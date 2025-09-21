Viktor Juscsenko, Ukrajna korábbi elnöke (2005–2010) és miniszterelnöke (1999–2001) a RIA Novosztyi orosz hírportál szombati cikke szerint kijelentette, hogy Ukrajnának „Európa golyóálló mellényévé” kell válnia, amely erősebben védi Európát, mint az egyes országok saját hadseregei. Hozzátette, hogy a győzelem fogalmát nem korlátozná az 1991-es határok elérésére, hanem Moszkva felé való előrehaladást szorgalmaz.

Ha elérjük az 1991-es határokat, az elég a győzelemhez? Valaki azt mondja: »menjünk Mihajlovszkij határáig«, én pedig azt mondom: »és ennyi? Egészen Moszkváig!«”

– idézte szavait az orosz hírportál. Viktor Juscsenko Ukrajna harmadik elnöke volt, 2005 és 2010 között töltötte be a posztot. Az úgynevezett narancsos forradalom eredményeként került hatalomra.

Nem Juscsenko az egyetlen ukrán politikus, aki ukrán offenzíváról beszél – miközben éppen az orosz hadsereg halad lassan, de biztosan előre. Volodimir Zelenszkij nemrég arról beszélt, hogy szerinte a fronton ukrán „ellentámadás” zajlik. Az ukrán elnök számításai szerint az ukrán hadsereg visszafoglalt 160 négyzetkilométernyi területet abból, amelyet Oroszország a nyáron elfoglalt. Zelenszkij szerint egy másik 170 négyzetkilométeres területről is kiszorították az oroszokat, de ezt még nem foglalták el hivatalosan, és nem árult el részleteket arról, hogy ez mit jelent pontosabban. Ahogy arról sem beszélt, hogy az említett területeket mikor foglalta vissza az ukrán hadsereg. Oroszország egyelőre nem kommentálta az ukrán elnök állításait.

Nyitókép forrása: JURIY DJACSYSHYN / AFP