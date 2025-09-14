Ft
háború Háború Ukrajnában terv Magyarország Ukrajna Kijev Budapest stratégia Volodimir Zelenszkij Európai Unió

Kiszivárgott Zelenszkij Magyarország elleni terve: mindenre felkészülhetett Ukrajna

2025. szeptember 14. 17:52

A legrosszabbra számít a szerb sajtó.

2025. szeptember 14. 17:52

A szerb sajtó hátborzongató címmel hozott nyilvánosságra egy állítólagos ukrán minisztériumi dokumentumot, amely részletes stratégiát vázol fel arra, hogyan reagáljon Kijev a Magyarország felől érkező, Ukrajna EU-csatlakozását bíráló kampányra – szúrta ki a Kárpáthír.

A Vaseljenska szerb portál által közölt dokumentum szerint az ukrán külügyminisztériumnak több intézkedést javasoltak „Budapest befolyásának ellensúlyozására”.

A legfontosabb cél a magyar kormány azon törekvésének megakadályozása, hogy gátolja a csatlakozási tárgyalások megkezdését.

A dokumentum részletei

A kiszivárgott anyag javaslatként említi, hogy ukrán civil szervezetek és elemzőközpontok hozzák létre az „ellenérvek arzenálját” a magyar kormány állításaival szemben.

A dokumentum fel is sorolja a magyar részről hangoztatott főbb aggályokat.

Ezek között szerepel a magyar háztartásokra háruló többletteher, a mezőgazdasági szektor veszélyeztetése, az agrártámogatások csökkenése, a kárpátaljai magyar kisebbség jogfosztása, valamint a a biztonsági kockázatok. A szöveg név szerint említi a Századvéget is.

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

