Az oroszok ismét rakéta- és drónesőt zúdítottak több ukrán városra

2025. szeptember 20. 08:58

Jelentős károkról számoltak be az ukrán hatóságok.

2025. szeptember 20. 08:58
null

Szeptember 20-ának éjjelén az oroszok nagyszabású támadást indítottak Dnyipro, Mikolajiv és más ukrán városok ellen rakétákkal és drónokkal – számolt be róla az RBK Ukrajina.

Dnyipro polgármestere arról számolt be, hogy reggel az oroszok rakétával találtak el egy lakóházat. Szerhij Liszak területi vezető megerősítette, hogy a támadásokban lakóházak, magánházak és vállalatok sérültek meg, több helyen tűz keletkezett. Egy ember meghalt és további 13 pedig megsérült, közülük az egyik férfi állapota súlyos.

A lap információi szerint, Pavlograd szintén drónok és ballisztikus rakéták támadása alatt állt, egy vállalatot értek találatok.

A Mikolajiv régió elleni támadásról Vitalij Kim területi vezető elmondta, ballisztikus rakéták és drónok támadták az ipari infrastruktúrát. A Sznyihurivi községben egy farm raktárai gyulladtak ki, a robbanási hullám magánházakat és autókat rongált meg.

A Kijevi területen a Bucsai, Boriszpoli és Obuhivi körzetekben rögzítettek károkat: garázsok, egy magánház és öt személyautó sérült meg vagy gyulladt ki.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata

