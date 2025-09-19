Ft
háború Háború Ukrajnában Lengyelország Magyarország dróntámadás Oroszország Böröndi Gábor drón Magyar Honvédség

Minden határt átlépett Putyin: azonnal reagált a Magyar Honvédség

2025. szeptember 19. 22:46

„Magyarországon is azonnal emeltük a légvédelmi készenlétet” – mondta Böröndi Gábor vezérezredes.

2025. szeptember 19. 22:46
A Magyar Honvédség emelte a légierő készültségét, miután orosz harci drónok megsértették Lengyelország légterét. Böröndi Gábor vezérezredes, a Magyar Honvédség vezérkari főnöke az ATV Híradónak adott exkluzív interjújában elmondta, hogy a lépés a közelmúltban történt orosz légtérsértések következtében vált szükségessé.

A vezérezredes a helyzetet „nagyon éles szituációnak” nevezte, amely komoly biztonsági kihívásokat vet fel.

A magyar vezérkari főnök éppen Észak-Macedóniában tartózkodott, ahol a Adaptive Hussars nevű nemzetközi NATO-hadgyakorlaton vett részt. Itt beszélt az orosz dróntámadások utáni helyzetkezelésről, amely során tíz orosz harci drón, átlépte a lengyel határt Fehéroroszországon keresztül. Böröndi Gábor a hadgyakorlat előtt Litvániában találkozott a helyi magyar Gripen pilótákkal, és hazafelé a lengyel vezérkari főnökkel is egyeztetett a dróntámadással kapcsolatos tapasztalatokról.

„Átbeszéltük, hogyan észlelték a támadást, milyen eszközt és rendszert aktiváltak, és milyen rakétát indítottak. Azonban a részletekbe nem szeretnék belemenni,

de annyit elárulhatok, hogy Magyarországon is azonnal emeltük a légvédelmi készenlétet”

– mondta Böröndi Gábor. A vezérkari főnök szerint a helyzet komolyan aggasztja a magyar vezetést, és az ország védelmi rendszere reagált a fenyegetésre. A Magyar Légierő készültségének emelése különösen fontos a drónok fokozódó használata és a fokozódó geopolitikai feszültségek fényében.

A nyitókép illusztráció. Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

***

