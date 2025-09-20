Ft
09. 20.
szombat
háború Lengyelország Ukrajna Volodimir Zelenszkij Románia

Zelenszkij elszabadult: Lengyelországot és Romániát is tiszta erőből rángatja bele a háborúba

2025. szeptember 20. 13:59

Az ukrán államfő szerint igazságos lenne közös megoldásról beszélni Ukrajna és Lengyelország között az orosz drónok jelentette fenyegetéssel kapcsolatban.

2025. szeptember 20. 13:59
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az újságíróknak nyilatkozva kifejtette, hogy Lengyelország segíthetne Ukrajnának az orosz drónok lelövésében saját polgárai védelmében. Az elnök szerint még Románia is nyújthat hasonló segítséget. Az ukrán államfő szerint igazságos lenne közös megoldásról beszélni Ukrajna és Lengyelország között az orosz drónok jelentette fenyegetéssel kapcsolatban.

„Nem csak arról van szó, hogy a drón az ukránok fejére essen, hogy ne érjen el Lengyelország területére, hanem arról, hogy közösen hozott döntések legyenek. Vagyis nálunk légvédelmi rendszer áll – lelőjük mindazt, ami ránk repül és Lengyelországra repül. És ugyanígy Lengyelország repülőgépekkel lelő mindent, ami rájuk repül, és azt is, ami ránk repül”

– magyarázta az ukrán elnök, majd megjegyezte, hogy Lengyelország csak Ukrajna nyugati részének régióinak védelmében tudna segíteni.

Vagy ez lehet nemcsak Lengyelország, hanem Románia is, másokban nem is reménykedünk”

– tette hozzá végül Zelenszkij.

Nyitókép forrása: Genya SAVILOV / AFP

Interista
2025. szeptember 20. 14:23
Ez a díszfasz bárkit beáldoz saját vagyonának védelmében. Lengyelek, románok, mit érdeklik. Azt mondja másban nem bízhat. Ez most egy beismerés, hogy a sátáni vén ribanc és Darth Weber csak felhasználja Ukrajnát?
obakapimaki
2025. szeptember 20. 14:20
Komoly cucc lehetett amit a takonyszínű, drogos, tömeggyilkos náci szardarab szipákolt.. 😁😂
namégmitnem
2025. szeptember 20. 14:14
Egy szétbomlott, gonosz elme végjátéka. Kevésbé finoman: sarokba szorult a sátáni patkány: most visit.
akitiosz
2025. szeptember 20. 14:12
"Zelenszkij elszabadult: Lengyelországot és Romániát is tiszta erőből rángatja bele a háborúba" Akit lehet. Zelenszkij szempontjából ez a helyes stratégia. Ha sikerül a NATO-t bevonnia a háborúba, akkor Ukrajnának több esélye van.
