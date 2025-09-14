Tüntetések Londonban: rengetegen vonultak utcára, a rendőrökkel is összecsaptak
A londoni rendőrség szombat délutáni beszámolója szerint a tüntetésen eddig nem történtek beavatkozást igénylő incidensek.
Több tízezren tüntettek Londonban az illegális bevándorlás és a kormány politikája ellen. Későn.
„Több tízezren tüntettek szombaton Londonban az illegális bevándorlás és a munkáspárti brit kormány politikája ellen. Későn. Az igazat megvallva, nem gondoltam, hogy pont Anglia omlik össze elsőként, megelőzve Franciaországot és Németországot.
Európa nemzetei egy rossz álomból új reggelre ébrednek.
De most mégis ezt látjuk; az egymás létezését kizáró létszerveződési formák (kultúrák) feszülnek egymásnak: Európa vs harmadik világ. És az angol régi elit már rég átállt a harmadik világhoz; nem tudja, de nem is akarja többé vezetni az angolokat.
Gondolkozz! Ha egy közel hatvanmilliós ország ilyen gyorsan összeomlik, akkor mi lesz velünk, ha egy Brüsszelből irányított, bevándorláspárti társaságot juttatunk hatalomba.”
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay