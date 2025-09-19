Trump ennek nem fog örülni: egy tampai bíró csúnyán keresztülhúzta a számításait

Ahogy lapunk korábban megírta, Donald Trump Floridában rágalmazási pert indított a New York Times ellen, legalább 15 milliárd dollár kártérítést követelve arra hivatkozva, hogy a lap a Demokrata Párt szócsöveként több cikkben hamis állításokat közölt.

Ezt követően Steven Merryday tampai bíró eljárásjogi kifogásokra hivatkozva „határozottan helytelennek” minősítette az elnök 15 milliárd dolláros kártérítést követelő keresetét, és 28 napot adott egy legfeljebb 40 oldalas, javított beadvány benyújtására.

A pénteken kihirdetett végzés szerint a kereset nem felelt meg annak a szövetségi polgári eljárásjogi szabálynak, amely rövid és egyértelmű nyilatkozatot ír elő arról, milyen alapon kér a felperes jogvédelmet. Merryday úgy ítélte meg, hogy a beadvány inkább egy politikai ellenfél megtámadására tett kísérlet volt, ezért érdemben nem folytatta le az eljárást.

„A keresetnek tisztességesen, pontosan, közvetlenül, józanul és gazdaságosan kell tájékoztatnia az alpereseket a követelések jellegéről és tartalmáról” – írta Merryday, majd hozzátette: