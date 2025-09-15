Ft
09. 15.
hétfő
háború Háború Ukrajnában Ukrajna NATO Oroszország Dmitrij Medvegyev drón szövetség

Megkapta az ultimátumot a NATO: ezt már biztosan nem fogja tűrni Oroszország

2025. szeptember 15. 10:57

Meghúzta a vörös vonalat Oroszország.

2025. szeptember 15. 10:57
null

Érdekes bejegyzést tett közzé Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök a Telegramon. Az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese többek között arról írt, hogy ha a NATO repüléstilalmi övezetet hozna létre Ukrajnán belül, az háborút jelentene a nyugati katonai szövetség és Oroszország között, mivel ez azzal járna, hogy a katonai szövetség orosz drónokat és más légi eszközöket lőhetne le az ukrán légtérben.

„Kijev és más idióták provokatív ötletének megvalósítása, hogy »Ukrajna« felett repüléstilalmi zónát hozzanak létre és a NATO-országok számára lehetővé tegyék a drónjaink lelövését, csak egy dolgot fog jelenteni:

a NATO háborúját Oroszországgal.

A dolgokat a nevükön kell nevezni!” – fogalmazott Medvegyev.

Nyitókép: Mladen ANTONOV / AFP

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
kbexxx
•••
2025. szeptember 15. 12:05 Szerkesztve
Ukrajna területén? Melyik a korábbi vagy a mostani.? Tehát a NATO és az ukránok bármit lelőhetnek, De oroszok ,ott nem védekezhetnek, a légelháritással. Ukrán területén ..,menek dronok ,de csak az orosz határnál csekkolnak le. Nyilván erröl szó sem lehet!
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2025. szeptember 15. 11:42
Megint meghúzták a vörös fonalat.
Válasz erre
0
0
fintaj-2
•••
2025. szeptember 15. 11:32 Szerkesztve
Már többször leírtam; Zelenszkij mondja: "Készen állunk partnereinket képezni az elhárításban." "Lengyelország katonai képviselőket küld Ukrajnába, akik ellenséges drónok lelövését fogják gyakorolni – írta meg a Guardian." Jöhetnek ezzel a lopakodó módszerrel a NATO országok csapatai un. kiképzésre, valójában drónelhárításra Ukrajnába. Az oroszok is így érzik.
Válasz erre
0
0
herden100
•••
2025. szeptember 15. 11:28 Szerkesztve
🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥
Válasz erre
0
0
