Tüntetések Londonban: rengetegen vonultak utcára, a rendőrökkel is összecsaptak

Brit zászlóháború: a szuverenitás és az ellenállás, vagy a kulturális és identitásválság szimbóluma?
Nemzeti színekkel és rég nem látott civil kiállással követelik a jól megérdemelt helyüket az angol nemzeti érzelmek a nap alatt.
A londoni rendőrség szombat délutáni beszámolója szerint a tüntetésen eddig nem történtek beavatkozást igénylő incidensek.
Több tízezren tüntettek szombaton Londonban az illegális bevándorlás és a munkáspárti brit kormány politikája ellen. A demonstrációval egy időben ugyancsak több tízezres ellentüntetés kezdődött „Kiállunk a szélsőjobb ellen” címmel.
A bevándorlásellenes tüntetés főszervezője Tommy Robinson, a brit ultrajobboldali mozgalmak egyik vezető aktivistája.
Tommy Robinson – aki az utóbbi években ötször is megjárta a börtönöket közösségellenes és egyéb bűncselekményekért kirótt ítéletek alapján – „Unite the Kingdom” (Egyesítsük a királyságot) címmel hirdette meg a szombati megmozdulást.
Robinson, az English Defence League (Angol Védelmi Liga) nevű szélsőségesen iszlámellenes egykori jobboldali szerveződés alapítója az X portálon közzétett szombati bejegyzéseiben többször is arról írt, hogy a demonstráción „milliók” vesznek részt. Egyik bejegyzése arról szólt, hogy hallomása szerint „a rendőrség is 3 millióra teszi” a tüntetők számát.
Trump volt tanácsadója is jelen volt
A demonstráción jelen van Stephen Bannon, Donald Trump amerikai elnök volt stratégiai főtanácsadója, aki szerepel a felszólalók listáján is.
A tömegben a tengernyi brit, illetve angol zászló mellett sok izraeli és amerikai lobogó is feltűnt.
Sokan tartották a magasba Charlie Kirk amerikai konzervatív politikai kommentátor portréját is.
Kirk szerdán, az amerikai Utah államban merénylet áldozata lett; a gyanúsítottat elfogták.
Százezer felett voltak
A londoni Metropolitan Police közlése szerint a két rendezvényen összesen több mint 110 ezer ember vett részt, ebből mintegy ötezren az ellenrendezvényen.
A helyszín biztosítására több mint 1600 rendőrt vezényeltek ki, a londoni hatóság BBC által ismertetett tájékoztatása alapján a rendőröket tárgyakkal dobálták meg, és erőszakot kellett alkalmazniuk, hogy megakadályozzák a kordonok áttörését.
(MTI)
Nyitókép: CARLOS JASSO / AFP
