepisili az agyonvert magyar sírját? Láttuk mit tesz.
Válasz erre
0
0
Coollog
2025. szeptember 15. 12:15
Fordítva ül a lovon. Bizonyos dolgokat azért kell betartani, hogy szóba álljunk.
Válasz erre
0
0
flori-2
2025. szeptember 15. 12:02
Oleg Dunda szerint "bármit megtehet Ukrajna a kárpátaljai magyarokkal, amíg nem lesz az Európai Unió tagja". Mi meg azt mondjuk, hogy amíg bármit megtehet Ukrajna a kárpátaljai magyarokkal, addig nem lehet az Európai Unió tagja!
Válasz erre
1
0
nemecsekerno-007-01
•••
2025. szeptember 15. 11:29 Szerkesztve
Épp most módosították a törvényt, a TEK most már külföldön is bevethető. Ilyen ez a pop-szakma. :))))))))
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!