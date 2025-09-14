Kiszivárgott Zelenszkij Magyarország elleni terve: mindenre felkészülhetett Ukrajna

Megszellőztette a Washington Post szerzője az orosz–ukrán háború lehetséges végkimenetelét: tombolni fog Zelenszkij
Közös nevezőre juthatott Trump és Putyin.
A legrosszabbra számít a szerb sajtó.
A szerb sajtó hátborzongató címmel hozott nyilvánosságra egy állítólagos ukrán minisztériumi dokumentumot, amely részletes stratégiát vázol fel arra, hogyan reagáljon Kijev a Magyarország felől érkező, Ukrajna EU-csatlakozását bíráló kampányra – szúrta ki a Kárpáthír.
A Vaseljenska szerb portál által közölt dokumentum szerint az ukrán külügyminisztériumnak több intézkedést javasoltak „Budapest befolyásának ellensúlyozására”.
A legfontosabb cél a magyar kormány azon törekvésének megakadályozása, hogy gátolja a csatlakozási tárgyalások megkezdését.
A kiszivárgott anyag javaslatként említi, hogy ukrán civil szervezetek és elemzőközpontok hozzák létre az „ellenérvek arzenálját” a magyar kormány állításaival szemben.
A dokumentum fel is sorolja a magyar részről hangoztatott főbb aggályokat.
Ezek között szerepel a magyar háztartásokra háruló többletteher, a mezőgazdasági szektor veszélyeztetése, az agrártámogatások csökkenése, a kárpátaljai magyar kisebbség jogfosztása, valamint a a biztonsági kockázatok. A szöveg név szerint említi a Századvéget is.
Ezt is ajánljuk a témában
Közös nevezőre juthatott Trump és Putyin.
Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Azonnali cselekvésre szólították fel Trumpot.
Közös nevezőre juthatott Trump és Putyin.
Nagy bejelentést tett a Rheinmetall vezérigazgatója.