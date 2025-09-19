Minden határt átlépett Putyin: azonnal reagált a Magyar Honvédség

Eluralkodott a pánik: három orosz MiG-31-es tűnt fel a NATO légterében
Azonnal válaszolnának az észtek.
„Magyarországon is azonnal emeltük a légvédelmi készenlétet” – mondta Böröndi Gábor vezérezredes.
A Magyar Honvédség emelte a légierő készültségét, miután orosz harci drónok megsértették Lengyelország légterét. Böröndi Gábor vezérezredes, a Magyar Honvédség vezérkari főnöke az ATV Híradónak adott exkluzív interjújában elmondta, hogy a lépés a közelmúltban történt orosz légtérsértések következtében vált szükségessé.
A vezérezredes a helyzetet „nagyon éles szituációnak” nevezte, amely komoly biztonsági kihívásokat vet fel.
A magyar vezérkari főnök éppen Észak-Macedóniában tartózkodott, ahol a Adaptive Hussars nevű nemzetközi NATO-hadgyakorlaton vett részt. Itt beszélt az orosz dróntámadások utáni helyzetkezelésről, amely során tíz orosz harci drón, átlépte a lengyel határt Fehéroroszországon keresztül. Böröndi Gábor a hadgyakorlat előtt Litvániában találkozott a helyi magyar Gripen pilótákkal, és hazafelé a lengyel vezérkari főnökkel is egyeztetett a dróntámadással kapcsolatos tapasztalatokról.
„Átbeszéltük, hogyan észlelték a támadást, milyen eszközt és rendszert aktiváltak, és milyen rakétát indítottak. Azonban a részletekbe nem szeretnék belemenni,
de annyit elárulhatok, hogy Magyarországon is azonnal emeltük a légvédelmi készenlétet”
– mondta Böröndi Gábor. A vezérkari főnök szerint a helyzet komolyan aggasztja a magyar vezetést, és az ország védelmi rendszere reagált a fenyegetésre. A Magyar Légierő készültségének emelése különösen fontos a drónok fokozódó használata és a fokozódó geopolitikai feszültségek fényében.
Ezt is ajánljuk a témában
Azonnal válaszolnának az észtek.
A nyitókép illusztráció. Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP
***
Ezt is ajánljuk a témában
Megnehezített élet, drága sör – mindennapok a Kutyapárt kerületében. Francesca Rivafinoli írása.
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Azonnal válaszolnának az észtek.
Egyértelmű az üzenet.
Nem finomkodott az orosz külügyminiszter.