Ft
Ft
25°C
16°C
Ft
Ft
25°C
16°C
09. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tommy Robinson charlie kirk tüntetés London Steve Bannon

Tüntetések Londonban: rengetegen vonultak utcára, a rendőrökkel is összecsaptak

2025. szeptember 13. 18:18

A londoni rendőrség szombat délutáni beszámolója szerint a tüntetésen eddig nem történtek beavatkozást igénylő incidensek.

2025. szeptember 13. 18:18
null

Több tízezren tüntettek szombaton Londonban az illegális bevándorlás és a munkáspárti brit kormány politikája ellen. A demonstrációval egy időben ugyancsak több tízezres ellentüntetés kezdődött „Kiállunk a szélsőjobb ellen” címmel.

A bevándorlásellenes tüntetés főszervezője Tommy Robinson, a brit ultrajobboldali mozgalmak egyik vezető aktivistája.

Tommy Robinson – aki az utóbbi években ötször is megjárta a börtönöket közösségellenes és egyéb bűncselekményekért kirótt ítéletek alapján – „Unite the Kingdom” (Egyesítsük a királyságot) címmel hirdette meg a szombati megmozdulást. 

Robinson, az English Defence League (Angol Védelmi Liga) nevű szélsőségesen iszlámellenes egykori jobboldali szerveződés alapítója az X portálon közzétett szombati bejegyzéseiben többször is arról írt, hogy a demonstráción „milliók” vesznek részt. Egyik bejegyzése arról szólt, hogy hallomása szerint „a rendőrség is 3 millióra teszi” a tüntetők számát.

Trump volt tanácsadója is jelen volt

A demonstráción jelen van Stephen Bannon, Donald Trump amerikai elnök volt stratégiai főtanácsadója, aki szerepel a felszólalók listáján is.

A tömegben a tengernyi brit, illetve angol zászló mellett sok izraeli és amerikai lobogó is feltűnt.

Sokan tartották a magasba Charlie Kirk amerikai konzervatív politikai kommentátor portréját is. 

Kirk szerdán, az amerikai Utah államban merénylet áldozata lett; a gyanúsítottat elfogták.

Százezer felett voltak

A londoni Metropolitan Police közlése szerint a két rendezvényen összesen több mint 110 ezer ember vett részt, ebből mintegy ötezren az ellenrendezvényen. 

A helyszín biztosítására több mint 1600 rendőrt vezényeltek ki, a londoni hatóság BBC által ismertetett tájékoztatása alapján a rendőröket tárgyakkal dobálták meg, és erőszakot kellett alkalmazniuk, hogy megakadályozzák a kordonok áttörését.

(MTI)

Nyitókép: CARLOS JASSO / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
titi77
2025. szeptember 13. 19:11
vajon e képek láttán merre járhat a poloska peti keze?
Válasz erre
0
0
masikhozzaszolo
•••
2025. szeptember 13. 18:59 Szerkesztve
ultrajobboldali Ezek szerint a szélsőjobboldaliak leestek a tányér peremén már. Lesz még fokozás? két b, sok b?? Már a jobb is eleve két b. Tehát nem is lehet tovább fokozni.
Válasz erre
3
0
templar62
2025. szeptember 13. 18:57
Amikor a hóhért akasztják . Ki sajnálja az imperilaistákat ?
Válasz erre
0
0
templar62
2025. szeptember 13. 18:54
Van jobb Orwelnél : Jack London : Vaspata . Azért érdekes , mert akkor még , 1908- ban , a kommunisták még el akarták venni a tőkések gyárait . Napjainkban viszont , ugyanazok a komcsik fizetet ügynökei a kapitalistáknak .
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!