09. 20.
Trump dühös üzenetet küldött Putyinnak: nem hatotta meg a Kremlt

2025. szeptember 20. 08:15

Peszkov szerint túl érzelmes volt az amerikai elnök.

2025. szeptember 20. 08:15
Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára reagálva az Egyesült Államok elnökének kijelentésére, miszerint Vlagyimir Putyin cserbenhagyta őt az ukrajnai háború befejezésével kapcsolatban, pénteken kijelentette, hogy a Fehér Ház vezetője „meglehetősen érzelmesen” viszonyul Oroszország Ukrajna elleni háborújához – írja a RIA Novosztyi és a TASZSZ.

Feltételezzük, hogy az Egyesült Államok és személyesen Trump elnök fenntartja politikai akaratát és szándékát, hogy folytassa erőfeszítéseit az ukrán rendezés elősegítése érdekében. Ezért természetesen Trump elnök meglehetősen érzelmesen áll hozzá ehhez a kérdéshez. Ez teljesen érthető

– fogalmazott az orosz szóvivő. Peszkov hozzátette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök továbbra is elkötelezett a helyzet politikai és diplomáciai megoldása mellett, és sokat tesz ennek érdekében. „Ott van a kijevi rezsim és az európai országok, amelyek mindent megtesznek a konfrontáció folytatása érdekében”, ami Dmitrij Peszkov szerint akadályozza a konfliktus békés rendezését.

Nyitókép forrása:

falcatus-2
2025. szeptember 20. 08:21 Szerkesztve
Mi volt abban az üzenetben a düh, szerkesztő urak és hölgyek ?
