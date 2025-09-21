Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
09. 21.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 21.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Európa Ukrajna Moszkva Oroszország hadsereg

Friss hír az orosz-ukrán háborúról: sajnos ez nem a béke irányába mutat

2025. szeptember 21. 12:52

Két civil meghalt, négyen pedig megsebesültek, amikor az ukrán támadás magánházakat ért. Volodimir Zelenszkij nemrég arról beszélt, hogy szerinte a fronton ukrán ellentámadás zajlik.

2025. szeptember 21. 12:52
null

Az ukrán támadások következményeképpen két civil meghalt, négyen pedig megsebesültek az oroszországi Belgorod régióban – írja legfrissebb összefoglalójában, orosz forrásokra hivatkozva a Reuters.

Egy nő akkor halt meg, amikor az ukrán lövedék eltalálta az otthonát, egy férfi pedig dróntámadásban veszítette életét.

Emellett az sem a béke irányába mutat, hogy a NATO-ban egyre többen szeretnének lelőtt orosz vadászgépeket látni, ami értelemszerűen a harmadik világháború kirobbanásához vezetne.

Sőt, a volt ukrán elnök már Moszkva elfoglalásáról beszél: Viktor Juscsenko kijelentette, hogy Ukrajnának „Európa golyóálló mellényévé” kell válnia, amely erősebben védi Európát, mint az egyes országok saját hadseregei. Hozzátette, hogy a győzelem fogalmát nem korlátozná az 1991-es határok elérésére, hanem Moszkva felé való előrehaladást szorgalmaz. Viktor Juscsenko egyébként Ukrajna harmadik elnöke volt, 2005 és 2010 között töltötte be a posztot, az úgynevezett narancsos forradalom eredményeként került hatalomra.

Volodimir Zelenszkij nemrég arról beszélt, hogy szerinte a fronton ukrán „ellentámadás” zajlik. Az ukrán elnök számításai szerint az ukrán hadsereg visszafoglalt 160 négyzetkilométernyi területet abból, amelyet Oroszország a nyáron elfoglalt. Zelenszkij arról beszélt, hogy egy másik, 170 négyzetkilométeres területről is kiszorították az oroszokat, de ezt még nem foglalták el hivatalosan, és nem árult el részleteket arról, hogy ez mit jelent pontosabban.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Diego Herrera Carcedo

***

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kbexxx
2025. szeptember 21. 13:32
Addig ,ameddig, fegyverhez jut, internet elérése van , és nem teszi élhetetlenne ,a saját területét addig folynifog a háború ,zselé részéről . De ezt a végtelenség nem fogja senki finanszírozni. Ezért ,taktikát váltott, puha és közlekedési valamint energetikai.., Celpontokat vesz célba pl .atom erőművet ahonnan még a NAÜ megfigyelőinek is menekülni kellett. Hidak.. barátság vezeték ,finomitok kérdés az oroszok mikor kezdik ,leamortizalni a teljes vasúti.. energetikai ,vagy közlekedési infrastruktuát?
Válasz erre
0
0
szantofer
2025. szeptember 21. 13:18
Ukrán ellentámadás? Putyin mérges lesz - már megint - de most aztán tényleg, és annyi az ukránoknak. vagy mégsem?
Válasz erre
0
1
Obsitos Technikus
2025. szeptember 21. 13:00
Ceterum censeo: a hohol latorállamnak buknia kell, az országot föl kell osztani, felügyelet alá helyezni, lefegyverezni, és akkor majd a harmadik fölnövő generáció talán nem lesz születéstől fogva náci.
Válasz erre
2
0
falcatus-2
2025. szeptember 21. 13:00
„Európa golyóálló mellényévé” kell válnia,.." ..hát ezt a hajót már szitává lőtték mielőtt elsüllyedt
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!