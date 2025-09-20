Az oroszok ismét rakéta- és drónesőt zúdítottak több ukrán városra

Dnyipro polgármestere arról számolt be, hogy reggel az oroszok rakétával találtak el egy lakóházat. Szerhij Liszak területi vezető megerősítette, hogy a támadásokban lakóházak, magánházak és vállalatok sérültek meg, több helyen tűz keletkezett. Egy ember meghalt és további 13 pedig megsérült, közülük az egyik férfi állapota súlyos.

A lap információi szerint, Pavlograd szintén drónok és ballisztikus rakéták támadása alatt állt, egy vállalatot értek találatok.

A Mikolajiv régió elleni támadásról Vitalij Kim területi vezető elmondta, ballisztikus rakéták és drónok támadták az ipari infrastruktúrát. A Sznyihurivi községben egy farm raktárai gyulladtak ki, a robbanási hullám magánházakat és autókat rongált meg.