Zelenszkij meghökkentő kijelentést tett: erre még az elemzők sem számítottak

Mindenkit meglepett Magyarország szövetségese Brüsszelben és Washingtonban: ezt még Zelenszkij is megértette
Egyértelmű az üzenet.
Az ukrán elnök arról beszélt: „előfordulhat, hogy nem lesz végső dokumentum a háború befejezéséről”.
Az RBK Ukrajina információi szerint Volodimir Zelenszkij az újságírók jelenlétében kijelentette, hogy Ukrajna nem veszi fontolóra a „koreai”, „finn” vagy bármilyen más modellt a háború befejezésére. Az ukrán elnök itt megjegyezte, hogy Ukrajna története eltér a két Korea történetétől.
Ezt is ajánljuk a témában
Egyértelmű az üzenet.
Zelenszkij arra a kérdésre válaszolva, hogy megvitatják-e a „koreai forgatókönyvet”, megjegyezte:
előfordulhat, hogy nem lesz végső dokumentum a háború befejezéséről.
Az ukrán elnök ezért tartja fontosnak a biztonsági garanciákat még a háború vége előtt.
A biztonsági garanciákra korábban van szükség, mint egy valószínű háborút lezáró szerződésre”
– mondta az ukrán elnök, majd hozzátette, hogy például a tűzszünet elegendő lehet a biztonsági garanciák nyújtásához, amiben egyetért Emmanuel Macron francia elnökkel.
Zelenszkij szerint senki sem tudja, hogy végül mi lesz, de tisztában vannak az első lépéssel és azzal, milyen biztonsági garanciákra van szükségük ahhoz, hogy megakadályozzák az orosz agressziót.
Ezt is ajánljuk a témában
Jelentős károkról számoltak be az ukrán hatóságok.
Nyitókép forrása: JOHN THYS / AFP