Érdekes bejegyzést tett közzé Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök a Telegramon. Az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese többek között arról írt, hogy ha a NATO repüléstilalmi övezetet hozna létre Ukrajnán belül, az háborút jelentene a nyugati katonai szövetség és Oroszország között, mivel ez azzal járna, hogy a katonai szövetség orosz drónokat és más légi eszközöket lőhetne le az ukrán légtérben.

„Kijev és más idióták provokatív ötletének megvalósítása, hogy »Ukrajna« felett repüléstilalmi zónát hozzanak létre és a NATO-országok számára lehetővé tegyék a drónjaink lelövését, csak egy dolgot fog jelenteni:

A dolgokat a nevükön kell nevezni!” – fogalmazott Medvegyev.