Zelenszkij elszabadult: Lengyelországot és Romániát is tiszta erőből rángatja bele a háborúba

„Nem csak arról van szó, hogy a drón az ukránok fejére essen, hogy ne érjen el Lengyelország területére, hanem arról, hogy közösen hozott döntések legyenek. Vagyis nálunk légvédelmi rendszer áll – lelőjük mindazt, ami ránk repül és Lengyelországra repül. És ugyanígy Lengyelország repülőgépekkel lelő mindent, ami rájuk repül, és azt is, ami ránk repül”

– magyarázta az ukrán elnök, majd megjegyezte, hogy Lengyelország csak Ukrajna nyugati részének régióinak védelmében tudna segíteni.