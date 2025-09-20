Trump ennek nem fog örülni: egy tampai bíró csúnyán keresztülhúzta a számításait
A szövetségi bíró eljárásjogi okokból visszadobta az elnök 15 milliárd dolláros keresetét, amint a New York Times ellen nyújtott be.
Peszkov szerint túl érzelmes volt az amerikai elnök.
Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára reagálva az Egyesült Államok elnökének kijelentésére, miszerint Vlagyimir Putyin cserbenhagyta őt az ukrajnai háború befejezésével kapcsolatban, pénteken kijelentette, hogy a Fehér Ház vezetője „meglehetősen érzelmesen” viszonyul Oroszország Ukrajna elleni háborújához – írja a RIA Novosztyi és a TASZSZ.
Feltételezzük, hogy az Egyesült Államok és személyesen Trump elnök fenntartja politikai akaratát és szándékát, hogy folytassa erőfeszítéseit az ukrán rendezés elősegítése érdekében. Ezért természetesen Trump elnök meglehetősen érzelmesen áll hozzá ehhez a kérdéshez. Ez teljesen érthető
– fogalmazott az orosz szóvivő. Peszkov hozzátette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök továbbra is elkötelezett a helyzet politikai és diplomáciai megoldása mellett, és sokat tesz ennek érdekében. „Ott van a kijevi rezsim és az európai országok, amelyek mindent megtesznek a konfrontáció folytatása érdekében”, ami Dmitrij Peszkov szerint akadályozza a konfliktus békés rendezését.
„Magyarországon is azonnal emeltük a légvédelmi készenlétet” – mondta Böröndi Gábor vezérezredes.
