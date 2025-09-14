Ft
09. 14.
vasárnap
09. 14.
vasárnap
Európa izraeli zászló Patrióták Európai Párt Charlie Kirk tüntetés Union Jack

Charlie Kirk arcképei mellett izraeli zászlók lobognak a patrióták nagy londoni tüntetésén

2025. szeptember 14. 06:37

Európa nemzetei egy rossz álomból új reggelre ébrednek.

2025. szeptember 14. 06:37
Robert C. Castel
Robert C. Castel
„Az angol zászlók, a Union Jack, a MAGA jelvények és Charlie Kirk arcképei mellett izraeli zászlók a patrióták nagy londoni tüntetésén. Európa nemzetei egy rossz álomból új reggelre ébrednek.”

Nyitókép: X

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
martymcfly-986
2025. szeptember 14. 07:59
Izrael nem európai nemzet, soha nem lesz az. Se földrajzi, se kulturális, se politikai értelemben. De, nem is kell, hogy az legyen, a saját útját kell megtalálnia abban a környetben, azokkal a népekkel, akik ott élnek.
koron-kivuliek
2025. szeptember 14. 07:52
A diktatúra éveiben tudtuk, hogy a fal csak akkor fog ledőlni, ha kívülről úgy döntenek. Akkor lőtték ki a Kárpátok géniuszát, akkor mentek haza a ruszkik. Volt egy keserű, de mégis kézzelfogható remény. Majd egyszer jön a pillanat. Ma már ilyen nincs. Nincs külső hatalom, amelyik egy szép napon egyszerűen megszüntetné a zsákutcát. Ezért ma sokkal nehezebb megtalálni, miben lehet reménykedni. Még ha fel is tűnik egy külső erő, mint Trump, gyengének bizonyul ehhez, mert amitől szabadulni kellene, az nem látványos falak és tankok, hanem árnyékban mozgó hálózat, amely beette magát a mindennapokba, és a normalitás látszatát kelti.
Dixtroy
2025. szeptember 14. 07:28
Ez nem ébredés, csak egy pillanatnyi fellángolás. Még mindig libsik ülnek a kulcspozíciókban, még mindig az ő fos médiájuk tereli a dolgokat. Majd ha elkezdik kibaszni a muszlim megszállókat és felelősségre vonják azokat akik évekig elsikálták amédiában a migrik erőszakos cselekményeit, na majd akkor elhiszem, hogy valami ébredezik. Addig ez csak erőtlen fing.
altercat1
2025. szeptember 14. 07:26
Nem csak a barbárokkal van ott baj! Persze az a legnagyobb. Egy ismerősöm mondja, akik most költöznek haza 16 év után: egyrészt nagyon megdrágult minden, másrészt a pofátlan bankok megkérdezik, hogy mire kell a pénzed, amit ki akarsz venni! Pl. egy barátja kocsit akart venni, s a bank azt követelte, hogy mutassa be az adásvételi szerződést! - Hogy mi van?! Aláírt szerződés csak a kifizetés után van! (Bazmeg... gondolta.) Tombol a "demokrácia"... Más: 10 ezer fontnál többet nem engednek kivinni külföldre! Stb., stb...
