Nyílt hadüzenet érkezett: bármit megtehet Ukrajna a kárpátaljai magyarokkal, amíg nem lesz az Európai Unió tagja

Ukrajnában még mindig vannak, akik bíznak a végső győzelemben, Oroszország összeomlásában, elsősorban Volodimir Zelenszkij és köre kommunikálja nagy erőkkel ezt a hitet. Sőt, Oleg Dunda ukrán képviselő szerint akárcsak a második világháborúban, az orosz–ukrán konfliktus is szükségszerűen az egyik fél teljes vereségéig fog tartani.

Oleg Dunda a következőket mondta a kárpátaljai magyarok kapcsán a Mandinernek. „Nem keresünk újabb ellenségeket, de készek vagyunk harcolni érdekeinkért. És ezt jobb, ha minden szomszédunk eszébe vési, legyen keleti vagy nyugati.

Éppen ezért Magyarország érdeke is, hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz.

Európai szabályozások nélkül úgy kereskedünk és olyan törvényeket hozunk, amilyeneket csak akarunk. Semmi sem köti kezünket. Budapest döntése, hogy ezt szeretné, vagy hogy ránk is vonatkozzanak az uniós előírások... Ha Ukrajna csatlakozhatna az Európai Unióhoz, akkor ezzel kapcsolatban is vonatkoznának ránk az uniós szabályozások. Most még nem így van. És amíg nem csatlakozhatunk, addig nem is fog rendeződni a vita” – jelentette ki Oleg Dunda.