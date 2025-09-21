Az ukrán támadások következményeképpen két civil meghalt, négyen pedig megsebesültek az oroszországi Belgorod régióban – írja legfrissebb összefoglalójában, orosz forrásokra hivatkozva a Reuters.

Egy nő akkor halt meg, amikor az ukrán lövedék eltalálta az otthonát, egy férfi pedig dróntámadásban veszítette életét.

Emellett az sem a béke irányába mutat, hogy a NATO-ban egyre többen szeretnének lelőtt orosz vadászgépeket látni, ami értelemszerűen a harmadik világháború kirobbanásához vezetne.

Sőt, a volt ukrán elnök már Moszkva elfoglalásáról beszél: Viktor Juscsenko kijelentette, hogy Ukrajnának „Európa golyóálló mellényévé” kell válnia, amely erősebben védi Európát, mint az egyes országok saját hadseregei. Hozzátette, hogy a győzelem fogalmát nem korlátozná az 1991-es határok elérésére, hanem Moszkva felé való előrehaladást szorgalmaz. Viktor Juscsenko egyébként Ukrajna harmadik elnöke volt, 2005 és 2010 között töltötte be a posztot, az úgynevezett narancsos forradalom eredményeként került hatalomra.

Volodimir Zelenszkij nemrég arról beszélt, hogy szerinte a fronton ukrán „ellentámadás” zajlik. Az ukrán elnök számításai szerint az ukrán hadsereg visszafoglalt 160 négyzetkilométernyi területet abból, amelyet Oroszország a nyáron elfoglalt. Zelenszkij arról beszélt, hogy egy másik, 170 négyzetkilométeres területről is kiszorították az oroszokat, de ezt még nem foglalták el hivatalosan, és nem árult el részleteket arról, hogy ez mit jelent pontosabban.