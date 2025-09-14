Megszellőztette a Washington Post szerzője az orosz–ukrán háború lehetséges végkimenetelét: tombolni fog Zelenszkij

Fareed Zakaria a The Washington Post hasábjain számolt be arról, hogy jelenleg mi zajlik Ukrajnában.

Nem meglepő módon a szerző megállapította, hogy az ukránok életét jelentős részben meghatározzák az orosz dróntámadások. Ez viszont egyáltalán nem jelenti azt, hogy a lakosság megtört volna. A megadás szóba sem jöhet, a legtöbben pedig úgy érzik, hogy ez a háború a nemzet függetlenségéért zajlik.

Putyin igazi terve

Vlagyimir Putyin orosz elnök azonban szeretné feldarabolni Ukrajnát, hogy az ország gazdaságilag ingatag, katonailag pedig gyenge legyen,

mert akkor Fehéroroszország és Grúzia mintájára ki lenne szolgáltatva Moszkvának – véli a szerző.