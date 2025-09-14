Tüntetések Londonban: rengetegen vonultak utcára, a rendőrökkel is összecsaptak
A londoni rendőrség szombat délutáni beszámolója szerint a tüntetésen eddig nem történtek beavatkozást igénylő incidensek.
Európa nemzetei egy rossz álomból új reggelre ébrednek.
„Az angol zászlók, a Union Jack, a MAGA jelvények és Charlie Kirk arcképei mellett izraeli zászlók a patrióták nagy londoni tüntetésén. Európa nemzetei egy rossz álomból új reggelre ébrednek.”
