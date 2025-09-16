Hoppá: Trump beperelte a New York Timest rágalmazás miatt

Donald Trump amerikai elnök ismét jogi úton vág vissza az őt pocskondiázó liberális sajtónak: ezúttal a New York Timest perli be 15 milliárd dolláros kártérítési igénnyel – írja a Guardian.

A keresetet hétfő este nyújtották be Floridában, azzal vádolva a lapot, hogy

a Demokrata Párt szócsöveként” hamis és becsületsértő állításokat terjesztett az USA első emberéről.

A per alapját több cikk, valamint a lap két újságírója, Susanne Craig és Russ Buettner könyve (Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success – Szerencsés vesztes: Hogy herdálta el apja vagyonát és teremtette meg a siker illúzióját Donald Trump) adja.

A beadvány szerint ezek „undorító ferdítéseket és hazugságokat” tartalmaznak. Trump ügyvédjei a New York Times által elkövetett