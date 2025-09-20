Zelenszkij meghökkentő kijelentést tett: erre még az elemzők sem számítottak

A biztonsági garanciákra korábban van szükség, mint egy valószínű háborút lezáró szerződésre”

– mondta az ukrán elnök, majd hozzátette, hogy például a tűzszünet elegendő lehet a biztonsági garanciák nyújtásához, amiben egyetért Emmanuel Macron francia elnökkel.

Zelenszkij szerint senki sem tudja, hogy végül mi lesz, de tisztában vannak az első lépéssel és azzal, milyen biztonsági garanciákra van szükségük ahhoz, hogy megakadályozzák az orosz agressziót.