Zelenszkij szerint egész Európa retteghet: Már a NATO-tagországok sincsenek biztonságban

Innentől nem lepheti meg Putyin Magyarországot, Németországot és Ausztriát: Lengyelország kárán tanult a NATO
Nagy bejelentést tett a Rheinmetall vezérigazgatója.
Két országot nevezett meg az ukrán elnök.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap esti videóüzenetében a drónok szerepét emelte ki Ukrajna védelme szempontjából, egyben pedig hazája segítségét ajánlotta a NATO-nak az orosz pilóta nélküli repülőeszközök elhárításában.
„A leghatékonyabb szankciók, azok a szankciók, amelyek a leggyorsabban hatnak, ezek az orosz olajfinomítókban, -terminálokban és -lerakatokban okozott tüzek” – fejtegette az ukrán elnök az orosz olajipari létesítmények elleni ukrán dróncsapások kapcsán.
Szerinte ezek a támadások fájdalmasak Oroszország számára és kihatnak az orosz hadvezetésre is. Úgy vélte, a csapások „jelentősen korlátozták az orosz olajipart, ami jelentős korlátokat szab a háborúnak is”. Ukrajna legutóbb a Szentpétervártól 110 kilométerre délkeletre található Kirisi város olajfinomítóját támadta.
Zelenszkij közölte, hogy Ukrajna kész megosztani az orosz drónok elhárításával kapcsolatos tapasztalatait a NATO-val, miután a napokban orosz pilóta nélküli repülőeszközök sértették meg Lengyelország, illetve Románia légterét. „Készen állunk partnereinket képezni az elhárításban.
Mindenki látja, hogy az oroszok lehetőséget keresnek, hogy a háborút kiterjesszék Lengyelország és a balti államok területére, az orosz hadsereg Romániát is teszteli”
– mondta. Hozzátette, hogy a NATO-nak ugyan hatékony elhárító fegyverei vannak, de Ukrajna „jelentősen költséghatékonyabb, masszívabb és szisztematikus megoldásokat” fejlesztett ki.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagy bejelentést tett a Rheinmetall vezérigazgatója.
(MTI)
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Meghúzta a vörös vonalat Oroszország.
Egyre kevésbé titkolják, mi a szándékuk.
Az amerikai elnök egy Putyin-Zelenszkij csúcstalálkozó lehetőségéről is beszélt.