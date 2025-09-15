Ft
Zelenszkij szerint egész Európa retteghet: Már a NATO-tagországok sincsenek biztonságban

2025. szeptember 15. 09:53

Két országot nevezett meg az ukrán elnök.

2025. szeptember 15. 09:53
Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap esti videóüzenetében a drónok szerepét emelte ki Ukrajna védelme szempontjából, egyben pedig hazája segítségét ajánlotta a NATO-nak az orosz pilóta nélküli repülőeszközök elhárításában.

„A leghatékonyabb szankciók, azok a szankciók, amelyek a leggyorsabban hatnak, ezek az orosz olajfinomítókban, -terminálokban és -lerakatokban okozott tüzek” – fejtegette az ukrán elnök az orosz olajipari létesítmények elleni ukrán dróncsapások kapcsán.

Szerinte ezek a támadások fájdalmasak Oroszország számára és kihatnak az orosz hadvezetésre is. Úgy vélte, a csapások „jelentősen korlátozták az orosz olajipart, ami jelentős korlátokat szab a háborúnak is”. Ukrajna legutóbb a Szentpétervártól 110 kilométerre délkeletre található Kirisi város olajfinomítóját támadta.

Zelenszkij közölte, hogy Ukrajna kész megosztani az orosz drónok elhárításával kapcsolatos tapasztalatait a NATO-val, miután a napokban orosz pilóta nélküli repülőeszközök sértették meg Lengyelország, illetve Románia légterét. „Készen állunk partnereinket képezni az elhárításban.

Mindenki látja, hogy az oroszok lehetőséget keresnek, hogy a háborút kiterjesszék Lengyelország és a balti államok területére, az orosz hadsereg Romániát is teszteli”

– mondta. Hozzátette, hogy a NATO-nak ugyan hatékony elhárító fegyverei vannak, de Ukrajna „jelentősen költséghatékonyabb, masszívabb és szisztematikus megoldásokat” fejlesztett ki.

(MTI)

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

backsplash
2025. szeptember 15. 12:09
Bárkinek az országában szétdobálunk ruszki drón-roncsokat! :D
Dixtroy
2025. szeptember 15. 11:54
"Ukrajna kész megosztani az orosz drónok elhárításával kapcsolatos tapasztalatait a NATO-val" Megmutatják hogyan reptették az orosz drónroncsokból összedákolt szarságokat Lengyelország légterébe?
statiszta
2025. szeptember 15. 11:50 Szerkesztve
"Mindenki látja, hogy az oroszok lehetőséget keresnek, hogy a háborút kiterjesszék Lengyelország és a balti államok területére, az orosz hadsereg Romániát is teszteli" Értsd: ti az ukrán vezetésben ezt szeretnétek... nincs ellenére még pár brüsszelita egybitesnek, a hadianyag gyártóknak meg nagyon is tetszik... DE meglepően kihagytad Magyarországot? Porszem került a gépezetbe, vagy számodra is kiderült, hogy aki nem hergeli őket (értelmetlenül) az jó jár? :D „jelentősen költséghatékonyabb, masszívabb és szisztematikus megoldásokat fejlesztett ki” Ukrán nép=golyófogó...
kiabrandult-fideszes
2025. szeptember 15. 11:47
Arról miért nem írtok, hogy az amerikai kormány az EU oroszolaj-importjának leállításához kötötte újabb szankciók bevezetését, tehát a magyar és szlovák import leállításához. Az amerikai üzenetek Brüsszelnek is szólnak, hogy tegye helyre Budapestet és Pozsonyt, de Kijevnek is, hogy támadhatják a Barátság vezetéket.
