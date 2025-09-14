Ft
Ft
26°C
16°C
Ft
Ft
26°C
16°C
09. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában béke Ukrajna Oroszország Donald Trump függetlenség Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Egyesült Államok

Megszellőztette a Washington Post szerzője az orosz–ukrán háború lehetséges végkimenetelét: tombolni fog Zelenszkij

2025. szeptember 14. 17:00

Közös nevezőre juthatott Trump és Putyin.

2025. szeptember 14. 17:00
null

Fareed Zakaria a The Washington Post hasábjain számolt be arról, hogy jelenleg mi zajlik Ukrajnában.

Nem meglepő módon a szerző megállapította, hogy az ukránok életét jelentős részben meghatározzák az orosz dróntámadások. Ez viszont egyáltalán nem jelenti azt, hogy a lakosság megtört volna. A megadás szóba sem jöhet, a legtöbben pedig úgy érzik, hogy ez a háború a nemzet függetlenségéért zajlik.

Putyin igazi terve

Vlagyimir Putyin orosz elnök azonban szeretné feldarabolni Ukrajnát, hogy az ország gazdaságilag ingatag, katonailag pedig gyenge legyen,

mert akkor Fehéroroszország és Grúzia mintájára ki lenne szolgáltatva Moszkvának – véli a szerző.

Trump hozzáállása

A legnagyobb baj talán az, hogy Donald Trump amerikai elnök bár a háború befejezéséről beszél, de számára az elsődleges szempont az, hogy milyen előnyös üzleteket köthet az oroszokkal.

A szerző szerint egyáltalán nem úgy cselekszik, mint akinek fontos a szabad és független ukrán állam.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bubi55
2025. szeptember 14. 19:06
hogy lenne bármikor szabad és független, miközben Alaszkától,Londonon ás Sidneyig mindenki felvásárolta a földjeit, gyárait sőt a jövőbeli bányáit is eladta, 4-5 generációs adósságot halmozót fel..., sőt még EU-t is jól eladósította...
Válasz erre
0
0
Hohokam
2025. szeptember 14. 19:04
Valóban méltatlan dolog, hogy az USA elnök az USA érdekeit nézi.... hihetetlen. Az EU-vezetőkben fel sem merül, hogy szintén az EU tagországok érdekei szerint politizáljanak, és ne egy EU-n kívüli korrupt szarkupacra dobjanak gazdasági jólétet és békét a saját államaik és népeik rovására.
Válasz erre
0
0
recipracio-2
2025. szeptember 14. 19:04
Kanmacska tovaris kretén ,kreténevics ruszkifassopó höhö.. Magyarország szerződésben ígérte meg, hogy nem segíti az Ukrajnát megtámadót. Ezt az ígéretét minden EU vétóval, minden orosz propaganda-átvétellel megszegi. "Ha a Szerződő Felek egyikét fegyveres támadás éri, a másik Fél az Egyesült Nemzetek Alapokmányának, valamint az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet dokumentumainak megfelelően nem támogatja a támadót, és megteszi a konfliktus békés rendezéséhez szükséges lépéseket." 1995. évi XLV. törvény, a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a jószomszédság és az együttműködés alapjairól Kijevben, az 1991. évi december hó 6. napján aláírt Szerződés kihirdetéséről, 4 cikk.
Válasz erre
0
0
recipracio-2
2025. szeptember 14. 19:01
Axios azt írja, Trump kételyeit kezdett kifejezni azzal kapcsolatban, hogy képes-e befolyásolni Putyint, hogy véget vessen az Ukrajna elleni megoldatlan orosz háborúnak. Az amerikaiak is kezdenek kételkedni benne Trump képes irányítani Amerikát. De mindennek eljön a maga ideje, bár a piros időben Nyilvánvalóan már nem az ő javára. Már az első napoktól nyilvánvaló volt, hogy Amerikát dobojob fogja uralni.Az egész világ nem kételkedik, de biztos benne, hogy ez a piros szmh egyáltalán nem képes semmire. Az amerikaiak üldözik egy kibaszott koronával, amíg el nem hozta Szomáliába Amerikába.Semmiképp sem, ez a beteg nárcisztikus sosem kérdőjelezi meg, nem ismeri el a hibáit, csak azokat ismeri el, akik felemelik, bármilyen hülyeséget beszél és tesz. A lényeg, hogy nem kételkedik abban, hogy Putyin befolyásolja őt. Az Egyesült Államok történetének legnagyobb politikai impotense, ez a tramplo
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!