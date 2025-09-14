Megszellőztette a Washington Post szerzője az orosz–ukrán háború lehetséges végkimenetelét: tombolni fog Zelenszkij

Innentől nem lepheti meg Putyin Magyarországot, Németországot és Ausztriát: Lengyelország kárán tanult a NATO
Közös nevezőre juthatott Trump és Putyin.
Fareed Zakaria a The Washington Post hasábjain számolt be arról, hogy jelenleg mi zajlik Ukrajnában.
Nem meglepő módon a szerző megállapította, hogy az ukránok életét jelentős részben meghatározzák az orosz dróntámadások. Ez viszont egyáltalán nem jelenti azt, hogy a lakosság megtört volna. A megadás szóba sem jöhet, a legtöbben pedig úgy érzik, hogy ez a háború a nemzet függetlenségéért zajlik.
Vlagyimir Putyin orosz elnök azonban szeretné feldarabolni Ukrajnát, hogy az ország gazdaságilag ingatag, katonailag pedig gyenge legyen,
mert akkor Fehéroroszország és Grúzia mintájára ki lenne szolgáltatva Moszkvának – véli a szerző.
A legnagyobb baj talán az, hogy Donald Trump amerikai elnök bár a háború befejezéséről beszél, de számára az elsődleges szempont az, hogy milyen előnyös üzleteket köthet az oroszokkal.
A szerző szerint egyáltalán nem úgy cselekszik, mint akinek fontos a szabad és független ukrán állam.
