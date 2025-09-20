– fogalmazott az orosz szóvivő. Peszkov hozzátette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök továbbra is elkötelezett a helyzet politikai és diplomáciai megoldása mellett, és sokat tesz ennek érdekében. „Ott van a kijevi rezsim és az európai országok, amelyek mindent megtesznek a konfrontáció folytatása érdekében”, ami Dmitrij Peszkov szerint akadályozza a konfliktus békés rendezését.