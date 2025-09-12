Harmadik világháború? – a szakértő nem rejtette véka alá, mit gondol az orosz légtérsértésről és a lengyel válaszról

Lapunk megkereste Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértőt, aki rámutatott: a lengyel határzár valóban válasz, de nem csupán a drónincidensre, amiről még most sem tudunk pontosat mondani.

„Légtérsértés, ez biztos, de hogy hány darab drón, honnan és milyen irányítással érkezett lengyelországba, azt azóta sem” – fogalmazott.

Hozzátette: kevésbé ismert szélesebb körben, de éppen zajlik egy orosz-belorusz hadgyakorlat, amivel kapcsolatban szintén megy a találgatás. Eszerint a „Zapad 2025”, vagyis „Nyugat 2025” nevű hadgyakorlat valójában a Nyugatnak szóló figyelmeztetés, sőt akár burkolt mozgósítás is lehet.

A szakértő felhívta a figyelmet arra is, hogy a hadgyakorlat során egy nyugatról érkező támadás elhárítását gyakorolják hivatalosan az orosz és fehérorosz katonák, ugyanakkor az is sokat elmond, hogy az incidens után „az orosz és belorusz tervezők csökkentették a létszámot és távolabb helyezték a gyakorlatot a lengyel határtól”, amit „mindenki a politikai beágyazottságának megfelelően fog értékelni”.