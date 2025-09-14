Ft
Ft
26°C
16°C
Ft
Ft
26°C
16°C
09. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Európa charlie kirk Németország tüntetés Franciaország Anglia

Nem gondoltam, hogy pont Anglia omlik össze elsőként

2025. szeptember 14. 08:32

Több tízezren tüntettek Londonban az illegális bevándorlás és a kormány politikája ellen. Későn.

2025. szeptember 14. 08:32
null
Kötter Tamás
Kötter Tamás
Facebook

„Több tízezren tüntettek szombaton Londonban az illegális bevándorlás és a munkáspárti brit kormány politikája ellen. Későn. Az igazat megvallva, nem gondoltam, hogy pont Anglia omlik össze elsőként, megelőzve Franciaországot és Németországot.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Robert C. Castel

Facebook

Idézőjel

Charlie Kirk arcképei mellett izraeli zászlók lobognak a patrióták nagy londoni tüntetésén

Európa nemzetei egy rossz álomból új reggelre ébrednek.

De most mégis ezt látjuk; az egymás létezését kizáró létszerveződési formák (kultúrák) feszülnek egymásnak: Európa vs harmadik világ. És az angol régi elit már rég átállt a harmadik világhoz; nem tudja, de nem is akarja többé vezetni az angolokat.

Gondolkozz! Ha egy közel hatvanmilliós ország ilyen gyorsan összeomlik, akkor mi lesz velünk, ha egy Brüsszelből irányított, bevándorláspárti társaságot juttatunk hatalomba.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
2025. szeptember 14. 10:29
Egy olyan ország, ahol a király, az anglikán egyház feje áttér a muszlim hitre mit lehet várni? Egy olyan ország, ahol a migránsok előnyt élveznek az őslakosokkal szemben? Egy olyan ország, ahol a miniszterelnök százával tartóztatja le az embereket, akik el mondják a neki nem tetsző véleményüket? Sok van még, de ennyi is elég!
Válasz erre
3
0
Silcon
2025. szeptember 14. 10:12
2015 óta minimum két választás volt minden bevándorlás sújtotta országban, mégis hatalomban hagyták azokat, akik beengedték a migriket. A választók valamilyen rejtélyes okból azt gondolták, hogy ha megőrzik a status quo ante-t, akkor folytathatják megszokott életüket. Hát nem.
Válasz erre
4
0
somfas
•••
2025. szeptember 14. 10:02 Szerkesztve
Jól fizet a Fidesz bicikli tekerése alias Kötter aka ciki Biczi kli ? Tőlük kapod az ügyeidet? (akkor egyedül eléggé ügyefogyott lehettél nélkülük...)
Válasz erre
0
7
billysparks
2025. szeptember 14. 09:35
A nyugati népek belehülyültek a jólétbe. Szerencsére (?) nálunk kisebb a jólét, ezért mérsékeltebb számú elhülyült polgárunk van. Szerencsére (!) ezek száma nem éri el azt a kritikus tömeget, hogy választásokat tudjanak nyerni. Az EU ( és Britannia) útja nem a magyarok útja.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!