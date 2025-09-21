Ft
09. 21.
vasárnap
Moszkva Viktor Juscsenko Ukrajna Oroszország Volodimir Zelenszkij

Hajmeresztő: a volt ukrán elnök már Moszkva elfoglalásáról beszél

2025. szeptember 21. 07:43

Viktor Juscsenko szerint akkor lesz béke, ha Ukrajna eljut az orosz fővárosig.

2025. szeptember 21. 07:43
null

Viktor Juscsenko, Ukrajna korábbi elnöke (2005–2010) és miniszterelnöke (1999–2001) a RIA Novosztyi orosz hírportál szombati cikke szerint kijelentette, hogy Ukrajnának „Európa golyóálló mellényévé” kell válnia, amely erősebben védi Európát, mint az egyes országok saját hadseregei. Hozzátette, hogy a győzelem fogalmát nem korlátozná az 1991-es határok elérésére, hanem Moszkva felé való előrehaladást szorgalmaz.

Ha elérjük az 1991-es határokat, az elég a győzelemhez? Valaki azt mondja: »menjünk Mihajlovszkij határáig«, én pedig azt mondom: »és ennyi? Egészen Moszkváig!«”

– idézte szavait az orosz hírportál. Viktor Juscsenko Ukrajna harmadik elnöke volt, 2005 és 2010 között töltötte be a posztot. Az úgynevezett narancsos forradalom eredményeként került hatalomra.

Nem Juscsenko az egyetlen ukrán politikus, aki ukrán offenzíváról beszél – miközben éppen az orosz hadsereg halad lassan, de biztosan előre. Volodimir Zelenszkij nemrég arról beszélt, hogy szerinte a fronton ukrán „ellentámadás” zajlik. Az ukrán elnök számításai szerint az ukrán hadsereg visszafoglalt 160 négyzetkilométernyi területet abból, amelyet Oroszország a nyáron elfoglalt. Zelenszkij szerint egy másik 170 négyzetkilométeres területről is kiszorították az oroszokat, de ezt még nem foglalták el hivatalosan, és nem árult el részleteket arról, hogy ez mit jelent pontosabban. Ahogy arról sem beszélt, hogy az említett területeket mikor foglalta vissza az ukrán hadsereg. Oroszország egyelőre nem kommentálta az ukrán elnök állításait.

Nyitókép forrása: JURIY DJACSYSHYN / AFP

***

 

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lacika-985
2025. szeptember 21. 09:33
Én meg azt mondom hogy akkor lesz béke ha a nácikat mind kiirtják és eltünik hoholia
Válasz erre
0
0
fofo
2025. szeptember 21. 09:29
Ilyent már nála komolyabb emberek is mondtak! Aztán mi lett belőle? Összeomlás!
Válasz erre
1
0
röviden
2025. szeptember 21. 09:21
Rendben, Zselé komikus volt, de muszáj mindenkinek azzá válnia arrafele?
Válasz erre
2
0
re2026
2025. szeptember 21. 09:13
Juscsenko még hulyébb mint zselé! Valami nagyon erős tudatmódosítót fogyasztanak az ukránok,ha ezt a pozíciót győzelemre esélyesnek látják. Az orosz medve feltörli velük a padlót és kénytelenek lesznek elfogadni a megadás feltételeit. Az utolsó ukranig harcolnának , persze nem a rokonaik és fiaik harcolnak,hanem a nép.!?
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!