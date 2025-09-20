Ft
RBK Ukrajina Ukrajna elnök Volodimir Zelenszkij

Zelenszkij meghökkentő kijelentést tett: erre még az elemzők sem számítottak

2025. szeptember 20. 13:02

Az ukrán elnök arról beszélt: „előfordulhat, hogy nem lesz végső dokumentum a háború befejezéséről”.

2025. szeptember 20. 13:02
Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij

Az RBK Ukrajina információi szerint Volodimir Zelenszkij az újságírók jelenlétében kijelentette, hogy Ukrajna nem veszi fontolóra a „koreai”, „finn” vagy bármilyen más modellt a háború befejezésére. Az ukrán elnök itt megjegyezte, hogy Ukrajna története eltér a két Korea történetétől.

Zelenszkij arra a kérdésre válaszolva, hogy megvitatják-e a „koreai forgatókönyvet”, megjegyezte:

előfordulhat, hogy nem lesz végső dokumentum a háború befejezéséről.

Az ukrán elnök ezért tartja fontosnak a biztonsági garanciákat még a háború vége előtt.

A biztonsági garanciákra korábban van szükség, mint egy valószínű háborút lezáró szerződésre”

 – mondta az ukrán elnök, majd hozzátette, hogy például a tűzszünet elegendő lehet a biztonsági garanciák nyújtásához, amiben egyetért Emmanuel Macron francia elnökkel.

Zelenszkij szerint senki sem tudja, hogy végül mi lesz, de tisztában vannak az első lépéssel és azzal, milyen biztonsági garanciákra van szükségük ahhoz, hogy megakadályozzák az orosz agressziót.

Nyitókép forrása: JOHN THYS / AFP

canadian-deplorable
2025. szeptember 20. 14:47
"előfordulhat, hogy nem lesz végső dokumentum a háború befejezéséről." Tehát nem lesz NATO tagság és 3. vh. Ez jó hír az egész emberiségnek.
Válasz erre
0
0
Atti bá
2025. szeptember 20. 14:44
Nekem tetszene a dolog. Inkább orosz szomszéd mint hohol.
Válasz erre
0
0
Csigorin
2025. szeptember 20. 14:41
Egyreszt megmondtak az oroszok hogy jogilag kotelezo garanciak nelkul nem zarhato le, masreszt a « biztonsagi garanciak » a haboru lezarasa elott azt jelenti hogy belerangatja a natot. ez a mocskos rohadek az emberiseg pusztulasat akarja
Válasz erre
0
0
patriota-0
2025. szeptember 20. 14:22
Ez olyan hülye, mint a segg. Ha nem lesz végső dokumentum, akkor az oroszok nem fognak megállni Kárpátaljáig!
Válasz erre
1
0
