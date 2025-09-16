Ft
The New York Times Donald Trump per Egyesült Államok

Hoppá: Trump beperelte a New York Timest rágalmazás miatt

2025. szeptember 16. 18:42

Kőkemény vádakkal állt elő az amerikai elnök, ezt nem teszi zsebre a liberális lap.

2025. szeptember 16. 18:42
null

Donald Trump amerikai elnök ismét jogi úton vág vissza az őt pocskondiázó liberális sajtónak: ezúttal a New York Timest perli be 15 milliárd dolláros kártérítési igénnyel – írja a Guardian.

A keresetet hétfő este nyújtották be Floridában, azzal vádolva a lapot, hogy

a Demokrata Párt szócsöveként” hamis és becsületsértő állításokat terjesztett az USA első emberéről.

A per alapját több cikk, valamint a lap két újságírója, Susanne Craig és Russ Buettner könyve (Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of SuccessSzerencsés vesztes: Hogy herdálta el apja vagyonát és teremtette meg a siker illúzióját Donald Trump) adja.

A beadvány szerint ezek „undorító ferdítéseket és hazugságokat” tartalmaznak. Trump ügyvédjei a New York Times által elkövetett

„szándékos és rosszindulatú rágalmazás” miatt követelnek legalább 15 milliárd dollárt.

A lap szóvivője szerint ugyanakkor a kereset „teljesen megalapozatlan”, és nem más, mint kísérlet a független újságírás ellehetetlenítésére.

A New York Timest nem rettentik meg az ilyen megfélemlítési taktikák. Folytatni fogjuk a tényfeltáró munkát, és kiállunk az újságírók alkotmányos jogai mellett”

– hangsúlyozta.

Trump a Truth Social-oldalán ennél is jóval keményebben fogalmazott:

a lapot „az ország történetének egyik legdegeneráltabb újságjának” nevezte, amely „a radikális baloldal szócsövévé” vált.

Hozzátette:

A Times évtizedek óta hazudik az önök kedvenc elnökéről (RÓLAM!), a családomról, az America First mozgalomról, a MAGA-ról és az egész nemzetről.”

Trump szerint emellett

a lap Kamala Harris demokrata elnökjelöltségét támogató címlapja „a valaha volt legnagyobb illegális kampánytámogatás” volt.

A mostani ügy nem egyedülálló: Trump korábban a Wall Street Journal és Rupert Murdoch ellen is keresetet nyújtott be, szintén több milliárd dolláros kártérítést követelve.

A Guardian emlékeztetett: perek indultak már az ABC News és George Stephanopoulos, illetve a Paramount 60 Minutes című műsora ellen is, utóbbiak végül peren kívüli megállapodással zárultak. A New York Times elleni korábbi kereseteit azonban rendre elutasították.

Fotó: Victor J. Blue / POOL / AFP

