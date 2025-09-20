Az oroszok ismét rakéta- és drónesőt zúdítottak több ukrán városra

Trump dühös üzenetet küldött Putyinnak: nem hatotta meg a Kremlt
Peszkov szerint túl érzelmes volt az amerikai elnök.
Jelentős károkról számoltak be az ukrán hatóságok.
Szeptember 20-ának éjjelén az oroszok nagyszabású támadást indítottak Dnyipro, Mikolajiv és más ukrán városok ellen rakétákkal és drónokkal – számolt be róla az RBK Ukrajina.
Dnyipro polgármestere arról számolt be, hogy reggel az oroszok rakétával találtak el egy lakóházat. Szerhij Liszak területi vezető megerősítette, hogy a támadásokban lakóházak, magánházak és vállalatok sérültek meg, több helyen tűz keletkezett. Egy ember meghalt és további 13 pedig megsérült, közülük az egyik férfi állapota súlyos.
A lap információi szerint, Pavlograd szintén drónok és ballisztikus rakéták támadása alatt állt, egy vállalatot értek találatok.
A Mikolajiv régió elleni támadásról Vitalij Kim területi vezető elmondta, ballisztikus rakéták és drónok támadták az ipari infrastruktúrát. A Sznyihurivi községben egy farm raktárai gyulladtak ki, a robbanási hullám magánházakat és autókat rongált meg.
A Kijevi területen a Bucsai, Boriszpoli és Obuhivi körzetekben rögzítettek károkat: garázsok, egy magánház és öt személyautó sérült meg vagy gyulladt ki.
Nyitóképünk illusztráció. Forrása: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata
