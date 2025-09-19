Minden határt átlépett Putyin: azonnal reagált a Magyar Honvédség

A Magyar Honvédség emelte a légierő készültségét, miután orosz harci drónok megsértették Lengyelország légterét. Böröndi Gábor vezérezredes, a Magyar Honvédség vezérkari főnöke az ATV Híradónak adott exkluzív interjújában elmondta, hogy a lépés a közelmúltban történt orosz légtérsértések következtében vált szükségessé.

A vezérezredes a helyzetet „nagyon éles szituációnak” nevezte, amely komoly biztonsági kihívásokat vet fel.

A magyar vezérkari főnök éppen Észak-Macedóniában tartózkodott, ahol a Adaptive Hussars nevű nemzetközi NATO-hadgyakorlaton vett részt. Itt beszélt az orosz dróntámadások utáni helyzetkezelésről, amely során tíz orosz harci drón, átlépte a lengyel határt Fehéroroszországon keresztül. Böröndi Gábor a hadgyakorlat előtt Litvániában találkozott a helyi magyar Gripen pilótákkal, és hazafelé a lengyel vezérkari főnökkel is egyeztetett a dróntámadással kapcsolatos tapasztalatokról.

„Átbeszéltük, hogyan észlelték a támadást, milyen eszközt és rendszert aktiváltak, és milyen rakétát indítottak. Azonban a részletekbe nem szeretnék belemenni,