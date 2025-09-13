Tüntetések Londonban: rengetegen vonultak utcára, a rendőrökkel is összecsaptak

Több tízezren tüntettek szombaton Londonban az illegális bevándorlás és a munkáspárti brit kormány politikája ellen. A demonstrációval egy időben ugyancsak több tízezres ellentüntetés kezdődött „Kiállunk a szélsőjobb ellen” címmel.

A bevándorlásellenes tüntetés főszervezője Tommy Robinson, a brit ultrajobboldali mozgalmak egyik vezető aktivistája.

Tommy Robinson – aki az utóbbi években ötször is megjárta a börtönöket közösségellenes és egyéb bűncselekményekért kirótt ítéletek alapján – „Unite the Kingdom” (Egyesítsük a királyságot) címmel hirdette meg a szombati megmozdulást.

Robinson, az English Defence League (Angol Védelmi Liga) nevű szélsőségesen iszlámellenes egykori jobboldali szerveződés alapítója az X portálon közzétett szombati bejegyzéseiben többször is arról írt, hogy a demonstráción „milliók” vesznek részt. Egyik bejegyzése arról szólt, hogy hallomása szerint „a rendőrség is 3 millióra teszi” a tüntetők számát.

Trump volt tanácsadója is jelen volt