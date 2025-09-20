Zelenszkij elszabadult: Lengyelországot és Romániát is tiszta erőből rángatja bele a háborúba

Ukrán drónok támadták a zaporizzsjai atomlétesítményt
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szakértőit is ki kellett menekíteni a területről.
Az ukrán államfő szerint igazságos lenne közös megoldásról beszélni Ukrajna és Lengyelország között az orosz drónok jelentette fenyegetéssel kapcsolatban.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az újságíróknak nyilatkozva kifejtette, hogy Lengyelország segíthetne Ukrajnának az orosz drónok lelövésében saját polgárai védelmében. Az elnök szerint még Románia is nyújthat hasonló segítséget. Az ukrán államfő szerint igazságos lenne közös megoldásról beszélni Ukrajna és Lengyelország között az orosz drónok jelentette fenyegetéssel kapcsolatban.
Ezt is ajánljuk a témában
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szakértőit is ki kellett menekíteni a területről.
„Nem csak arról van szó, hogy a drón az ukránok fejére essen, hogy ne érjen el Lengyelország területére, hanem arról, hogy közösen hozott döntések legyenek. Vagyis nálunk légvédelmi rendszer áll – lelőjük mindazt, ami ránk repül és Lengyelországra repül. És ugyanígy Lengyelország repülőgépekkel lelő mindent, ami rájuk repül, és azt is, ami ránk repül”
– magyarázta az ukrán elnök, majd megjegyezte, hogy Lengyelország csak Ukrajna nyugati részének régióinak védelmében tudna segíteni.
Vagy ez lehet nemcsak Lengyelország, hanem Románia is, másokban nem is reménykedünk”
– tette hozzá végül Zelenszkij.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán elnök arról beszélt: „előfordulhat, hogy nem lesz végső dokumentum a háború befejezéséről”.
Nyitókép forrása: Genya SAVILOV / AFP